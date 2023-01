Dax tritt auf der Stelle

Börse in Frankfurt

+ © Fredrik von Erichsen/dpa Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag kaum bewegt. Der Dax notierte am späte Vormittag praktisch unverändert bei 15.133,30 Punkten. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenanstieg um rund 0,7 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,33 Prozent auf 28 886,56 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stagnierte.

Frankfurt/Main - Im US-Handel hatten sich am Vorabend vor allem Technologiewerte in starker Verfassung gezeigt. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2 Prozent. Nach US-Handelsschluss schockte jedoch der Halbleiterkonzern Intel die Anleger mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal. Die Aktie rauschte nachbörslich zeitweise prozentual zweistellig nach unten.

Die Aktien von United Internet verloren hierzulande 0,6 Prozent. Der Telekomkonzern gab Details zum geplanten Börsengang der Hosting-Tochter Ionos bekannt. Deren Bewertung ist dabei deutlich niedriger als sich United Internet laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erhofft hatte.

Die Titel von Adidas verteuerten sich um 1,6 Prozent, nachdem das Analysehaus Warburg Research sie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft hatte. Die Anteilsscheine von Airbus gehörten mit einem Kursverlust von 1,6 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Das Analysehaus Jefferies stufte die Papiere von „Buy“ auf „Hold“ ab. dpa