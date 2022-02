Früher in Rente: Das müssen Sie bei Antrag und Steuern beachten

Von: Wolfgang DePonte

Früher in Rente – geht das überhaupt und kann ich mir das leisten? (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Früher in Rente – geht das überhaupt und kann ich mir das leisten? Das Fallbeispiel Peter K. zeigt, was Antragsteller beachten müssen und wie sie ihre tatsächliche Rente berechnen können.

München - An die Rente hat Peter K. (Name geändert) viele Jahre lang keinen Gedanken verschwendet. Im Job lief alles gut, in der Familie auch... wird schon alles werden, war seine Einstellung. Jetzt ist der Angestellte, der seit über 20 Jahren für einen Verlag in München arbeitet, 63 Jahre alt und geschieden. Mancher Lebenstraum ist geplatzt… Und die Rente*?

Früher in Rente gehen und sich entlasten

Laut der letzten Renteninfo wird er, wenn er zum 1.12.2024 sein Renteneintrittsalter von 66 Jahren erreicht hat, mit monatlich 1659,09 Euro rechnen dürfen. Vorausgesetzt, er zahlt weiterhin in dem Umfang Beiträge ein wie bisher. Und da fängt seine Sorge schon an.

Peter K. ist Pendler und lässt auf dem Weg in den Verlag viel Energie. Will heißen: Die Arbeit macht noch Spaß, aber früher in Rente zu gehen und sich damit die Pendelei zu sparen, wäre natürlich eine große Entlastung. Wer weiß, wie lange die Gesundheit noch mitmacht.

Frührente: Beratungsgespräch

Früher in Rente – geht das überhaupt? Volle 45 Jahre Versicherungszeit, die Voraussetzung für eine abschlagsfreie Frührente, bringt er nicht zusammen. Oder zählen Wehrdienst und Studium? Und wenn ja, wie? Peter K. hat auch privat etwas vorgesorgt, ein paar Abschläge könnte er sich also schon leisten. Ein Beratungsgespräch bei der Rentenversicherung* soll Klarheit bringen.

Eigentlich gibt es keinen Grund, nervös zu sein. Peter K. ist es trotzdem. Er hat noch die Erfahrung seiner heute 91-jährigen Mutter im Kopf. Die war geschockt nach ihrem Rentengespräch: „Was, Sie haben nie in Ihrem Leben gearbeitet“, hieß es. Die Mutter von vier Kindern fühlte sich gedemütigt. Aber für Peter K. beginnt der Termin mit einer guten Nachricht. Der Versicherungsverlauf ist vollständig. Alle Nachweise (siehe Checkliste) vorhanden.

Und von Schule und Uni werden dem „ewigen Studenten“ immerhin acht Jahre als Beitragszeit angerechnet. Das bringt zwar keinen Cent mehr Rente, aber gut 40 Anrechnungsjahre kommen dann doch zusammen. Und das heißt: Peter K. könnte mit Abschlägen zum Beispiel heuer zum 1. Dezember in Rente gehen – mit 1422 Euro monatlich in der Tasche.

Peter K. könnte seine Frührente aufstocken

Das klingt doch ganz gut. Apropos Schule: Ein bisschen fühlt er sich, als würde sein Leben benotet. Dass er privat gut vorgesorgt hat, ist dem Berater jedenfalls ein Lob wert. Die Frührente ließe sich übrigens aufstocken – mit einer 25.000 Euro-Einmalzahlung wären 110 Euro mehr drin. Das könnte sich rechnen, wenn man überlegt, dass Erspartes ja kaum Zinsen bringt und die Lebenserwartung gestiegen ist. Sein Großvater wurde 74, der Vater 84 –„und ich vielleicht ja 90“.

Der Betrag bei der regulären Rente weicht bei der Beratungsberechnung übrigens etwas von der letzten Renteninfo ab – um knapp 16 Euro. Stand jetzt wären es also 1643,91 statt 1659,09 Euro. Wie viel Peter K. davon versteuern muss, lässt sich nicht so einfach sagen. Das hängt davon ab, ob er noch andere Einkommen hat.

Fakt ist: Ginge er noch heuer in den Ruhestand, würde seine Rente zu 82 Prozent (im Jahr 2024 zu 84 Prozent) versteuert, sein Freibetrag läge bei 18 Prozent. Dieser Satz gilt für die gesamte Rentendauer. Zu berücksichtigen ist auch noch der steuerliche Grundfreibetrag. Der liegt heuer bei 9984 Euro. Liegt die Rente darunter (das gilt ab ca. 1180 Euro Monatsrente) und hat man keine weiteren Einnahmen, dann werden keine Steuern fällig.

Wie viel Steuern Rentner zahlen müssen

Rentenanpassungen könnten allerdings dazu führen, dass irgendwann doch Steuern zu zahlen sind. Neben der Steuer muss Peter K. auch als Rentner Beiträge zur Krankenversicherung bezahlen. Dafür gibt es aber Zuschüsse:

Mitglieder der Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner bekommen die Hälfte ihres Beitrags von 14,6 Prozent (also 7,3 Prozent) und die Hälfte des Zusatzbeitrags, den die Kasse verlangt (zwischen 0,5 und 1,5 Prozent). Den Beitrag zur Pflegekasse (3,05 Prozent) muss jeder Rentner komplett selbst tragen. In Summe werden somit noch mal 11,5 bis 12 Prozent von der Rente abgezogen.

Peter K.s Fazit nach dem Gespräch lautet: „Ich bin froh, nun Klarheit zu haben! Ich komme ganz gut hin im Alter. Viele müssen länger und härter arbeiten, verdienen weit weniger, können so kaum privat vorsorgen... Und kriegen weit weniger Rente*. Gerecht ist das eigentlich nicht.“

Die Checkliste für den Antrag zur Altersrente:

Die Rente kommt nicht automatisch, wenn man das Rentenalter erreicht. Man muss sie beantragen. Möglichst drei Monate vor dem Start. Ein persönliches Gespräch ist dafür nicht unbedingt nötig. Man kann den Antrag auch online von zu Hause stellen. Zeitbedarf: rund 45 Minuten.

Für den Antrag benötigt man unter anderem:

Rentenversicherungsnummer

Ausweis/Reisepass

Geburtsurkunde (Stammbuch in Kopie)

Steueridentifikationsnummer

Kontonummer

Versicherungsnummer

Name und Anschrift des Arbeitgebers

Nachweise zur Berufsausbildung (wie zum Beispiel Lehrvertrag, Gesellenbrief etc.)

Geburtsnachweise der Kinder

Name und Anschrift der Krankenkasse

Wenn man Sozialleistungen bezieht (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe/Wohngeld) die Angaben zur zahlenden Stelle (Aktenzeichen)

Unterlagen für die Zeiten im Versicherungsverlauf, die noch unklar sind

Nachweis für Wehr- oder Zivildienst

Mehr Infos unter der kostenlosen Servicenummer der Deutschen Rentenversicherung: 0800-1000-4800 (Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Freitag bis 15.30 Uhr).

