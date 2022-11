Einmalzahlung, Gaspreisdeckel, Strompreisbremse: So kommen Verbraucher an das Geld

Von: Lisa Mayerhofer

Die Regierung will die Bürger angesichts der hohen Gas- und Strompreise entlasten. Doch wie können Verbraucher die Hilfen aus der Gas- und Strompreisbremse bekommen?

Berlin – Die Bundesregierung hat wegen der hohen Gas- und Strompreise mehrere Hilfen beschlossen: Eine Einmalzahlung, die noch in diesem Jahr fließen soll, sowie einen Gas- und Strompreisdeckel. Am Mittwoch berät Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Regierungschefs der Länder über offene Finanzfragen bei Entlastungen.

Für die Regierung ist die Auszahlung der Hilfen an die Bürger zu kompliziert, da den Behörden die nötigen Daten fehlen. Deshalb soll die Auszahlung von den Energieversorgern übernommen werden. Ein Überblick über die geplanten Hilfen und wie diese bei den Verbrauchern ankommen sollen:

Wann werden die Hilfen ausgezahlt?

Die einmalige Entlastungszahlung für Haushalte und Unternehmen hat die Regierung noch für den Dezember geplant. Die Strompreisbremse soll dann im Januar kommen, während die Gaspreisbremse erst ab März greifen soll, aber wohl doch schon früher: „Es wird eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar angestrebt“, heißt es in einem am Dienstag bekannt gewordenen Papier der Bundesregierung. Die Energiepreisbremsen sollen bis zum 30. April 2024 gelten.

Wie soll die Einmalzahlung im Dezember laufen?

Mit einer Einmalzahlung übernimmt der Staat den Dezember-Abschlag über eine Gutschrift bei den jeweiligen Energieversorgern. Profitieren sollen Verbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Wärme. Wer von seinem Energieversorger jeden Monat die Kosten vom Konto abgezogen bekommt, hat es jetzt sehr einfach: Man muss gar nichts tun – und kann sich einfach darüber freuen, dass weniger Geld vom Konto eingezogen wird.

Die Höhe der Gutschrift soll sich bei Erdgas nach dem Monatsverbrauch im Jahresdurchschnitt sowie dem vereinbarten Preis zum 1. Dezember richten. Hinzu kommt eine „anteilige Entlastung bei den anderen Preiselementen“. So sollen die zum Jahresende teils deutlich gestiegenen Preise mit berücksichtigt werden. Bei Fernwärme gilt ein vereinfachtes Verfahren: Hier sollen der Betrag der Septemberrechnung und ein „pauschaler Anpassungsfaktor“ herangezogen werden, der die Preissteigerungen bis Dezember beinhaltet.

Wenn Mieter die Versorgung über ihre Vermieter regeln, ist ein anderes Verfahren vorgesehen. Dann soll die Dezember-Entlastung mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung weitergegeben werden. Das kann allerdings dauern: Denn Vermieter haben ein Jahr Zeit, um die Abrechnung zu erstellen und vorzulegen. Wie hoch die Entlastung für diesen Dezember wirklich ist, erfahren Mieter im ungünstigsten Fall erst im Dezember 2023.

Gutverdiener dürfen dann nicht vergessen: Die Einmalzahlung muss als geldwerter Vorteil bei der Steuererklärung angegeben werden – allerdings wohl erst ab einem gewissen Jahreseinkommen. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird die Schwelle voraussichtlich bei 75.000 Euro liegen. Das Bundeskabinett will einen entsprechenden Gesetzentwurf am Mittwoch beschließen.

Wie soll die Gaspreisbremse funktionieren?

Haushalte und kleinere Unternehmen sollen für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen garantierten Gas-Bruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Für die restlichen 20 Prozent des Verbrauchs soll der Vertragspreis gelten. Für Fernwärme soll der garantierte Bruttopreis bei 9,5 Cent liegen.

Als Vorjahresverbrauch soll die Jahresverbrauchsprognose gelten, die der Abschlagszahlung für den September zugrunde gelegt wurde. Bei neuen Gasbezugsverträgen gelten laut eines Papiers aus dem Kanzleramt wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Preise von im Schnitt etwa 21 Cent pro Kilowattstunde. Die monatliche Entlastung durch die Gaspreisbremse soll nicht zurückgezahlt werden müssen, auch wenn die tatsächliche Verbrauchsmenge deutlich unter den 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegt. Das soll einen Anreiz zum Energiesparen geben.

Auch hier gilt: Wer die Abschläge direkt an den Gasversorger zahlt, wird die Prämie in der Gasabrechnung erhalten. Wer beispielsweise als Mieter seine Heizkosten über die Nebenkosten zahlt, dem werden Vermieter oder Abrechnungsdienstleister die Höhe der Ersparnis berechnen und die Abschlagszahlung entsprechend reduzieren. Wichtig: Wer als Gaskunde noch Preise von 12 Cent oder weniger zahlt, für den ändert sich nichts an der Gasrechnung, da der Preis unter der Deckelung liegt.

Was ist bei der Strompreisbremse geplant?

Ab Januar soll eine Strompreisbremse greifen. Wie bei der Gaspreisbremse soll für Haushalte ein Grundkontingent von 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs für einen Brutto-Preis von 40 Cent je Kilowattstunden bereitgestellt werden. Der historische Verbrauch solle sich voraussichtlich an der Jahresverbrauchsprognose bemessen.

Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox liegt der bundesweite Strompreis derzeit bei durchschnittlich 48,16 Cent je Kilowattstunde. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden lägen auf dieser Basis die aktuellen Jahreskosten bei rund 1926 Euro pro Jahr. Bei der geplanten Deckelung würden die jährlichen Gesamtkosten um rund 14 Prozent auf 1665 Euro sinken. Das entspreche einer Entlastung von rund 260 Euro pro Jahr.

Auch hier funktioniert die Auszahlung nach dem gleichen Prinzip: Die Prämie wird über die Abrechnung durch den Stromversorger abgewickelt und kann von den Stromkunden direkt in der Rechnung eingesehen werden. Wer allerdings immer noch 40 Cent oder weniger bezahlt, profitiert nicht von der Strompreisbremse.

Welche Maßnahmen plant die Regierung sonst noch?

Geplant ist außerdem noch ein Härtefallfonds, der ein Volumen von 12 Milliarden Euro umfassen soll. Geplant sind Regelungen für Verbraucher sowie kleine und mittlere Firmen, die von den Preisbremsen nicht genug entlastet werden – gelten soll dies laut Papier auch für Wohnungsunternehmen sowie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Kultureinrichtungen. Geplant sind etwa Zuschüsse und Kredite. Details zu den genauen Antragsbedingungen sind offen. Die Bundesregierung strebt zudem laut Papier eine Härtefallregelung für selbstgenutztes Wohnungseigentum an, wo die Bevorratung anderer Heizmittel wie Öl und Holzpellets zu „unzumutbaren Belastungen“ führe. (lma/AFP/dpa)