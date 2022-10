Bürgergeld „kontraproduktiv“: Bundesrechnungshof warnt vor Hartz-IV-Nachfolger

Von: Lisa Mayerhofer

Das Bürgergeld soll kommenden Januar das Hartz-IV-System ablösen. Der Bundesrechnungshof hat allerdings laut einem Bericht massive Kritikpunkte an der Reform vorgelegt.

Berlin – Der „Geist des Bürgergeldes“ sei „der Geist der Ermutigung und der Befähigung“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vergangenen Donnerstag im Bundestag. Damit rührte er ordentlich in der Werbetrommel für den Hartz-IV-Nachfolger, der im Januar kommen soll.

Bürgergeld ersetzt Hartz IV: Union beklagt Einschränkung der Sanktionen

Vorgesehen sind beim Bürgergeld eine Anhebung der Regelsätze und bessere Zuverdienstmöglichkeiten sowie mehr Hilfen für Qualifizierung und Weiterbildung. Sanktionen, also Leistungskürzungen bei bestimmten Versäumnissen, werden abgemildert. Es gehe um Hilfe für Menschen in Not und zugleich um „dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt“, sagte Heil. Neu ist außerdem eine Karenzzeit von zwei Jahren, in denen kleinere Vermögen nicht angetastet werden und die Angemessenheit der Wohnung nicht überprüft wird, wie Merkur.de berichtet.

Die Unionsfraktion beklagt allerdings, dass die Sanktionen gegen Bezieher eingeschränkt werden sollen, die Linke hält die geplanten höheren Regelsätze weiter für viel zu niedrig. Die Koalition wolle „mehr Leistung und deutlich weniger Mitwirkungspflichten und weniger Vermittlung in Arbeit“, sagte der CSU-Politiker Stephan Stracke. „Statt Motivation setzen sie auf unverbindliche Kooperation“, sagte er mit Blick auf die sechs Monate ohne harte Sanktionen. „Das geht vollkommen in die falsche Richtung.“ Das Bürgergeld sei zumindest ein halbes Jahr lang „im Kern ein bedingungsloses Grundeinkommen“.

Bundesrechnungshof: Massive Kritik an Einführung des Bürgergeldes

Auch der Bundesrechnungshof hat massive Kritikpunkte an der Hartz-IV-Reform: Laut einem Bericht der Bild warnt die Behörde nicht nur vor zusätzlichen Steuerlasten, sondern auch vor der Abmilderung der Sanktionen.

Die Abschaffung der Strafen wirke „kontraproduktiv“, zitiert die Bild aus dem Bericht des Bundesrechnungshofes. Außerdem verursache das Bürgergeld hohe Mehrkosten für Steuerzahler. Im kommenden Jahr rechnen die Prüfer mit fünf Milliarden Euro zusätzlichen Lasten.

Auch die hohen Vermögensfreigrenzen beim Bürgergeld bemängelt die Behörde. „So könnte beispielsweise ein Ehepaar mit zwei Kindern trotz 150.000 Euro Spar- und Barvermögens, Altersrücklagen, zwei Kraftfahrzeugen und selbst genutzten Wohneigentums Bürgergeld erhalten“, zitiert die Zeitung aus dem Bericht. Eine „deutlich kürzere Karenzzeit“ sei „ausreichend“. (lma/AFP)