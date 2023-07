Nächste Modekette meldet Insolvenz an – trotz Neueröffnung

Von: Jessica Jung

Teilen

Die nächste Modekette aus Deutschland meldet Insolvenz an. Gründe dafür gibt es gleich mehrere.

Dortmund – Immer mehr Unternehmen melden Insolvenz an, darunter Gerry Weber. Auch Einkaufs-Riesen wie Peek und Cloppenburg geht es an den Kragen. Nun folgt der nächste Schock für Shopping-Begeisterte, denn eine weitere Modekette folgt dem Pleiten-Fluch.

Nächste Modekette meldet Insolvenz an – Kurz nach Eröffnung eines neuen Shops

Konkret handelt es sich bei der Modekette um die „Deerberg GmbH“. Wie das Unternehmen selbst mitteilte, habe man einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, welches am 20. Juni genehmigt wurde, wie RUHR24 berichtet. Doch warum musste die Modekette überhaupt Insolvenz anmelden?

Die Gründe sind vielfältig. So sei unter anderem die Konsumzurückhaltung der Kunden aufgrund der Inflation Schuld an der Pleite. Zusätzlich habe der Ukraine-Krieg zu den schlechten Verkaufszahlen beigesteuert, wie die Website fashionunited.de berichtet. Zunächst können Kunden allerdings aufatmen.

Nächste Modekette meldet Insolvenz an – Kunden können vorerst aufatmen

Demnach sollen Shops wie gewohnt geöffnet bleiben und auch das Gehalt der Mitarbeiter sei für die „kommenden Monate“ gesichert. Derzeit sei das Unternehmen mit mehreren Investoren im Gespräch. Dass die Modekette „Deerberg GmbH“ optimistisch in die Zukunft blickt, zeigt auch ihr jüngster Instagram-Post.

Ein Modeunternehmen aus Deutschland ist insolvent. © Westend61/Imago; Gottfried Czepluch/Imago; Collage: RUHR24

„Wir freuen uns, unseren neuen Store in Hamburg Alstertal-Einkaufszentrum vorzustellen!“, hieß es dort am 25. Juni. „Wir bieten eine breite Auswahl an Schuhen, Accessoires und Kleidungsstücken (...). Schaut vorbei und lasst euch von unserer einzigartigen Mischung aus Qualität, Komfort und Stil überzeugen“, wirbt das Unternehmen im Netz.