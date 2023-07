Heizöl: Experte rät noch diesen Sommer zum Kauf

Von: Matthias Schneider

Teilen

Die Öl- und Gasnachfrage Chinas ist in den kommenden Monaten ein entscheidender Faktor. Gerade fehlen die ostasiatischen Diesel-Überschüsse in Europa. Foto: imago © imago

Die Förderkürzungen wirken: Der Ölpreis ist deutlich gestiegen. Das werden auch deutsche Heizölkunden bald beim Kauf spüren, warnt ein Experte – und hat einen wichtigen Rat.

München – Experten hatten sie schon im Frühjahr erwartet, jetzt ist sie da: Am Ölmarkt herrschen Knappheit und steigende Preise. Gleichzeitig ist die Nervosität am Gasmarkt trotz Überfluss hoch.

Ungewöhnlich niedriger Gaspreis sorgt für Stirnrunzeln in Europa

Vergangene Woche wurde Gas in Europa für rund 25 Euro die Megawattstunde gehandelt. Das ist nur 25 Prozent über dem Vorkrisenniveau – und ungewöhnlich. Denn das preisbestimmende Flüssiggas (LNG) kann wegen der hohen Logistikkosten nur zwischen 30 und 40 Euro rentabel verschifft werden. Grund für den Preiseinbruch – dasselbe Phänomen gab es Ende Mai – ist die „strukturell schwache Nachfrage über alle Sektoren“ sagte das Analyse-Team von S&P Global Commodity Insights gegenüber dem Münchner Merkur.

Die beiden Preistiefs in Europa dauerten jeweils nur wenige Tage an, zu kurz um großen Einfluss auf die Verbraucherpreise zu haben. Grund dürfte unter anderem die stabile Nachfrage in der Japan-Korea-Region sein, wo nach wie vor konsequent über 30 Euro pro Megawattstunde bezahlt werden.

Auffällig ist, dass die europäischen Preise für das ganze Jahr 2024 seit Ende Mai bei gut 50 Euro liegen – und auch 2025 ist kaum günstiger bepreist. Die S&P-Analysten führen die hohen Preiserwartungen auf die Sorge vor einer steigenden globaler Gasnachfrage zurück: Europa stehe in diesem Fall wieder im Wettbewerb mit anderen Abnehmerregionen.

Analysten: Künftiger Gaspreis stark von Nachfrage abhängig

Die Analysten von S&P setzen ihre Preisprognose für 2024 mit rund 49 Euro pro Megawattstunde nah am Markt. Für das Gesamtjahr 2023 rechnen sie mit 43 Euro. Weil dieses Jahr keine neuen Flüssiggaskapazitäten an den Markt gehen, kommt es für den Gaspreis – in beide Richtungen – stark darauf an, wie sich die Nachfrage entwickelt.

Ein kleiner Trost: Die geplante Schließung von Europas größtem Gasfeld vor Groningen im Oktober sollte laut S&P bereits eingepreist sein. Ein ähnliches Bild beim Strom: Die saisonal höhere Erzeugung grünen Stroms konnte die Strompreise seit Mitte April um ein Viertel auf heute rund 75 Euro pro Megawattstunde drücken. Die Preise für das kommende Jahr sind aber knapp doppelt so hoch. Grund ist, dass der Strompreis nach wie vor von den Gaskosten bestimmt wird.

Weitere Unsicherheitsfaktoren sind die technisch und wetterbedingt fragliche Bereitschaft der französischen Atomflotte – fallen sie aus, muss Deutschland wieder Strom nach Frankreich liefern – und das Risiko von Dürren für die europäischen Wasser- und Kohlekraftwerke.

Tipp für Verbraucher: Langzeitverträge für mehr Sicherheit

Warmes Wetter, eine (wieder und noch) funktionstüchtige Atomflotte in Frankreich und viel grüner Strom halten die Preise für Gas und Strom gerade zuverlässig unten. Die Sorge vor dem kommenden Jahr verhindert derzeit aber weitere Schnäppchen. Die größten Risiken: Russlands Gaslieferungen nach Osteuropa, Frankreichs AKW und die Gas-Nachfrage in Asien.

Gas gibt es derzeit durchschnittlich für neun Cent brutto die Kilowattstunde, Strom für unter 30 Cent. Am Markt werden wenigstens für 2024 und 2025 Unsicherheit und damit höhere Preise erwartet. Es ist eine äußerst ungewisse Wette, die in beide Richtungen ausgehen kann. Verbraucher, die auf Sicherheit setzen, sollten im Sommer einen Vertrag mit langer Preisbindung erwägen – mit dem Risiko, im Zweifel nicht von fallenden Preisen zu profitieren.

Gaspreis auf Schocktief – Ölpreis zieht stattdessen deutlich an

Nachdem er wochenlang um die 75 Dollar pro Fass herumdümpelte, ist der Ölpreis jetzt wieder auf 80 Dollar gesprungen. Grund ist laut einer Commerzbank-Analyse vom Freitag, dass die prophezeite Unterversorgung durch die Förderkürzung der Opec-Länder jetzt eingetreten ist. Die Analysten sehen drei zusätzliche Preisrisiken kommen: Sowohl Russland als auch die USA könnten im August noch weniger Öl auf den Markt bringen.

Außerdem habe der Preis für russisches Öl durch die rekordhohen Importe nach China und Indien teilweise die Marke von 60 Dollar überschritten. Das G7-Embargo verbietet dann unter anderem Reedereien den Transport – was die Nachfrage auf jenen Märkten steigern könnte, auf denen Europa einkauft. Alle drei Faktoren sind aber nicht gewiss – und als Gegengewicht bleibt eine weiter fragile Weltkonjunktur. Sinkt die Nachfrage, sinkt auch der Preis.

Auch Gasöl, Vorprodukt für Heizöl und Diesel, verteuerte sich deutlich auf fast 800 Dollar die Tonne. Noch Ende Juni waren es unter 700. Grund sind der Commerzbank zufolge gesunkene Diesel-Exporte aus China und unterdurchschnittliche Lagerbestände in den USA und Europa. Noch im Frühjahr – wie in diesem Format berichtet – war der Markt mit großen Mengen aus Russland geflutet worden.

Tipp für Verbraucher: Öl unbedingt noch diesen Sommer kaufen

Aktuell kostet Heizöl in Bayern 92 Cent je Liter. Oliver Klapschus, Leiter des Vergleichsportals Heizoel24, ist pessimistisch: „Gerade sieht es so aus, als würden wir eher über einen Euro pro Liter kommen, als unter 90 Cent.“



Denn: „Die Heizölpreise sind wegen der niedrigen Lagerbestände stark ans Rohöl gebunden.“ Er rät dazu, kurz abzuwarten, ob die Preise wieder fallen – und falls nicht, vor Ende der Sommerferien zu kaufen: „Ich rate davon ab, im Herbst Öl zu kaufen“. Denn: „Im Herbst kaufen viele Hausverwaltungen – und die Hurrikan-Saison im Golf von Mexiko beginnt“. Denn starke Stürme können Öllieferungen blockieren.