Gas, Strom, Holzpellets, Heizöl: Mögliche Talsohle beim Gaspreis erreicht - steigen die Preise jetzt wieder?

Von: Matthias Schneider

Nach dem Rückgang im Oktober könnten die Verbraucherpreise für Energie jetzt ihren Tiefpunkt erreicht haben. Mit Blick auf den Winter sagen Experten: Es könnte wieder teurer werden.

München – Seit den Rekordpreisen Ende August kannten die Großhandelspreise für Energieträger nur eine Richtung: Nach unten. Mit ihnen wurden die Verbraucherpreise günstiger. Doch diese verharren seit Tagen auf demselben Niveau. Es könnte sich um eine Talsohle handeln.

So steht es um die Verbraucherpreise von Erdgas

Die Großhandelserdgaspreise sind seit Ende August um gut 73 Prozent eingebrochen. Ihren vorläufigen Tiefstand hatten sie am 11. November bei gut 98 Euro pro Megawattstunde erreicht. Das ist noch gut das Vierfache des Vorkrisen-Niveaus. Der Preissturz kam auch bei den Sondertarifen an: Bis zum 11. November waren die Neukundentarife im Bundesschnitt auf kontinuierlich 19,4 Cent pro Kilowattstunde gefallen – seitdem blieben die Preise konstant.

Es könnte sich um eine Talsohle handeln: Innerhalb der letzten Tage haben die Großhandelspreise um gut 25 Prozent auf 124 Euro pro Megawattstunde zugelegt. Saisonal dürfte das kaum zu erklären sein: Auch Termingeschäfte für das ganze Jahr 2023 werden aktuell für 130 Euro kontrahiert (11. November: 108 Euro). Dafür spricht ein unverändert knappes Angebot, wie Ciaran Roe, Chef-Analyst für LNG-Märkte bei der Ratingagentur S&P Global, erklärt: „Wir erwarten, dass der Markt 2023 so eng sein wird wie 2022.“ Denn es seien kaum neue LNG-Lieferkapazitäten zu erwarten. Käufer könnten nur hoffen, dass Lieferprobleme in Nigeria, Trinidad, Tobago und Texas bald behoben werden.

Das Angebot könnte bei gleicher Nachfrage die Preise senken. Doch ein Großteil der Gaspreisentwicklung in Europa sei wetterbedingt: „Sollte das Wetter kälter werden als durchschnittlich, können die Preise schnell reagieren.“ Bisher sieht es jedoch nicht danach aus: Der Wetterdienst erwartet, dass dieser Winter 0,6 Grad wärmer wird, als das 30-Jahres-Mittel. Doch S&P-Experte Ciaran Roe sieht eine Preisuntergrenze: „Wie 2022 muss es in Europa gegenüber Asien wettbewerbsfähige LNG-Preise geben, sonst gehen die Lieferungen nach Fernost.“ Aktuell kostet eine Megawattstunde LNG in Japan für Januar 95 Euro, in der Jahresspitze 2023 sind es 113 Euro. Im Notfallplan Gas könnte schon bald die Alarmstufe ausgerufen werden - mit weitreichenden Folgen für Verbraucher.

Strom-Preise im Überblick

Auch beim vom Gas abhängigen Strom sind die Preise für das Jahr 2023 in den letzten Tagen um zehn Prozent auf 330 Euro pro Megawattstunde gestiegen. Die durchschnittlich günstigsten Verbraucherpreise verharren seit dem 11. November auf einem Niveau von 42,7 Cent pro Kilowattstunde.

Wie wird sich Lage an den Großmärkten entwickeln? Tobias Federico, Chef der Beratungsagentur Energy Brainpool: „Es hängt stark vom Wetter ab: Gerade sind alle sehr nervös, das sehen wir in den Preisen. Wenn der Winter aber mild wird – und wir im April noch 30 bis 40 Prozent Gasspeicherfüllstände haben – werden die Preise für Strom und Gas wieder fallen.“

Dabei sei auch der Ausfall der französischen Atomflotte aktuell zweitrangig: Weil in Frankreich viel mit Strom geheizt wird, würde ein milder Winter auch hier Entspannung bringen.“

Bemerkenswerten Preisverfall von Holzpellets

Einen bemerkenswerten Verfall gab es bei den Holzpellets: Rund 520 Euro kostet die Tonne aktuell, nach einem Oktoberdurchschnitt von 812 Euro. Sabine Hiendlmeier vom Forschungsinstitut C.A.R.M.E.N.: „Preise von 300 Euro werden wir voraussichtlich nicht mehr sehen, aber die enormen Ausschläge von über 800 Euro werden in der folgenden Heizperiode nicht mehr zu realisieren sein.“ Denn auch der geplante Gaspreisdeckel setze eine gewissen Grenze für Spekulationspreise. Da Pellets zu 85 Prozent aus Schnittresten bestünden, käme es jetzt auch darauf an, wie sehr sich die Baukonjunktur abschwäche.

Auch Preise für Heizöl seit Mitte Oktober gefallen

Vergleichsweise gute Nachrichten für Heizölkäufer: Seit Mitte Oktober sind die Preise um gut 23 Prozent auf 1,31 Euro pro Liter gefallen. Das leitet sich aus einem Rohölpreis von knapp 94 Euro pro Barrel ab. Für Januar erwarten die Händler ein ähnliches Preisniveau, das im Laufe des kommenden Jahres bis Dezember auf rund 84 Euro abfällt.

