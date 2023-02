Nie wieder Schlange stehen: Edeka rollt Hightech-Einkaufswagen deutschlandweit aus

Edeka bietet seinen Kunden mit neuen Einkaufswägen ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Die Trolleys sollen das Shopping einfacher und schneller machen.

Hamburg – Der Einkaufswagen hat sich in den vergangenen Jahren gemausert. In der Vergangenheit diente er Käufern nur dazu, ihre Erledigungen bequem an die Kasse zu bringen. Nun entwickelt er sich immer mehr zu einem Hightech-Produkt mit einer gewaltigen Rechenpower. Diese Art von Trolleys hat offenbar nicht nur Vorteile für die Kunden, sondern auch für die Händler.

Hightech-Einkaufswagen für Edeka: deutschlandweiter Rollout gestartet

Edeka bringt nun deutschlandweit Einkaufswägen mit Scanner und Touchscreen-Computer in einen Teil seiner Supermärkte. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung. Dabei kommen die Modelle von zwei Anbietern zum Einsatz, die sich äußerlich ähneln, aber teilweise über unterschiedliche Funktionalitäten verfügen. Die Edeka Region Minden-Hannover setzt auf das Modell „Easy Shopper“ des Münchner Start-ups Pentland Firth, an dem Edeka Minden-Hannover mit 55 Prozent beteiligt ist. Das Modell ist bereits seit über zwei Jahren im Einsatz, in über 130 Geschäften sollen Kunden diese bereits nutzen können.

Die restlichen Edeka-Regionen haben nun das Rollout des ähnlichen „Smart Shopper“ gestartet. Bei dem Gefährt kommen Computer und Software vom Start-up KBST, die Hardware von Expresso, beide Unternehmen kommen aus Kassel.

Neues Einkaufen: Ware wird nach dem Einscannen einfach eingepackt

Beim „Easy Shopper“ muss man zunächst die App auf dem Smartphone installieren. Nach dem Starten der App erscheint ein QR-Code, der mit dem Scanner des Einkaufswagens eingelesen wird. Alternativ kann eine DeutschlandCard genutzt werden.

Anschließend erledigt man seinen Einkauf, indem man das gewünschte Produkt einscannt. Darauf wird es auf dem Touchdisplay angezeigt. Nach einer Bestätigung kann man die Ware einfach in den Wagen legen, sie wird auf dem Display der Rechnungsübersicht hinzugefügt. Einige Märkte haben eine Instore-Navigation in das Display integriert, damit der Kunde schnell das gewünschte Produkt findet.

Edekas Hightech-Einkaufswagen: eingebaute Waage soll Diebe abschrecken

Hat man den Einkauf erledigt, geht man zu einer speziellen Kasse. Dort muss der Kunde allerdings nicht alle Waren auf das Band legen, wie gewohnt. Es reicht, den Einkauf zu bestätigen, dann kann man bezahlen. Hat man in seiner App eine Zahlungsmethode hinterlegt, muss man nicht einmal mehr an der Kasse haltmachen.

Der „Smart Shopper“ ist noch nicht so ausgereift. Hier scannt man einfach die Ware ein und legt sie in den Einkaufswagen. Ist der Einkauf erledigt, geht man zu der speziellen Kasse und bezahlt, ohne seine Ware wieder auspacken zu müssen. Allerdings plant der „Smart Shopper“-Lieferant, die Instore-Navigation und integrierte Bezahlmethoden zu einem späteren Zeitpunkt nachzurüsten.

Wie werden Ladendiebe abgeschreckt? Beide Shopper-Versionen von Edeka verfügen über eine Wiegetechnik. Der Trolley schlägt Alarm, wenn mehr Gewicht neu in den Wagen gelegt wird, als die gescannten Artikel haben.

Nutzer der Hightech-Einkaufswagen bei Edeka: Kaufleute freuen sich über hohe Umsätze

Viele der selbstständigen Edeka-Kaufleute sind laut Lebensmittel Zeitung von dem System begeistert. Verbraucher freuten vor allem über den Vorteil, die Waren direkt an den Regalen in der richtigen Reihenfolge in ihre privaten Tüten packen zu dürfen. Aber das ist nur die eine Seite. Ein Edeka-Kaufmann in der Region Minden-Hannover gibt an, dass er mit seinen „Easy Shoppern“ rund 30 Prozent seines Gesamtumsatzes mache. Ein Edeka-Kaufmann aus Fürth gibt an, dass er bereits vier Wochen nach Präsentation seiner „Smart Shopper“ an Freitagen und Samstagen zehn Prozent des Umsatzes in seinem Supermarkt mit Nutzern des Systems erzielt.



Auch wenn sich beide Einkaufswägen mit Self-Scanning immer weiter durchsetzen sollten: Keiner der Edeka-Kaufleute geht davon aus, dass alle Verbraucher diese Technik nutzen wollen.

