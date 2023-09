Biogas aus Küchenabfall: Wie eine Ingenieurin in der Eifel ihre Energie einfach selbst herstellt

Von: Amy Walker

Leben ohne Strom- oder Gasanschluss in Deutschland ist möglich: Das beweist die Agraringenieurin Katrin Pütz aus der Eifel. Sie produziert nämlich ihr eigenes Biogas aus Abfällen.

Mainz – Mit ihrer Erfindung fasziniert sie seit einiger Zeit viele Menschen in Deutschen: Katrin Pütz ist Agraringenieurin und Unternehmerin aus Rheinland-Pfalz und lebt völlig unabhängig von schwankenden Energiepreisen. Denn sie stellt ihre Haushaltsenergie selbst her, mit einer eigens gebauten Biogasanlage, die in ihrem Garten steht. Das Gas nutzt sie zum Kochen, ergänzt wird das ganze noch durch Solarzellen für eine erneuerbare Stromproduktion.

An einem Tag bis zu 1000 Liter Biogas herstellen

Wie die Biogasanlage funktioniert, hat die Unternehmerin schon bei mehreren Medienauftritten erklärt, zuletzt im Podcast „Klimabericht“ vom Spiegel. Darin erklärt sie der Reporterin, wie sie jeden Tag verschiedene Abfälle (zum Beispiel Pferdemist, Rasenschnitt oder Bio-Abfall aus der Küche) mit etwas Wasser zu einer Flüssigkeit vermischt, die sie dann in den großen weißen Sack am Ende ihres Gartens kippt. Damit füttert sie die Bakterien, die dort hausen – und bei der Verarbeitung des Abfalls entsteht dann Gas. „Es ist wie ein künstlicher Kuhmagen“, erklärt Katrin Pütz im Podcast.

Dieses Gas ist das Biogas, das Katrin Pütz zum Kochen verwendet. Es wird aus der Anlage mit einem Schlauch in einen großen Speicher geführt, das bis zu 1000 Liter Biogas speichern kann – etwa so viel, um am Tag fünf Stunden lang zu kochen. Die restliche Energie, die sie zum Leben braucht – zum Beispiel für Strom – kommt von der Solaranlage auf dem Dach.

So lebt Katrin Pütz völlig autark und ist an keine Strom- oder Gasversorgung angeschlossen. „Das Ziel ist, nicht mehr an Energie und Ressourcen zu verbrauchen, als einem als einzelner Mensch bei über acht Milliarden auf der Welt zusteht“, sagt sie im Klimabericht-Podcast.

Biogas-Anlagen sind plötzlich beliebt

Die Biogasanlage hat aber auch einen großen Nachteil: Im Winter, sobald die Temperaturen unter 15 Grad fallen, arbeiten die Bakterien nicht mehr. Für die kalten Monate nutzt sie stattdessen einen Herd, der Holz nutzt und auch heizt sowie Warmwasser aufbereitet. Sobald es dann wieder anfängt wärmer zu werden, startet die Biogasanlage wieder von alleine und Katrin Pütz fängt wieder an, die Bakterien mit Abfall zu füttern.

Aber wegen der kalten Jahreszeiten war ihre Erfindung auch gar nicht ursprünglich für Deutschland oder Europa gedacht. Stattdessen hatte sie ihre Erfindung die vergangenen 13 Jahre lang in Afrika vertrieben. Doch mit dem Ukraine-Krieg und der Angst um eine Gasmangellage im vergangenen Jahr sei das Interesse auch hierzulande schlagartig angestiegen, berichtet Pütz. Und jetzt nutzen auch immer mehr Menschen in Deutschland eine Haushalts-Biogasanlage fürs Kochen.

Seitdem verfolgt die Unternehmerin ein neues Ziel: Ihre kleine Biogasanlage überall zu ermöglichen. „Es ist einfach geboten, dass man jegliches organisches Material in Energie umwandelt. Das geht genauso im städtischen Bereich, nur eben nicht mit genau dieser Anlage“, erzählt die Rheinland-Pfälzerin. Für ihre Erfindung brauche es schon einen Garten mit etwas Platz, um die Anlage einzurichten. Für Städte sei sie aber gerade dabei, eine abgewandelte Form zu entwickeln, die auch im Keller eines Hochhauses stehen könnte. Dort könnten dann alle organischen Abfälle des Hauses – inklusive Fäkalien – gesammelt und in einen großen Tank an die Bakterien geführt werden.