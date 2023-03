Satte Erfolgsprämie: BMW zahlt Mitarbeitern 9000 Euro

Automobilbranche

Das Geschäft läuft gut für BMW. Für 2022 hat der Münchner Konzern einen Rekordgewinn vermeldet. Davon sollen auch die Mitarbeiter profitieren.

München – BMW rechnet für dieses Jahr mit leicht steigenden Verkaufszahlen und weiter hohen Neuwagenpreisen, aber deutlich weniger Gewinn. Wachstumstreiber seien die E-Autos und das Luxussegment, sagte Vorstandschef Oliver Zipse. Im Januar und Februar habe BMW den Absatz vollelektrischer Autos gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt, in China sogar verdreifacht. Das von der EU geplante Verbrennerverbot sei mit Blick auf die Ladesäulen und die Rohstoffabhängigkeit gefährlich.

BMW mit Rekordgewinn

2022 verkaufte BMW 2,4 Millionen Autos. Schon vor einer Woche hatte BMW vor Steuern einen Rekordgewinn von 23,5 Milliarden Euro und eine Rekorddividende von 8,50 Euro pro Aktie vermeldet. Davon sollen auch die Mitarbeiter profitieren, sagte BMW-Personalchefin Ilka Horstmeier der tz. Ein Facharbeiter bekomme 9000 Euro Erfolgsbeteiligung zuzüglich einem Dividendenbaustein in der Altersvorsorge. Darüber hinaus würden die Angestellten über die Mitarbeiteraktien von der Anhebung der Dividenden gegenüber dem Vorjahr profitieren.

Im Kerngeschäft läuft es rund: Die Halbleiterversorgung werde besser, die Produktion laufe, die Auftragsbücher seien voll. In Europa sei die Nachfrage zwar schwächer, in den USA aber stabil, und „in China erwarten wir eine gewisse Erholung ab dem zweiten Quartal“, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter.

BMW: 15 Prozent Elektroautos

Der Absatz im besonders profitablen Oberklasse- und Luxussegment soll um die Hälfte wachsen. Die Neuwagenpreise dürften hoch bleiben. Gebrauchtwagen könnten dagegen günstiger werden, weil mehr Neuwagen auf den Markt kommen. Mit einem Dutzend E-Modellen und 215.000 verkauften E-Autos 2022 „lassen wir die etablierten Wettbewerber klar hinter uns“, betonte Zipse. Weil vor allem auch Kunden anderer Marken kämen, gewinne BMW Marktanteile und ziehe das Tempo an: In diesem Jahr sollen 15 Prozent der verkauften Autos vollelektrisch fahren. „2024 ein Fünftel, 2025 ein Viertel, 2026 ein Drittel“, so der Konzernchef.