Energiebranche warnt vor Preissprüngen im Winter – Zeit für die Regierung drängt

Von: Lisa Mayerhofer

Zum Jahresende laufen einige Hilfsmaßnahmen gegen hohe Energiepreise aus. Das könnte mitten in der Heizsaison zu Preissprüngen führen, warnt die Energiebranche – und drängt auf schnelle Entscheidungen.

Berlin – Als die Energiepreise angesichts des Ukraine-Kriegs in schwindelerregende Höhen gestiegen sind, hat die Ampel-Regierung vor einem Jahr die „Doppelwumms“-Maßnahmen ergriffen, um die Bürger und Bürgerinnen zu entlasten. Doch einige Maßnahmen wie die Preisbremsen für Strom und Gas laufen bald aus. Nun warnt die Energiebranche vor neuen Preissprüngen im Winter.

BDEW-Vorsitzende: „Mitten in der Heizsaison neue Preissprünge“

Zwar hätten sich inzwischen die Preise stabilisiert und das komme bei den Kundinnen und Kunden an, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Deutschen Presse-Agentur.

Das dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund der geopolitischen Entwicklungen erhöhte Risiken bestehen. „Eine vorschnelle Rücknahme der Entlastungen könnte dazu führen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mitten in der Heizsaison von neuen Preissprüngen getroffen werden“, so Andreae.

Mit ihrer Befürchtung steht die BDEW-Vorsitzende nicht alleine da: Dass sich die Gaspreise in den Wintermonaten wieder verteuern könnten, das befürchtet zudem der Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller: „Natürlich reagieren die Preise auf Knappheit“, sagte er kürzlich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Und auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hatte vergangene Woche vor einer erneuten Explosion der Energiepreise im kommenden Winter gewarnt.

Preisbremsen für Strom und Gas: Ampel-Regierung muss handeln

Beide plädieren dafür, an den Preisbremsen festzuhalten. Nach den bisherigen Beschlüssen würden die im Rahmen des „Doppelwumms“ eingeführten Preisbremsen für Strom und Gas zum Jahresende auslaufen. Allerdings ist auch eine Verlängerung maximal bis zum 30. April 2024 im Gesetz angelegt. Dafür haben sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) stark gemacht.

Ein Preishebel ist allerdings in der Koalition umstritten: Und zwar hatte die Bundesregierung als weitere Maßnahme im vergangenen Jahr den Mehrwertsteuersatz für Gas vorübergehend von 19 auf 7 Prozent gesenkt und Gas so billiger gemacht. Finanzminister Lindner aber will, dass diese Sonderregelung drei Monate früher als geplant bereits zum Jahreswechsel auslaufen soll.

Das Finanzministerium begründete den Schritt damit, dass sich die krisenbedingten Preisspitzen an den Gasmärkten inzwischen gelegt hätten. Es sollten zudem „Spielräume für die öffentlichen Haushalte“ geschaffen werden. SPD und Grüne sehen das anders. „Gerade in der Heizphase können wir nicht einfach frühzeitig zu einem höheren Mehrwertsteuersatz zurück“, schrieb der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Schrodi, auf X, vormals Twitter.

Der BDEW drängt auf eine schnelle Entscheidung

Der BDEW drängt derweil auf eine Entscheidung: „Nach dem schwierigen vergangenen Winter ist es wichtig, den Energiekundinnen und -kunden Stabilität und Sicherheit bei den Energiepreisen zu signalisieren“, sagte Andreae. Das gelinge am besten, wenn die befristeten Mehrwertsteuersenkungen auf Gas und Wärme synchron mit den Energiepreisbremsen erst zum 31. März 2024 ausliefen.

Zudem fordert der Verband mehr Eile. Es brauche sehr schnell verbindliche Aussagen. Die Unternehmen bräuchten bei einer Verlängerung der Preisbremsen Zeit, um ihre IT-Systeme umzustellen. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ebenfalls schnellstmöglich Klarheit“, so Andreae. „Es gilt, durch schnelles, klares und transparentes Handeln die Kundinnen und Kunden in der kommenden Heizsaison mit all ihren Unwägbarkeiten weiterhin vor hohen Preisen zu schützen.“

Mit Material der dpa