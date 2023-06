Traum für BMW-Fans: Kult-Kombi wird neu aufgelegt

Von: Patrick Freiwah

Die neue Generation des 5er-BMW kommt. Für Fans wird es auch ein Schmankerl geben: Der Konzern plant das Comeback einer besonders beliebten Baureihe - mit Muskeln und massig Stauraum.

München - BMW bestätigt die Rückkehr eines geräumigen Sportklassikers in das Modellsortiment: Ab 2024 gibt es wieder einen M5 Touring. Der Premiumhersteller veröffentlichte Infos und Teaser-Aufnahmen der nächsten Powerkombi-Generation, die kommendes Jahr in die Produktion geht. Prototypen der Baureihe G99 läuten die heiße Testphase rund um die Straßen Münchens ein, kündigte der Konzern an.

Bei sechs Generationen BMW M5 legten die Münchner bislang zweimal einen Touring-Kombi auf: Erstmals gab es bei der Premiere 1992 von der Sechszylinder-Powerlimousine einen derartigen Ableger. Danach erschien 2007 wieder ein PS-starker BMW-Kombi, mit imposantem V10-Herzstück.

BMW M5 Kombi: Plug-in-Hybridsportler mit V8 und bis zu 750 PS

Der BMW M5 Touring geht 2024 mit einem V8-Biturbo (4,4 Liter Hubraum) an den Start, unterstützt von einem kraftvollen E-Aggregat. Auto Motor und Sport beziffert das Leistungsspektrum des Hybridkombis auf bis zu 700 PS für den „normalen“ M5. Eine mögliche Topversion (CS oder Competition) dürfte sogar mit knapp 750 PS - und bis zu 1000 Nm Drehmoment - zu den Kunden rollen.

Letztmals hat BMW einen M5 Touring 2010 produziert: 14 Jahre später ist die Rückkehr anberaumt (Symbolbild). © Martin Vogt/Imago

Für die Fahrperformance des neuen BMW M5 Kombi sind neben dem PHEV-Triebwerk auch Allradantrieb und das adaptive M Fahrwerk der Performance-Tochter zuständig. Auf klassische Elemente wie eine vierflutige Abgasanlage, M-Designkomponenten außen wie innen sowie eine markante Spoiler können sich Fans ebenfalls freuen.

BMW: Schwergewicht M5 Touring nimmt es mit Audi RS6 und Mercedes E63 auf

Beim Gewicht dürfte die rasante BMW-Neuheit angesichts der Verbindung aus Biturbo-Aggregat und E-Motor locker die Zwei-Tonnen-Grenze überschreiten. Der neue M5 Touring ist zudem eine Kampfansage von BMW in Richtung der Erzrivalen Audi und Mercedes, die mit den Sportkombis RS6 Avant und E63 T-Modell bereits im Bereich der oberen Mittelklasse wildern - ohne dass BMW derzeit eine passende Antwort liefert. Das wird jedoch schon bald der Fall sein.

Für die Bayern ist die Rückkehr des BMW M5 Touring eine „perfekte Symbiose aus M typischer Performance, kompromisslosem Langstreckenkomfort und beeindruckendem Raumangebot“. Vom neuen BMW 5er wird es indes erstmals auch eine Elektroversion geben, den i5.

Teaser der Baureihe G99: BMW stellt dem neuen M5 wieder einen Kombi an die Seite. © BMW AG

BMW M5 Kombi geht ab Ende 2024 auf Kundenfang - Preise weit über 100.000 Euro

Bis wir den neuen M5 Touring als Serienmodell auf den Straßen erleben, dauert es jedoch noch etwas: Die Markteinführung in Europa und Deutschland, das traditionell besonders auf Kombis abfährt, ist für Ende 2024 anberaumt, etwa ein halbes Jahr nach der neuen M5-Limousine.

Bei den Preisen dürfte es M-typisch üppig werden: Mit 140.000 bis 150.000 Euro müssen Interessenten wohl rechnen - mindestens. (PF)