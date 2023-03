BMW glänzt mit Rekordgewinn und plant dicke Dividenden-Erhöhung

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der Münchner Autobauer BMW verdient dank des Booms in China prächtig. Aktionären winkt eine satte Dividenden-Erhöhung.

München - Der Münchner Autobauer BMW hat 2022 das beste Ergebnis seiner Geschichte eingefahren. Insgesamt steigerten die Bayern das Netto-Ergebnis um gut die Hälfte auf 18,6 Milliarden Euro. Beim Umsatz ging es um 28 Prozent auf 142,6 Milliarden Euro nach oben. Zu den herausragenden Zahlen trug vor allem die Vollkonsolidierung des China-Geschäfts bei.. BMW hatte vor gut einem Jahr die Mehrheit an dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance Automotive (BBA) übernommen. Allein die Neubewertung der schon zuvor gehaltenen BBA-Anteile sorgte für einen Sondertrag von 7,7 Milliarden Euro.

Am Gewinnsprung sollen auch die Aktionäre teilhaben. Insgesamt will der Konzern für das vergangene Geschäftsjahr 8,50 Euro ausschütten – nach 5,80 Euro im Vorjahr. Gut die Hälfte der Anteile an dem Premiumhersteller liegt in den Händen von Susanne Klatten und ihrem Bruder Stefan Quandt. Finanzvorstand Nicolas Peter (60) verabschiedet sich mit den Zahlen in den Ruhestand. Mehr in Kürze (utz)