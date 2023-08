BMW i7: Teure Technik-Spielereien ernten Spott im Netz

Von: Patricia Huber

BMW hat seinen i7 mit allerlei Technik-Schnickschnack ausgestattet. Doch die Reaktionen darauf zeigen, dass nicht jedes Gadget sinnvoll ist.

München – Große Bildschirme, hübsche Beleuchtung, smarte Gadgets: Die neusten Autos, die derzeit auf den Markt kommen, sind inzwischen viel mehr als nur ein fahrbarer Untersatz. Es scheint fast, als wollten sich die großen Autohersteller wie BMW, Tesla, Audi, VW und Co. ein Rennen liefern, wer den meisten Technik-Schnickschnack in seinem Wagen verbauen kann. Nun scheint das ganze aber ein wenig aus dem Ruder gelaufen zu sein.

BMW i7: Automatiktüren mit umständlicher Handhabung

Der Autoliebhaber Luca Block präsentierte auf seinem TikTok-Kanal kürzlich den neuen vollelektrischen BMW i7. Die Limousine des Münchner Autobauers gibt es ab stolzen 115.700 Euro zu kaufen. Wer allerdings die neusten Gadgets möchte, muss noch etwas draufzahlen. Das „Executive Lounge Paket“, welches durch einen großen herausfahrbaren Bildschirm die Rückbank in ein kleines Kino verwandelt, kostet beispielsweise 6730 Euro extra.

Der BMW i7 kommt mit allerlei Technik-Gadgets daher. Ob man diese braucht, ist allerdings eine andere Frage. © IMAGO/Laurent SANSON

Doch das war noch nicht alles. Ein Extra sorgt im Netz nun für Lacher. BMW bietet nämlich auch Automatiktüren an. Und diese Sonderausstattung für schlappe 1500 Euro präsentiert Block auch auf seinem Social-Media-Account. Per Sprachassistent öffnet er die Tür seines Autos. „Hallo BMW, öffne die Beifahrertür“, lauten die magischen Worte. Im Anschluss fragt das Auto sicherheitshalber nochmal „Soll ich die Beifahrertür öffnen?“. Nach einem kurzen „Ja“ lässt der i7 noch einmal „Wird erledigt“ verlauten und schon ist die Tür geöffnet.

BMW-Gadget sorgt für Spott im Netz

Der ganze Prozess dauert dem Video zufolge zwölf Sekunden. Eins ist klar: Die Tür selbst per Hand zu öffnen, geht deutlich schneller. Aber keine Sorge, man muss nicht immer mit seinem Auto sprechen, sobald man einsteigen will. Die Automatiktür funktioniert auch per Knopfdruck. Damit öffnet sich die Tür – quälend langsam – elektrisch. „Hammer“, findet der TikTok-User, der die Funktion präsentiert.

In den Kommentaren zeigen sich die Social-Media-User allerdings nicht so begeistert. Zur Türöffnung per Spracherkennung schreibt ein Nutzer: „Bis er das sagt, hat er die Tür schon viermal geöffnet, war einkaufen und hat die Tür wieder zugeknallt.“ Ein anderer scherzt: „Bis die Tür offen ist, hatte der zweimal Service.“

Und auch bei der elektrischen Türöffnung ist wenig Begeisterung zu lesen. „Und noch mehr Funktionen, die kaputtgehen und die eigentlich keiner braucht“, merkt ein TikTok-Nutzer an. Ein anderer fragt sich: „Sind die Türgriffe so schlecht konstruiert, dass man da seine Hand nicht mehr reinbekommt?“ Die Reaktionen auf BMWs neuste Gadgets zeigen eindeutig: Mehr ist nicht immer gleich mehr.