EU-Richtlinien zum Heizen und Sanieren: Was Immobilien-Eigentümer wissen müssen

Von: Amy Walker

Während in Deutschland noch über das Heizungsgesetz gestritten wird, geht man in der EU schon weiter. Ein Gebäudeenergiegesetz soll alle Wohngebäude nach und nach emissionsfrei machen.

Brüssel – Beim Thema Klimaschutz geht es nun seit einigen Jahren schneller voran, als jemals zuvor. In allen Bereichen wird man mit dem Thema konfrontiert – aktuell besonders im Fokus sind Wohngebäude. Zum einen soll das Heizungsgesetz der Bundesregierung ab 2024 in Kraft treten und nach und nach Heizen erneuerbar machen. Zum anderen wird aber auch auf EU-Ebene an Gesetzen gearbeitet.

Im Frühjahr wurde eine neue EU-Gebäuderichtline vom Parlament angenommen. Damit sollen bis 2050 alle Wohngebäude in der EU emissionsfrei sein. Heißt: Die Gesamtenergie des Gebäudes muss aus erneuerbaren Energien kommen. Um das zu schaffen, müssen nach und nach alle bestehenden Gebäude saniert werden. Ab 2028 sollen nur noch emissionsfreie Gebäude errichtet werden.

Knapp 50 Prozent deutscher Wohngebäude betroffen

Die EU-Richtlinie basiert auf Energieeffizienzklassen, die noch definiert werden müssen. Bestimmt wurde bisher nur, dass bis 2030 alle Gebäude die Effizienzklasse E und bis 2033 die Klasse D erreicht haben müssen. In den Mitgliedsstaaten gibt es bereits Effizienzklassen, die aber noch nicht vereinheitlicht wurden. In Deutschland reicht die Skala von A+ bis H: Klasse A+ bezeichnet dabei ein sogenanntes Passivhaus mit extrem niedrigen Energiebedarf. H ist die schlechteste Klasse, hier werden über 250 kWh pro Quadratmeter an Energie pro Jahr verbraucht.

Ganz sicher können sich also Immobilienbesitzende noch nicht sein, ob sie ihr Haus in den kommenden zehn Jahren sanieren müssen, oder nicht. Denn solange die EU-weiten Effizienzklassen noch nicht bestimmt wurden, gibt es keine Sicherheit. Zieht man jedoch die deutsche Effizienzklassen als Richtwert hinzu, ist festzustellen, dass rund 18 Prozent der Gebäude in Deutschland in die Effizienzklasse H fallen, in die Klasse G fallen rund 12 Prozent, in Klasse F rund 14 Prozent. Etwas weniger als die Hälfte aller deutschen Wohngebäude müssten also bis 2030 saniert werden.

Die EU sieht auch Ausnahmen vor

Um die Kosten für dieses gigantische Vorhaben abzufedern, schlägt das EU-Parlament vor, dass die Mitgliedsstaaten „kostenneutrale Renovierungsprogramme“ einrichten. „Es sollte finanzielle Anreize geben, vor allem Gebäude mit besonders schlechter Energiebilanz grundlegend zu renovieren, und schutzbedürftige Haushalte sollten gezielte Zuschüsse und Beihilfen erhalten“, so das Parlament in der Stellungnahme.

Eine Dämmung der Wände senkt den Energieverbrauch eines Gebäudes, denn es kann Heizungswärme besser halten. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn/Archivbild

Es soll aber auch Ausnahmen geben. So sollen denkmalgeschützte Wohngebäude nicht betroffen sein, sowie Kirchen und Gotteshäuser und auch Sozialwohnungen, „bei denen die Renovierungen zu Mieterhöhungen führen würden, die sich durch Energiekosteneinsparungen nicht ausgleichen lassen“.

Ökodesign-Verordnung wurde in der EU angenommen

Die Richtlinie ist aber noch lange nicht beschlossen. Die drei Institutionen der EU – das Parlament, die Kommission und der Rat – kommen nun zu ihren Trilogverhandlungen zusammen. Dabei werden die Gesetze weiter debattiert, bevor eine finale Entscheidung getroffen wird. Wie die Gebäuderichtlinie also am Ende ausgestaltet sein wird, können wir noch nicht final absehen.

Das ist aber noch nicht die einzige Richtlinie, die auf EU-Ebene Immobilienbesitzende treffen soll. Das EU-Parlament hat in der vergangenen Woche die sogenannte Ökodesign-Verordnung angenommen. Darin wird festgelegt, dass es neue Nachhaltigkeitsanforderungen für verschiedene Produktgruppen geben soll. Sinn der Verordnung ist, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren: Produkte müssen in Zukunft reparierbar sein, die Lebensdauer darf nicht durch Designmerkmale eingeschränkt werden.

Innerhalb dieser Ökodesign-Verordnung soll es im kommenden Jahr eine Richtlinie für die Produktgruppe der Heizsysteme geben. Und in einem aktuellen Entwurf wird vorgeschlagen, dass nur noch Heizsysteme in der EU verkauft werden dürfen, die bestimmte ökologische Anforderungen erfüllen. Konkret soll es das Aus für Gas- und Ölheizungen bedeuten – auch solche, die Wasserstoff benutzen könnten.

Eigentümer sollten ihre Effizienzklasse kennen

Was bedeutet all das also für Eigentümer? Zunächst sollten Hausbesitzende in jedem Fall herausfinden, welche Energieklasse ihr Gebäude aktuell hat. Wer noch keinen Energieausweis hat, in der die Energieklasse drinsteht, sollte sich einen ausstellen lassen. Dafür gibt es Fachpersonal, die Ausstellung kostet rund 100 Euro. Gehört das Haus zu den niedrigeren Energieklassen, sollte man sich eine Energieberatung holen, die zunächst unverbindlich erklärt, welche Maßnahmen möglich wären, um die Effizienz des Gebäudes zu steigern.

Wichtig zu wissen ist aber auch, dass noch nichts verbindlich beschlossen ist. Es gibt also noch keine Pflicht zur Sanierung – und es ist nicht klar, ob es diese geben wird.