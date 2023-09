Das Ende vom Gas: Betreiber und Stadtwerke bangen um ihre versunkenen Gasnetz-Milliarden

Mit dem Heizungsgesetz werden nach und nach Haushalte aus Gas aussteigen. Für die Betreiber der Netze bedeutet das ein Verlust von Milliardeninvestitionen. Doch die Einsicht setzt ein.

Berlin – Das Ende des Gases ist quasi schon besiegelt. Wenn am Freitag wie geplant das Gebäudeenergiegesetz (GEG) im Bundestag beschlossen wird, steht auch fest, dass sich nach und nach die deutschen Haushalte vom Erdgasnetz abkoppeln werden. Der Prozess wird zwar einige Zeit dauern – schließlich dürfen Gasheizungen, solange sie zu mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien verwenden können, weiterhin eingebaut werden. Doch die Zahl derer, die sich eine neue Gasheizung einbauen werden, wird sinken. Damit müssen sich die Gasnetzbetreiber die Frage stellen, was das für sie bedeutet.

Dabei hatten die Betreiber, darunter die Stadtwerke, hart gekämpft. Als bekannt wurde, dass die Ampel-Koalition über ein Verbot von Gasheizungen nachdenke, schlugen diese Unternehmen Alarm. Unter anderem deshalb ist auch die Ausnahme für Heizungen, die perspektivisch mit grünem Wasserstoff betrieben werden können, ins GEG aufgenommen worden. Dafür hatte beispielsweise der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) lautstark plädiert. Doch auch der VKU weiß: Wasserstoff wird fürs Heizen kaum bis gar keine Rolle spielen.

Wasserstoff für Heizungen? Warum das nichts wird

Viel zu hören war in den letzten Monaten von sogenannten „H2-Ready“ Heizungen, also Heizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden können. Diese sollen laut GEG auch bis lange in die Zukunft erlaubt sein. Allerdings raten Experten und Expertinnen vom Einbau einer solchen Heizung ab. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es diese H2-Heizungen noch nicht. Auch H2-Ready-Heizungen sind aktuell nicht in der Lage, nur mit reinem Wasserstoff auszukommen. Zweitens gibt es kein Wasserstoffnetz, das die Energie in die Heizung bringen könnte. Die Umrüstung der bestehenden Netze wäre zudem teuer und aufwendig: Es ist nämlich nicht möglich, Wasserstoff einfach in ein Erdgasnetz zu leiten.

Die dritte Hürde für Wasserstoff als Heizoption ist, dass dessen Herstellung sehr energieintensiv ist. Wasserstoff wird aus einer Elektrolyse gewonnen. Um als erneuerbar zu gelten, muss die Elektrolyse mit grünem Strom vonstattengehen. Auch das ist teuer und passiert aktuell noch auf sehr niedrigem Niveau. Die Wasserstoffproduktion soll in den nächsten Jahren massiv hochgefahren werden, da Wasserstoff für die Dekarbonisierung der Industrie benötigt wird. Das, was also in den nächsten Jahren an H2 zur Verfügung stehen wird, ist bereits für andere Branchen verplant. Fürs Heizen bleibt nicht viel ürbig.