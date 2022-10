Energiepauschale: Rentner-Paar kann bis zu 1200 Euro kassieren – andere gehen leer aus

Von: Lisa Mayerhofer

Im Dezember erhalten auch Rentner die Energiepauschale. Während manche Gruppen nun doppelt profitieren können, gehen andere leer aus, kritisiert der Sozialverband VdK.

Berlin – Die Energiepreise haben in den vergangenen Monaten Rekordhöhen erreicht. Während Erwerbstätige im September die Energiepauschale von 300 Euro brutto erhalten haben, gingen die Rentner leer aus. Nun hat der Bundestag aber auch für sie weitere staatliche Finanzhilfen bewilligt.

Energiepauschale kommt für Millionen Rentner im Dezember

So erhalten Rentner noch vor Weihnachten eine Pauschale von 300 Euro brutto. Die Abgeordneten verabschiedeten am Donnerstag ein Gesetz, das eine entsprechende Einmalzahlung bis zum 15. Dezember vorsieht. Mehr als 20 Millionen Menschen werden davon profitieren.

Die anspruchsberechtigten Rentner müssen dafür nicht selbst aktiv werden – die Einmalzahlung erfolgt automatisch durch die Rentenzahlstellen. Die Summe erhält, wer zum Stichtag 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente der gesetzlichen Rentenversicherung hat.

Ebenso profitieren davon Menschen, die Versorgungsbezüge nach dem Beamten- oder dem Soldatenversorgungsgesetz bekommen. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Deutschland. Zudem muss die Pauschale versteuert werden.

Energiepauschale: Ehepaar, das in Rente geht, könnte 1200 Euro brutto erhalten

Dieses Konstrukt hat auch zur Folge, dass manche Menschen sogar doppelt zum Zug kommen: Wer zum Beispiel als Rentner noch zusätzlich 2022 erwerbstätig ist oder war (zum Beispiel in einem Minijob), kann die Pauschale doppelt und damit 600 Euro brutto erhalten. Gleiches gilt für Menschen, die noch dieses Jahr, aber nach dem September 2022 in den Ruhestand gehen und Rente erhalten. Ein Ehepaar, das zum Beispiel diesen Herbst zusammen vom Berufsleben in den Ruhestand wechselt, würde demnach 1200 Euro brutto Energiepauschale erhalten.

Die Bild berichtet sogar von einem Zahnarzt aus Wesel, der die Pauschale dreimal erhalten könnte. Einmal als Angestellter, einmal als früherer Praxisbesitzer über den Abzug aus dem Einkommenssteuerbescheid und dann noch einmal im Dezember, da er schon eine kleine gesetzliche Altersrente bezieht. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass sich das Finanzamt in diesem Fall die Pauschale, die er über den Abzug aus dem Einkommenssteuerbescheid erhalten hat, wieder zurückholt, in dem es die Auszahlung mit der Einkommensteuerveranlagung 2022 korrigiert. Damit würde der Zahnarzt zwar doppelt, aber nicht dreimal von der Pauschale profitieren.

Gleichzeitig erhalten andere Personengruppen gar nichts, kritisiert der Sozialverband VdK. „So wie die Energiepreispauschale ausgestaltet ist, ist ein Flickenteppich mit vielen Löchern entstanden“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Deutschen Presse-Agentur. Sie fordert die Einbeziehung weiterer Personengruppen wie pflegender Angehöriger sowie Empfänger von Übergangsgeld und Krankengeld. (lma/dpa)