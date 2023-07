Neues Amt: Finanzminister Christian Lindner verschärft den Kampf gegen Geldwäsche

Von: Patricia Huber

Im Kampf gegen Geldwäsche plant Finanzminister Christian Lindner ein neues Amt. Damit sollen auch die „dicken Fische“ geschnappt werden.

Berlin – Ist Deutschland ein Geldwäsche-Paradies? Wenn man sich die Zahlen dazu ansieht, sieht es ganz danach aus. Schätzungen zufolge werden hierzulande rund 100 Milliarden Euro jährlich gewaschen. Dem möchte Finanzminister Christian Lindner nun den Kampf ansagen. Ein neues Bundesamt soll dafür sorgen, dass Finanzkriminalität künftig gebündelt bekämpft wird.

Lindner im Geldwäsche-Kampf: Neue Behörde soll „große Fische“ schnappen

­­Die Geldwäschebekämpfung soll „nachhaltig verbessert“ werden, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf hervorgeht. Dieser ging in die regierungsinterne Abstimmung, wie ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin sagte. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet.

Vorgesehen ist, wie bereits bekannt war, ein neues Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, in der verschiedene Kompetenzen gebündelt werden sollen. Die neue Behörde soll als Zielmarke 1700 Beschäftigte haben, wie der Sprecher sagte. Der Aufbau der Behörde sei im kommenden Jahr geplant. Als Standorte seien Köln oder Dresden im Gespräch.

Lindner hatte die neue Behörde im vergangenen August angekündigt. „In Deutschland kümmern wir uns stark um die kleinen Fische bei der Finanzkriminalität. Aber die dicken Fische, die schwimmen uns davon“, so der FDP-Politiker damals. Man wolle daher in Zukunft an diese herankommen. Dazu folge man der Spur des Geldes.

Geldwäsche im Fokus: Spezielles Ermittlungszentrum geplant

In der neuen Bundesbehörde sollen laut Gesetzentwurf Analyse, straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen und Aufsicht unter einem Dach zusammengeführt werden. Mit dem neuen Amt soll der Fokus dann auch auf der Bekämpfung von Finanzkriminalität liegen. Denn bisher wurde Geldwäsche laut Handelsblatt oftmals nur im Zusammenhang mit anderen Delikten wie beispielsweise Drogenhandel aufgedeckt.

Innerhalb der Behörde ist ein „Ermittlungszentrum Geldwäsche“ geplant. Hier soll der Fokus auf illegalen Finanzströmen liegen, um dann kriminelle Strukturen, Netzwerke und professionelle Geldwäscher aufzuspüren, erklärt das Handelsblatt. Die bisherige Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung sowie die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sollen am 1. Juni 2025 in das neue Bundesamt überführt werden. (ph/dpa)