Bodenpersonal an Berliner Flughäfen will am Freitag streiken

Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen am Freitag mit starken Verspätungen und Flugausfällen rechnen: Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 2.000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem Streik aufgerufen. Das teilte sie am Donnerstagmorgen mit. Der Ausstand soll am Freitagmorgen gegen vier Uhr beginnen und am Samstagmorgen gegen fünf Uhr enden.

„Leider ist ein Streik unausweichlich geworden, weil die Arbeitgeberseite bislang immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hat und eine Einigung auf dem Verhandlungsweg derzeit nicht möglich zu sein scheint“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Enrico Rümker.

Streik nun doch früher angekündigt

Verdi fordert bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr einen Euro mehr pro Stunde sowie zusätzlich strukturelle Verbesserungen im Tarifvertrag. Die Arbeitgeber hätten zuletzt ein „Volumen von acht Prozent“ angeboten, das über drei Jahre gestreckt werden solle.

Die Gewerkschaftsmitglieder hatten sich in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit für den Arbeitskampf ausgesprochen. Ursprünglich wollte Verdi die Streiks einen halben Tag vorher ankündigen, aus Rücksicht auf die Fluggäste sei dies nun früher geschehen. Bereits im Februar war es zu Warnstreiks des Bodenpersonals gekommen.

