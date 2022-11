Blackout: Selbst Photovoltaik-Anlagen liefern in diesem Fall meist keinen Strom

Von: Patricia Huber

Teilen

Kann man sich im Falle eines Blackouts auf seine Photovoltaik-Anlage verlassen? In vielen Fällen nicht. Die meisten Modelle sind im Notfall nutzlos.

München – Mit der Energiekrise kam auch das Thema Blackout in den vergangenen Monaten immer wieder zur Diskussion. Viele Haushalte bereiten sich bereits auf einen länger andauernden Stromausfall vor und decken sich unter anderem mit Lebensmitteln, Wasser und Gaskocher ein. Auch Besitzer einer Photovoltaik-Anlage können von einem Stromausfall betroffen sein. Das berichtet merkur.de.

Blackout: „Jede PV-Anlage muss sich abschalten“

Doch nicht immer eignet sich die eigene Solaranlage zur Stromversorgung im Notfall. Denn die üblichen Photovoltaik-Anlagen schalten sich normalerweise ab, wenn das öffentliche Netz ausfält. Das erklärt Reinhard Loch, Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.

„PV-Anlagen werden nicht so gebaut, geschaltet und vertrieben, dass sie auch eine Notstrom- oder Ersatzstromversorgung sicherstellen können. Die Standard-Anlagen können das alle nicht. Eine PV-Anlage ist immer so gebaut, dass sie sich abschaltet, wenn das öffentliche Netz ausfällt. Und so muss sie auch gebaut sein“, macht Loch deutlich.

Diese Abschaltung hat auch einen ganz simplen Grund, wie der Energieexperte erläutert: „Stellen Sie sich einen Elektriker vor dem Haus vor, wie er am Verteilerkasten das öffentliche Netz wegnimmt, um in der Straße an Stromkabeln zu arbeiten. Wenn die Anlage in dem Haus, in dem oder vor dem er arbeitet, weiter Strom einspeisen würde, stünde der Elektriker ja noch immer unter Strom. Jede PV-Anlage muss sich daher abschalten, wenn das öffentliche Netz ausfällt.“

Blackout: Photovoltaik-Anlagen ab 2021 für den Notfall gerüstet

Ein Elektriker könne diese Abschaltung zwar ändern, das sei Loch zufolge aber durchaus aufwendig, weshalb es im Normalfall nicht gemacht werde. Diese Aussage betrifft jedoch wohl vermehrt ältere PV-Anlagen. Bei über der Hälfte der Solaranlagen, die ab 2021 installiert wurden, läuft die Versorgung über einen Speicher weiter, erklärt der Bundesverband der Solarwirtschaft auf Nachfrage der Ruhr Nachrichten. Manche neuere Anlagen können also auch im Notfall eine Hilfe sein. Bei den meisten älteren wäre das nur durch ein teures Umrüsten möglich. (ph)