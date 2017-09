Eurokurs kaum verändert

Noch keine Bewegung am Montag

+ © dpa Der Hauptsitz der Europäischen Zentralbank EZB in Frankfurt am Main. © dpa

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1943 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.