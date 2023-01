Fränkisches Unternehmen entwickelt grüne Mega-Batterie

So sieht die „Solid Flow Battery“ der Firma CMBlu aus. © CMBlu Energy AG

Ein Unternehmen aus der Nähe der kleinen bayrischen Stadt Alzenau, hat eine neuartige Großbatterie entwickelt, die ohne knappe Rohstoffe auskommen soll.

Es braucht nicht immer die große Millionenstadt oder Metropole sein, wo die neusten technischen Fortschritte entwickelt werden. Dies beweist die Firma CMBlu Energy AG aus einem Gewerbegebiet am Waldrand der fränkischen Kleinstadt Alzenau. Dort arbeiten Geschäftsführer Peter Geigle und sein Team seit Jahren an einer Idee zur globalen Energiewende. Um die Stromversorgung für die Zukunft breit und gut aufzustellen, müssen riesige Kapazitäten zur Speicherung von grünem Wind- und Sonnenstrom bereitstehen. Genau darauf hat Geigle mit seinem Unternehmen den Schwerpunkt gelegt und ist zu einer möglichen technischen Lösung gekommen. Noch nie war das Thema erneuerbare Energien bzw. Energiewende in Deutschland so wichtig wie zu der aktuellen Zeit.

Grüne Stromnetzbatterie ohne den Verbrauch von knappen Rohstoffen

Eine Batterie für Wind- und Sonnenstrom. Das ist die Idee und jahrelange Arbeit von CMBlu. Die Batterie soll zudem ohne Rohstoffe auskommen, die ohnehin knapp, teuer und konfliktbeladen sind. Egal ob es hier um Kobalt aus dem Kongo, Lithium aus China oder auch Nickel aus Russland geht, erklärt das Unternehmen. Die neue grüne Mega-Batterie soll im Preis wettbewerbsfähig sein und eine ähnliche Leistung aufzeigen, wie konventionelle Stromspeicher. Eine Pilotfertigung ist bereits gestartet, wodurch die Batterie erstmals im Stromnetz ausprobiert werden soll.

Insgesamt acht Jahre hat das Unternehmen mit seinen knapp 150 Mitarbeitern an der Entwicklung gearbeitet. Für diese Art von Stromspeichern gibt es auch bereits einen Namen: „Solid Flow Battery“.

So sehen die „grünen Mega-Batterien“ aus. Die Pilotfertigung ist bereits gestartet. © CMBlu Energy AG

Inspiration aus der Natur: Wie die Batterie funktioniert

Für die Batterie hat die Firma sich von der Natur inspirieren lassen, verdeutlicht Geigle gegenüber faz.net. „Im Grunde baut unsere Batterie die Energieversorgung im menschlichen Körper und jedem anderen lebenden Organismus nach“, erläutert er. Dass Batterien bis heute aus metallischen Materialien hergestellt werden, wundert Geigle. „Die Natur hat ein perfektes, hocheffizientes System zur Energiespeicherung hervorgebracht, das ganz ohne Metalle auskommt und stattdessen allein auf organischen Molekülen basiert. Das ist unser Vorbild.“

Doch wie funktioniert das Ganze am Ende? Grundsätzlich besteht die „Solid Flow Battery“ aus Tanks, in denen ein Feststoff in Granulatform eingelagert wird, der als Energiespeichermedium dient. Wird die Batterie geladen beziehungsweise entladen, wird eine wässrige Elektrolytlösung in einem kontinuierlichen Kreislauf durch den Energiewandler und die Tanks gepumpt. Die Kapazität einer Batterie liegt laut dem Unternehmen an die Größe der Tanks und kann demnach variiert werden.

CMBlu Energy AG: Investor bezeichnet Unternehmen als „Biontech der Energiewende“

Immer mehr Wind- und Sonnenstrom soll in Europa, Amerika und Asien zunächst klimaschädliche Kohle- und auch Gaskraftwerke ersetzen. Da aber die erneuerbare Stromerzeugung je nach Wetterlage schwankt, braucht es deshalb große Stromspeicher. Überschüssiger Strom soll auf mehrere Wochen oder Monate gebunkert werden, damit eine stabile und regelbare Versorgung aufrecht gehalten werden kann.

CMBlu kann das Biontech der Energiewende werden

Achim Becker (der als Investor in CMBlu natürlich an die Firma glaubt und diese möglichst positiv darstellen möchte) vergleicht das Unternehmen von Geigle sogar mit Biontech. Der Unternehmer glaubt, dass die Batterien von CMBlu sich im Kampf gegen den Klimawandel als genauso wertvoll erweisen und einen ähnlichen Durchbruch schaffen könnten, wie die Impfstoffe gegen die Corona-Pandemie vom Biotechnologieunternehmen aus Mainz. 2015 stellte Geigle ihm das Konzept für den neuartigen Stromspeicher vor. Becker war begeistert und investierte in das Unternehmen. Heute sagt er gegenüber faz.net: „CMBlu kann das Biontech der Energiewende werden!“