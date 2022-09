Monatlich 900 Euro für Gas: Verbraucherzentrale rettet Rentnerin mit cleverem Trick vor Kostenschock

Von: Patricia Huber

Teilen

Die Gasrechnung von Rentnerin Renate Sloma hat sich verzehnfacht. Ein Schock für die 82-Jährige. Doch ein simpler Trick hat ihr bei den hohen Gaspreisen geholfen.

Berlin – In den kommenden Monaten droht vielen Gaskunden ein regelrechter Kostenschock. Denn die Versorger drehen stark an der Preisschraube. Bis zu knapp 300 Prozent mehr müssen Bestandskunden dann in vielen Fällen zahlen. Auch die Rentnerin Renate Sloma hat die Preiserhöhung mit voller Wucht getroffen.

Gaspreis: Rentnerin soll monatlich das zehnfache bezahlen

Die 82-jährige Berlinerin soll ab November zehnmal so viel fürs Gas bezahlen wie bisher. „Da musste ich erstmal eine Blutdrucktablette nehmen“, erzählt Sloma dem RBB. 883 Euro: So viel soll sie dann monatlich fürs Heizen bezahlen – und das, obwohl sie ohnehin schon sehr sparsam lebt. Die Heizung wird beispielsweise morgens nur kurz zum Duschen angemacht.

Dass eine Erhöhung kommen würde, damit hat die Rentnerin bereits gerechnet. Sie hätte damit gerechnet, statt bisher 85 Euro künftig um die 130 Euro bezahlen zu müssen. Doch der neue Preis lässt Sloma verzweifeln. „Ich hab was gespart. Aber wenn ich Miete, Versicherung und alles andere zusammennehme, dann ist das bis zum letzten Pfennig weg“, sagt sie.

Slomas Tochter hat dann per Mail beim Gasversorger Mitgas aus Brandenburg nachgehakt. Auf eine Antwort wartete sie jedoch vergeblich. Auch telefonisch sei niemand zu erreichen gewesen, berichtet sie. Auf RBB-Anfrage reagiert der Gasversorger schließlich und erklärt, dass das Erdgas „zu aktuellen, extrem hohen Marktpreisen beschafft werden“ müsse.

Gaspreis: Verbraucherzentrale rät bei Erhöhung, den bestehenden Vertrag zu künden

Schließlich wendete sich die Rentnerin dann an die Verbraucherzentrale. Dort wurde ihr erklärt, dass Mitgas den Preis erhöhen darf, sofern das Preisänderungsrecht im Vertrag festgehalten ist. Es gibt aber trotzdem eine Lösung. Denn bei Preiserhöhungen steht Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu. Die Verbraucherzentrale rät Sloma dazu, den bestehenden Vertrag mit Mitgas zu kündigen und sich keinen neuen Versorger zu suchen. Damit fällt sie nämlich automatisch in die Grundversorgung – mit deutlich günstigeren Preisen. Hier kostet die Kilowattstunde ab Oktober 15 Cent.

Unser kostenloser Renten-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Für die Rentnerin bedeutet das zwar immer noch eine Verdoppelung des Gaspreises, diese ist aber wohl deutlich leichter zu verkraften, als eine Verzehnfachung. „Auf so einen Tipp habe ich gehofft“, sagt die Berlinerin, „Wenn das stimmt, dann freue ich mich und bin erleichtert.“ (ph)