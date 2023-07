Elektroautos: Experte warnt vor erhöhtem Brandrisiko auf Schiffen – „Schäden in Milliardenhöhe“

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

E-Autos werden auf ein Schiff verladen. © Geng Yuhe/dpa

Brände waren 2022 die Hauptursache für Totalverluste bei Schiffen. Das steigende Brandrisiko geht auch auf den vermehrten Transport von Elektrofahrzeugen zurück, erklärt die Allianz in einer Studie.

München – Die Neuzulassungen für Elektroautos sind im vergangenen Jahr um 25 Prozent gestiegen – und 2023 wird es voraussichtlich noch einmal einen gewaltigen Sprung nach vorne geben. E-Mobilität spielt weltweit eine immer wichtigere Rolle. Das bedeutet, dass auch immer mehr Elektroautos und die Lithium-Ionen-Akkus, mit denen sie betrieben werden, verschifft werden – mit wachsenden Risiken.

Elektroautos und Batterien: Brandgefahr durch Falschdeklarationen

Auf dem Seeweg werden rund 90 Prozent des weltweiten Handels abgewickelt. Das berichtet die Allianz in ihrer aktuellen Schifffahrtsstudie. Darin weist der Münchner Versicherer auch darauf hin, dass Brände im vergangenen Jahr die Hauptursache für Totalverluste bei Schiffen war. Und das Risiko für Brände steigt – auch wegen des vermehrten Transports von Elektrofahrzeugen und sonstiger batteriebetriebener Güter.

Justus Heinrich, Leiter der Schiffs- und Transportversicherung in der CEE-Region für die Allianz © Allianz

Im Gespräch mit Ippen.Media erklärt Justus Heinrich, Leiter der Schiffs- und Transportversicherung in der CEE-Region, die Thematik genauer. „Lithium-Ionen-Akkus sind eine wichtige Energiequelle und an sich nicht das Problem, weil sie grundsätzlich nicht häufiger brennen als andere Güter. Nur wenn sie sich entzünden, sind sie schwieriger zu löschen“, betont der Allianz-Experte. Das eigentliche Problem seien die Falschdeklarationen.

Denn die Akkus sind als Gefahrgut klassifiziert. Das bedeutet: Sie brauchen einen speziellen limitierten Platz auf dem Containerschiff und die Verladung ist teurer. „Manche Unternehmen versuchen, Geld zu sparen und tricksen bei der Deklaration“, erklärt Heinrich. „Dann werden Container verladen, in denen sich laut Deklaration Glasflaschen oder Spielzeug befinden sollen – tatsächlich sind es aber Batterien oder Chemikalien.“

Das passiere recht häufig, so der Experte. Erst vor kurzem sei auf dem AGCS Marine Fachforum eine Auswertung vorgestellt worden, nach der mehrere hundert Container die Woche nachweislich, und alleine von einem Screening-Anbieter identifiziert, falsch deklariert waren. „Ich nehme an, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist“, so Heinrich.

Brände auf Schiffen: Schäden in Milliardenhöhe

Falls dann ein Brand ausbricht, wird die Falschdeklaration zum massiven Problem. „Man hat nur ein kurzes Zeitfenster, in dem man sehr schnell reagieren muss, um den Brand noch unter Kontrolle zu bekommen“, so Heinrich. „Wenn die Akkus nicht an der dafür vorgesehenen Stelle verladen sind, verstreicht wertvolle Zeit, um beispielsweise für den Löschvorgang überhaupt erst den Weg frei zu räumen.“

Wenn der Brand dann weiter um sich greife, drohe nicht nur die Ladung Schaden zu nehmen, sondern der komplette Schiffsverlust. „Hinzu kommen Rettungs- und Umladungskosten. Bei einem großen Containerschiff kann der Schaden schlimmstenfalls Milliardenhöhe erreichen“, erklärt der Experte.

Brände führten laut der Schifffahrtsstudie der Allianz zum Verlust von 64 Schiffen in den vergangenen fünf Jahren. Der Versicherer fordert deshalb striktere Vorschriften für die Verladungsdichte und Kennzeichnung von Gefahrgütern sowie mehr Fokus auf das Löschdesign bzw. Löschlösungen auf Containerschiffen.

Eine Reederei aus Norwegen hat wegen der Brandgefahr schon massive Konsequenzen gezogen. Havila Kystruten hat zu Jahresbeginn den Transport von E-Autos auf ihren Schiffen gestoppt, berichtet die Tagesschau. Das Verbot sei das Ergebnis einer „Sicherheitsbewertung“.