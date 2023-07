Elterngeld: Die richtige Steuerklasse - So können Familien mehr Geld herausholen

Von: Lisa Mayerhofer

Das Elterngeld wird gerade heiß diskutiert. Doch wie sieht diese Leistung konkret aus? (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Das Elterngeld wird gerade heiß diskutiert. Doch wie sieht diese Leistung konkret aus – und wie können Eltern möglichst viel Geld herausholen?

Berlin – Das Elterngeld steht gerade im Fokus – denn die Ampel hat Zoff wegen der geplanten Streichung der Leistung für besonders hohe Einkommen. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bedauert zwar die Elterngeldkappung, schlägt aber aus Spargründen vor, Paaren künftig bereits ab einem gemeinsamen zu versteuernden Einkommen von 150.000 Euro das Elterngeld zu streichen. Bislang liegt diese Grenze bei 300.000 Euro.

Diese Änderung träfe vermutlich etwa 60.000 Familien in Deutschland. Doch wie sieht es für Familien abseits dieser Verdienstgrenze aus? Wie können sie beim Elterngeld mehr Geld herausholen?

Was ist das Elterngeld?

Wer nach der Geburt seines Kindes weniger oder gar nicht mehr arbeitet, um sich um das Baby zu kümmern, bekommt in Deutschland bis zu 14 Monate lang Elterngeld - und zwar vom Staat. Der Arbeitgeber muss dies ermöglichen, allerdings kein Gehalt in dieser Zeit zahlen. Die Höhe des Elterngeldes ist davon abhängig, wie viel der jeweilige Elternteil vor der Geburt des Kindes verdient hat und ob Einkommen nach der Geburt wegfällt. Das Basiselterngeld liegt zwischen 65 und 100 Prozent des Nettoeinkommens des jeweiligen Elternteils - mindestens 300 Euro bis maximal 1.800 Euro pro Monat, erklärt die Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG).

Gibt es noch anderen Varianten?

Eltern, die sich gemeinsam um Einkommen und Kinder kümmern möchten, werden besonders durch das Elterngeld Plus unterstützt. Es verbindet Teilzeitarbeit und Elterngeldbezug und kann über die doppelte Dauer in Anspruch genommen werden, berichtet die DVAG. Damit soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden. Denn mit dem Elterngeld Plus werden insbesondere die Pläne derjenigen anerkannt, die schon während des Elterngeldbezugs wieder in Teilzeit arbeiten wollen.

Ein Monat klassisches Elterngeld (Basiselterngeld) entspricht zwei Monaten Elterngeld Plus. Wenn Eltern nach der Geburt nicht arbeiten, ist das Elterngeld Plus also nur halb so hoch wie das Basiselterngeld. Wenn sie nach der Geburt hingegen in Teilzeit arbeiten, kann das monatliche Elterngeld Plus genauso hoch sein wie das monatliche Basiselterngeld mit Einkommen.

Rechtzeitig Variante wechseln

Ein wichtiger Tipp von Experten ist dabei, rechtzeitig die Variante wechseln: vom Basiselterngeld ins Elterngeld Plus. Elterngeld wird nämlich nach den Lebensmonaten des Kindes ausgezahlt – und nicht nach Kalendermonaten. Beispiel: Wenn die Geburt des Kindes am 10. Mai ist, gilt der Zeitraum bis zum 9. Juni als erster Lebensmonat. Daran bemessen wird das Elterngeld dann nach und nach ausgezahlt.

Wer nun am Ende der Elternzeit angelangt ist und wieder zu Arbeiten anfängt, tut das allerdings meist zu Monatsanfang. Das heißt: die Auszahlung des Elterngeldes und der Arbeitsbeginn können sich überlappen – und dann droht den Eltern, dass der Verdienst aufs Elterngeld angerechnet wird und sie mit weniger Geld dastehen als gedacht. In diesem Fall lohnt es sich, rechtzeitig vom Basiselterngeld ins Elterngeld Plus zu wechseln, damit das nicht passiert.

Damit am Anfang mehr Elterngeld kommt: der legale Steuerklassen-Trick

Laut Stiftung Warentest gibt es einen ganz legalen Steuertrick, um mehr Elterngeld zu bekommen. Allerdings benötigt dieser einiges an Vorplanung und das Paar muss dafür verheiratet sein oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Denn: Das Elterngeld orientiert sich am Nettoeinkommen und dieses wird mit durch die Wahl der Steuerklassen beeinflusst.

Steuerklassen für Paare: Eine Übersicht Hintergrund: Wer verheiratet ist oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, kann zwischen den Steuerklassen 4, 4 mit Faktor oder 3 und 5 wählen. Bei der beliebtesten Wahl – den Steuerklassen 3 und 5 - ist der besser verdienende Partner in der günstigeren Steuerklasse 3 während der weniger verdienende Partner in die Steuerklasse 5 geht, bei der es erhebliche Abzüge gibt. Gemeinsam kann ein Paar, das Steuerklasse 3 und 5 wählt und bei dem es große Einkommensunterschiede gibt, durch diese Kombination monatlich mehr Netto vom Brutto herausholen.

Beim Elterngeld kann sich die Kombination der Steuerklassen 3 und 5 auch lohnen: „Derjenige Eltern­teil, der nach der Geburt zu Hause bleibt und Eltern­geld beziehen wird, sollte in eine für ihn güns­tige Steuerklasse wechseln“, schreibt Stiftung Warentest. Dann erhält der Partner mehr Netto vom Brutto und damit auch mehr Elterngeld – und dabei geht es durchaus um ein paar hundert Euro mehr im Monat, berichtet stern.de.

Dieser Vorschlag geht dabei in eine andere Richtung, als es viele Paare in Deutschland handhaben: Meist ist der Partner, der weniger verdient, beim Kind zu Hause und in Steuerklasse 5 eingruppiert, während der besser verdienende Partner weiterarbeitet – in Steuerklasse 3.

Ein Wechsel kann sich für diese Paare dann lohnen, wenn das Elternteil, das für das Baby zu Hause bleibt, mehr Elterngeld zu erwarten hat als die Mindesthöhe von 300 Euro bzw. nicht so viel verdient, dass man sowieso über die Grenze kommt. Zwar muss das Paar dann vor der Geburt erst einmal mit weniger Nettoeinkommen rechnen, wenn das Elternteil, das weniger verdient, in die günstigere Steuerklasse wechselt, um später mehr Elterngeld zu erhalten. Dies lässt sich allerdings mit der Steuererklärung zurückholen.