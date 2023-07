Fiat verkauft keine grauen Autos mehr - und stichelt gegen Eintönigkeit in Deutschland

Von: Markus Hofstetter

Italien ist ein buntes Land, im Gegensatz zu Deutschland, Japan oder Frankreich. Deswegen streicht Fiat eine eintönige Farbe aus seinem Angebot.

Turin/Lerice -„Operation No Grey“, das ist die Bezeichnung für eine neue Strategie, mit der sich Fiat von zu viel Eintönigkeit verabschieden will. Das italienische Unternehmen will in Zukunft keine grauen Autos mehr bauen.

Das Bekenntnis zu bunten Farben nahm ihren Anfang in Lerici, einem am ligurischen Meer gelegenen Küstenstädtchen. Dort hat sich Fiat-CEO und Stellantis-Marketingchef Olivier Francois Ende Juni mit einem grauen Fiat 600 in einem riesigen Bottich gefüllt mit oranger Farbe versenken lassen.

Fiat verkauft keine grauen Autos mehr: CEO stichelt gegen Deutschland

Zuvor kritisierte Francois, dass grau die Lieblingsfarbe der Autohersteller sei, ob aus Deutschland, Japan oder Frankreich. Damit ließen sich die Fahrzeuge einfach verkaufen. Aber „wir reden hier nicht über Deutschland, Japan oder Frankreich. Wir reden hier über Italien.“ Italien stehe für Freude, Optimismus, Liebe, Leidenschaft, Leben. Die Farbe Grau habe damit gar nichts zu tun. Die Welt brauche kein weiteres graues Auto.

„Von heute an, kein Grau mehr bei Fiat“, sagte Francois, bevor er mit dem Auto im Bottich verschwindet. Heraus kommt der Fiat 600 mit einem orangenen Anstrich. „Italien, das Land der Farben, Fiat, die Marke der Farben“, heißt es zum Abschluss. Die Farben Schwarz und Weiß soll jedoch weiterhin angeboten werden.

Fiat schränkt Farbangebot bei Autos ein: Grau/Silber ist Lieblingsfarbe der deutschen Fahrzeugkäufer

Mit seiner Aussage zu den eintönigen Autofarben in Deutschland hat Francois recht. Im vergangenen Jahr waren knapp über 30 Prozent der neu zugelassenen Autos hierzulande grau/silber. Es folgen die Farbe Schwarz mit rund 26 Prozent und Weiß mit etwa 20 Prozent. Bei Fiat waren rund 15 Prozent Neuwagen grau.

Die Kommentare zu dem auf YouTube veröffentlichten Werbevideo fallen überwiegend positiv aus. „Die beste Entscheidung aller Zeiten! Die Welt zu verändern, beginnt mit kleinen Dingen“, schreibt ein User. „Endlich! Schon seit Jahren bin ich gelangweilt und angewidert von all den grauen, und nur grauen Autos überall. Zurück zu den Farben!“, kommentiert ein anderer.

Aber nicht alle zeigen sich mit der Entscheidung einverstanden. „Cool, Fiat ändert die Farben der Autos, aber... Ich will die Farbe wählen, die mir am besten gefällt. Ich würde das Grau für diejenigen lassen, die es mögen“, kritisiert ein User. Ein anderer schreibt: „Fiat ist sehr dumm, Grau und nüchterne Farben zu entfernen. Es wäre besser, neue Farben hinzuzufügen und die aktuellen zu behalten.“