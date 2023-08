Ausländische Namen werden diskriminiert – wie eine Immobilien-Plattform jetzt darauf reagieren will

Von: Amy Walker

Für das, was viele schon gehört haben, gibt es jetzt Belege: Bei der Wohnungssuche in Deutschland werden Menschen mit ausländisch klingenden Namen diskriminiert. Ein Wohnungsanbieter will gegensteuern.

Berlin – Wer in Deutschland gerade eine Wohnung sucht, muss geduldig sein. Der Markt ist angespannt, es fehlt an allen Ecken und Enden an Wohnraum. In begehrten Lagen bedeutet das, dass sich auf eine Wohnung schon mal 400, 500 oder 600 Menschen bewerben. Wie soll man sich da als Vermietender entscheiden?

Dass es da nicht immer fair zugeht, haben viele schon vermutet. Auch, dass bestimmte Personengruppen diskriminierend behandelt werden, ist anekdotisch zumindest bekannt. Studien dazu sind aber rar gesät. Eine neue Datenerhebung des Wohnungsanbieters Wunderflats bestätigt jetzt aber: Wer einen ausländischen Namen hat, wird auf dem deutschen Wohnungsmarkt benachteiligt. Deswegen will die Plattform dagegen steuern – und ab Herbst 2023 gar keine Namen auf dem Portal mehr anzeigen.

Für ausländische Fachkräfte ist die Wohnungssuche besonders schwer

Für Jan Hase, CEO von Wunderflats, war das Thema ein persönliches Anliegen. „Meine Verlobte hat einen polnischen Namen. Bei der Wohnungssuche hat sie irgendwann angefangen, meinen Namen statt ihren anzugeben. Auf einmal kamen viel mehr positive Rückmeldungen.“ Er hat also selbst erlebt, wie schwer es Menschen haben können, die nicht „deutsch“ klingen – und wollte bei Wunderflats mal einen Test machen, um zu sehen, ob dieser seine Erfahrungen auch widerspiegeln würde.

Wunderflats bietet ausschließlich möblierte Wohnungen auf ihrer Plattform an. Die Angebote richten sich hauptsächlich (aber nicht nur) an ausländische Fachkräfte und Studierende, die für eine begrenzte Zeit eine Wohnung in Deutschland suchen. Also an all jene, die Deutschland zur Bekämpfung des Fachkräftemangels anlocken will.

Für diese Gruppen gab es traditionell nur einen Weg, um in Deutschland an eine Bleibe zu kommen: Über einen Makler oder eine Relocation Agency. „Wer eine Wohnung in Deutschland mieten will, braucht eine Schufa-Auskunft. Die gibt es nur mit einem deutschen Bankkonto. Das Konto gibt es nur, wenn man eine Adresse hat“, erklärt Jan Hase. Dieses Problem wollte man bei Wunderflats in Angriff nehmen. Deswegen übernehmen sie als Portal die Verifizierung von Mietinteressenten (z.B. Einkommensprüfung, Prüfung von Arbeitsverträgen, Ausweiskontrolle) – und vermitteln dann an Vermietende.

Die Wohnungssuche ist in deutschen Städten schwer geworden. Für Personen mit ausländischen Namen ist es noch schwerer. © Tobias Hase/dpa

Das gibt der Plattform aber auch volle Hoheit über die Daten der Interessenten. Schon vor einigen Jahren hätten sie festgestellt, dass die Herkunft des Interessenten oft einen Einfluss auf die Entscheidung der Vermietenden hat. „Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Spanier eher nicht an Italiener vermieten wollten und umgekehrt“, berichtet der CEO. Der Herkunftsort der Interessenten wird bei der Vermittlung seitdem nicht mehr angegeben.

Dieses Jahr wollten sie also testen: Wie wirkt es sich aus, wenn auch die Namen der Interessenten vollständig verschleiert werden? Anfang März haben sie 14 Tage lang den Test bei 30 Prozent der Vermietenden durchgeführt. Bei den übrigen 70 Prozent blieb alles wie immer. Und tatsächlich: Es wurden bei der Testgruppe innerhalb dieser kurzen Zeit gut 4 Prozent mehr Wohnungen vermittelt. Das klingt erstmal nicht nach viel. Bei 30.000 Inseraten bedeutet das aber, dass 1200 Wohnungen zusätzlich vermittelt werden konnten – innerhalb von nur zwei Wochen.

