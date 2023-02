Früher in Rente: So sparen Sie genug Geld mit einem Lebensarbeitszeitkonto

Von: Amy Walker

Immer mehr Menschen wollen früher in Rente gehen. Dafür muss aber erst das Geld reichen. Mit einem Lebensarbeitszeitkonto kann man sich das frühere Ausscheiden aus dem Job leisten.

Berlin – Es gibt mehrere Wege, um vor dem regulären Renteneintrittsalter in den Ruhestand zu gehen. Einer davon funktioniert über die Einrichtung eines Lebensarbeitszeitkontos. Das ist ein Konto beim Arbeitgeber, auf dem Arbeitszeit oder Geld eingespart wird und von dem man erst später Gebrauch machen will. Das können beispielsweise Weihnachtsgeld, Überstunden oder andere Boni sein. Oft wird es auch Langzeitkonto, Wertguthabenkonto oder Zeitwertkonto genannt, berichtet merkur.de.

Früher in Rente mit einem Lebensarbeitszeitkonto: Wie funktioniert das Sparen?

Ein Langzeitkonto ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie müssen also als allererstes bei Ihrem Unternehmen fragen, ob ein solches Konto überhaupt möglich ist. In Deutschland ist das Modell eher ungewöhnlich: Einer Erhebung aus 2018 zufolge haben nur zwei Prozent der deutschen Unternehmen ihren Mitarbeitern ein Langzeitkonto angeboten.

Sobald eine Vereinbarung gemacht wurde, kann das Sparen theoretisch losgehen. Unterschieden wird zwischen gespartem Geld und gesparter Zeit. Angesparte Zeit muss aber seit 2009 auch mit einem Geldwert ausgewiesen sein. Die Zeit des Arbeitnehmers hat also einen konkreten Wert. Wer Überstunden macht, kann in der Regel entscheiden, ob er die Stunden ausgezahlt haben möchte oder lieber abbummelt. Wer sich für das Geld entscheidet, könnte den Betrag also auch auf das Langzeitkonto einzahlen lassen. Das ist mit dem Ansparen von Zeit gemeint.

Das angesparte Geld wird, wie bei allen Sparkonten üblich, verzinst. Zeit wird aber nicht verzinst angespart. Während der Sparphase ist das Geld, das auf das Langzeitkonto fließt, abgabenfrei. Sobald das Geld ausgezahlt wird, müssen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge aber gezahlt werden. Bei einem Jobwechsel kann das Konto zum neuen Arbeitgeber mitgenommen werden. Allerdings kann der neue Arbeitgeber das Konto auch ablehnen. In dem Fall wird das gesparte Geld sofort ausgezahlt – oder es wird direkt an die Rentenversicherung übergeben.

Wann Sie das Geld erhalten, ist Ihnen im Grunde freigestellt. Arbeitnehmer können es im Rahmen eines Sabbaticals bekommen, es als Zusatzgehalt beziehen, während man nur noch Teilzeit arbeitet oder es kommt der Rente zugute.

Sparen mit dem Zeitwertkonto: Wie viel Geld braucht man?

Das Langzeitkonto kann auf verschiedenen Wegen aufgebaut werden. Folgendes kann man sich auf das Konto anrechnen lassen:

Überstunden

Nicht genommener Urlaub

Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, zum Beispiel Bonuszahlungen

Einmalzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld

Ein Teil des Bruttolohns

Wie viel Geld man hier sparen kann, fällt da natürlich sehr unterschiedlich aus. Neben den einzelnen Beträgen, die variieren können, kommt es auch darauf an, wie lange man in das Konto einzahlt. Wer mit dem angesparten Geld früher in Rente gehen will, sollte frühzeitig anfangen. Um beispielsweise schon mit 45 in Rente gehen zu können, sollte man mindestens das 25-fache der jährlichen Lebenshaltungskosten angespart haben. Mit 50 oder 55 in Rente gehen erfordert etwas weniger Geld, das 20- oder 15-fache.

Wer das Geld an die Rentenversicherung übertragen möchte – um so zusammen mit der gesetzlichen Rente eine monatliche Auszahlung aus dem Langzeitkonto zu erhalten – muss aber einen Mindestbetrag angespart haben. Sie muss laut Rentenversicherung „einen Betrag in Höhe des Sechsfachen der monatlichen Bezugsgröße übersteigen.“ Die Bezugsgröße wird jährlich angepasst und ist ein Durchschnittswert der Rentenversicherten. 2023 beträgt die monatliche Bezugsgröße 3.395 Euro. Um das Geld aus dem Langzeitkonto an die Rentenversicherung zu übertragen, müssen 2023 mindestens 20.370 Euro darin enthalten sein.