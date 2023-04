Wohnungsnot in Deutschland: „Rentner bleiben nicht aus Jux und Tollerei in großen Wohnungen“

Von: Patricia Huber

Viele Rentner leben laut einer Statistik des Instituts der deutschen Wirtschaft in einer großen Wohnung. Doch das hat gute Gründe, wie ein Wohnungsmarktexperte erklärt.

München/Köln – Nach dem Auszug der Kinder bleiben die meisten Eltern in ihrem Haus oder ihrer Wohnung leben. Obwohl dann ja eigentlich Wohnraum frei wird, wird dieser nicht wieder freigegeben. Das Ergebnis: Häufig sind es Rentner, die in eigentlich zu großen Wohnungen leben. Das zeigt eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung in Köln.

Studie zeigt: Rentner leben häufig zu großzügig

Aus der Untersuchung „Mismatch im Wohnungsmarkt“ geht hervor, dass rund sechs Prozent der Haushalte in deutschen Großstädten in vergleichsweise sehr großen Wohnungen lebt – und das sind besonders ältere Menschen. Ihre Haushalte sind häufig unterbelegt.

Definition Unterbelegung nach Eurostat: Eine unterbelegte Wohnung ist eine Wohnung, die als zu groß für die Bedürfnisse des darin lebenden Haushalts angesehen wird. Das heißt, es gibt zu viele Zimmer, insbesondere Schlafzimmer. Eine Unterbelegung steht im Gegensatz zu einer Überbelegung. Die klassische Ursache für Unterbelegung ist, dass ältere Einzelpersonen oder Paare in ihrer Wohnung bleiben, nachdem ihre Kinder erwachsen geworden und ausgezogen sind.

Doch dass Rentner häufig in zu großen Wohnungen leben, ist wohl keine böse Absicht. Es sind schlichtweg praktikable und besonders finanzielle Gründe, die einem Umzug in eine kleinere Wohnung entgegenstehen. Das weiß auch Dr. Reiner Braun, Wohnungsmarktanalyst und Vorstandschef des Empirica-Instituts. „Es ist ja so, dass Rentner nicht aus Jux und Tollerei in den großen Wohnungen bleiben. Ein Hauptgrund ist: Sie können es sich nur schlecht leisten, umzuziehen. Sind sie Selbstnutzer, ist die Wohnung abbezahlt. Das heißt, sie haben minimale Wohnkosten“, erklärt er gegenüber Focus.de.

Rentner zahlen häufig wenig Miete: Altmietverträge wie „Wertpapiere“

Aber auch bei älteren Menschen, die zur Miete wohnen, lohnt sich ein Umzug selten. Denn häufig leben Senioren dann bereits seit 30 Jahren oder länger in ihrer Wohnung und das zu sehr günstigen Konditionen, wie Braun deutlich macht. Rentner profitieren häufig von Altmietverträgen und „das sind wegen des Mieterschutzes nichts anderes als Wertpapiere in Deutschland“.

In den vergangenen Jahren hat sich an dieser Lage kaum etwas verändert. Doch der Ukraine-Krieg und der damit einhergehende massive Anstieg bei den Energiekosten könnte das jetzt ändern. Denn wer es sich nicht mehr leisten könne, eine große Wohnung zu beheizen, würde eher einen Umzug in Erwägung ziehen, macht der Immobilien-Experte klar. Auch Sanierungskosten könnten laut Braun einen entscheidenden Ausschlag geben: „Wenn man etwa als Selbstnutzer 100.000 Euro investieren muss, dann überlegt man sich schon, ob man auszieht.“ (ph)