Diskriminierung aufgrund von Herkunft ist in Deutschland verboten

Für Jan Hase und Wunderflats reicht das aus: Ab Ende Oktober 2023 werden auf ihrer Plattform keine Namen der Interessenten an Vermieter und Vermieterinnen weitergegeben. Das einzige, was sie jetzt noch über potenzielle Mieter oder Mieterinnen erfahren, ist, wie viele Erwachsene und Kinder einziehen sollen und welchen Jobtitel der Interessent oder die Interessentin trägt. Alle weiteren persönlichen Daten werden erst dann ausgetauscht, wenn der Mietvertrag abgeschlossen ist – es also kein Zurück mehr gibt.

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist eigentlich gesetzlich verboten, dafür gibt es das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Demnach darf niemand aufgrund von „Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexueller Identität“ benachteiligt werden. Und doch passiert es immer wieder.

Das hat 2017 auch ein Test des Spiegel gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk belegt. Damals schickten die Journalisten 20.000 Wohnungsanfragen - einmal mit ausländisch klingendem Namen, einmal mit deutschem. Und tatsächlich zeigte sich, dass in jedem vierten Fall ein Interessent mit ausländisch klingendem Namen übergangen wurde, während derselbe Interessent mit deutschem Namen zur Besichtigung eingeladen wurde. Besonders von Diskriminierung betroffen waren demnach Personen mit türkisch oder arabisch klingenden Namen.

Könnte das Modell von Wunderflats also auch auf dem unmöblierten Mietmarkt funktionieren? Aus Sicht von Jan Hase wäre das theoretisch schon denkbar – dafür müsste aber der gesamte Ablauf bei einer Wohnungssuche digitaler werden. Immobilienportale müssten selbst Einkommens- und Identitätsprüfungen machen – was Vermieter und Vermieterinnen jetzt noch vorrangig selbst machen. Und: „Es muss in Deutschland auch ohne Schufa gehen“, findet Hase. In den vergangenen 30 Jahren habe sich die Welt massiv verändert, aber die Wohnungssuche sei größtenteils gleich geblieben.

„Niemand sollte sich Diskriminierung gefallen lassen“

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA weist Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, auf eine Rechtslücke im Antidiskriminierungsgesetz hin. So sind diskriminierende Wohnungsanzeigen nicht explizit verboten – bei diskriminierenden Stellenanzeigen ist das hingegen der Fall.

„Es gibt aber Möglichkeiten, um gegen Diskriminierungen vorzugehen. Betroffene können Testings machen, um festzustellen, ob Makler:innen oder Vermieter:innen nur wegen des Namens aussortieren. Dazu können sie nach einer mutmaßlich diskriminierenden Absage einen Bekannten mit Deutsch klingenden Namen bitten, es nochmal mit einer Bewerbung zu versuchen.“ so Ataman weiter. Man hätte dann ein Indiz für eine Klage, wenn der deutsche Bekannte eingeladen wurde. Allerdings ist das ein langwieriger Weg – und schafft keine kurzfristige Abhilfe bei der Suche nach einer Wohnung.

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman. © Michael Kappeler/dpa

Eine andere Möglichkeit, die Ferda Ataman unterstützt, ist die Unterbindung von diskriminierenden Anzeigen auf Wohnungsplattformen in den Geschäftsbedingungen. Das ist beispielsweise bei Immoscout24 der Fall, bei denen in den AGBs geschrieben steht: „Als nicht seriöse Immobilienangebote gelten insbesondere Objekte, Anzeigen und Inhalte, die gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder andere gesetzliche Vorschriften [...] verstoßen.“ Natürlich ist dieses Vorgehen allerdings nur begrenzt wirksam – vor allem, wenn am Ende die Entscheidung ganz den Vermietenden obliegt.

Deswegen begrüßt die Unabhängige Bundesbeauftragte den Wunderflats-Vorstoß: „Ansätze einer Anonymisierung von Daten finde ich sehr spannend. Niemand sollte sich Diskriminierung gefallen lassen oder Diskriminierung dulden - Mieter:innen ebenso wie Online-Plattformen, die Wohnungen anbieten.“