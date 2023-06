Rente im Ausland: In diesen Ländern leben die meisten deutschen Rentner

Von: Amy Walker

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung leben immer mehr Rentner im Ausland. Wir verraten, was die beliebtesten Länder sind.

Berlin – Die Zahl der im Ausland lebenden Rentner und Rentnerinnen steigt immer weiter. Das berichtet die FAZ unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). Demnach ist die Zahl der Renten, die ins Ausland überwiesen werden, in den vergangenen 20 Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen.

Die meisten Rentner im Ausland waren Gastarbeiter

Die meisten der 1,7 Millionen Menschen, die eine deutsche Rente beziehen, sind ausländische Staatsangehörige, die in Deutschland gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben. Die größte Gruppe sind die sogenannten Gastarbeiter aus Ländern wie der Türkei, Spanien oder Italien, die für den Ruhestand zurück in die Heimat gezogen sind.

Doch zeigen die Daten auch, dass sich immer mehr deutsche Staatsangehörige entscheiden, ihre Rente im Ausland zu verbringen. Der DRV zufolge sind das rund 260.000 Menschen – und damit zwei Drittel mehr als noch vor 20 Jahren, eine deutliche Erhöhung. Die beliebtesten Länder, in die es Rentner mit deutscher Staatsangehörigkeit zieht, sind:

Österreich (ca. 28.000)

Schweiz (ca. 26.000)

Spanien (ca. 22.000)

Die meisten Rentner leben im EU-Ausland

Die meisten der im Ausland lebenden Rentenbeziehenden leben also im EU-Ausland. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit leben die meisten in Italien, Spanien oder Österreich. Außerhalb der EU sind die meisten Rentner in den USA, dort beziehen 67.000 Menschen eine deutsche Rente.