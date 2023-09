Geplante Gesetzesänderung: Warum die Bundeswehr dem Windkraft-Ausbau im Weg stehen könnte

Von: Lisa Mayerhofer

Das Luftverkehrsgesetz soll geändert werden. Die Windkraftindustrie ist allerdings alarmiert – sie fürchtet massive Einschränkungen beim Ausbau der Windenergie. Schon jetzt kommt man sich in die Quere.

Kelheim – Windenergie und Bundeswehr – das passt nicht unbedingt zusammen. Das zeigt ein Fall aus Kelheim in Niederbayern. Die Stadt plante im Kelheimer Stadtwald zusammen mit einem Projektentwickler den Bau von sechs Windkraftanlagen – doch daraus wird wohl nichts: Die Bundeswehr hat ein Veto eingelegt.

Bundeswehr lehnt geplante Windkraftanlagen in Bayern ab

Das Problem: Eine sogenannte „Hubschraubertiefflugstrecke“. Diese verläuft genau über dem geplanten Windpark. Zum Üben im Tiefflug benötigt die Bundeswehr drei Kilometer breite Sicherheitskorridore, die sie natürlich geheim halten muss. So wusste die Stadt nicht, dass ihr Projekt der Bundeswehr im Weg steht.

Kelheims Bürgermeister Christian Schweiger (CSU) stört sich jedoch daran, dass das Veto erst so spät kam. Man habe schon viel Arbeit und Geld investiert – und würden nun darauf sitzen bleiben, zitiert der Bayerische Rundfunk (BR) Schweiger. Statt Kompromissbereitschaft komme von der Bundeswehr nur eine strikte Ablehnung.

Zwei Flugzeuge ziehen Kondensstreifen am Himmel über einer Windkraftanlage. Die Bundeswehr hat in Bayern mehrere geplante Windkraftanlagen abgelehnt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Dabei ist Kelheim ist kein Einzelfall, berichtet der BR weiter. Auch in Lupburg in der Oberpfalz hätte die Bundeswehr einen Windpark verhindert. Und auch dort ist der Bürgermeister sauer – vor allem, weil er von dem Veto komplett überrascht wurde. Als der Marktgemeinderat die Windvorrangflächen ausgewiesen habe, habe es keinen Einspruch der beteiligten Behörden gegeben. Erst nachdem konkrete Pläne entstanden sind und Geld ausgegeben wurde, meldete sich die Bundeswehr, laut dem BR-Bericht.

Da in Bayern der Ausbau der Windenergie erst jetzt richtig beginnt, kann das gleiche Problem noch viele weitere Städte und Gemeinden treffen: Etwa die Hälfte der Landesfläche Bayerns gelte als militärischer Interessenbereich, in dem Windkraftprojekte nach einer Einzelfallprüfung gestoppt werden können, berichtet der BR.

Ausbau der Windkraft: Verband befürchtet massive Einschränkungen durch Gesetzesänderung

Eine geplante Gesetzesänderung könnte zudem den Ausbau der Windenergie weiter ausbremsen. Der Paragraf 18a des Luftverkehrsgesetzes soll im Rahmen des Genehmigungsbeschleunigungsgesetzes geändert werden – und dabei ist sogar eine Erweiterung des Bauverbots vorgesehen. Zusätzlich sollen dann „stationäre militärische Einrichtungen zur Kontrolle des Flugbetriebs“ ebenfalls geschützt werden, falls Bauwerke die Führung und Überwachung des Flugbetriebs stören können.

Der Bundesverband WindEnergie (BWE) befürchtet dadurch massive Einschränkungen für den Ausbau der Windenergie. Er lehne den Gesetzesentwurf ab, da der Gesetzgeber bisher keine Gründe für diese Erweiterung vorweisen konnte, teilte der Verband mit. „Allein aufgrund der weiträumigen Interessenbereiche von jeweils 50 Kilometern um die 18 Radarstandorte wären etwa 33 Prozent der gesamten Landesfläche betroffen“, erklärt Bärbel Heidebroek, Präsidentin des BWE. „In diesen Bereichen wäre der Ausbau der Windenergie an Land und damit das Erreichen der Klimaziele kaum mehr möglich.“

An einer „pragmatischen Lösungssuche“ zweifele man beim Verband immer mehr, da zunehmend um militärisch genutzte Flugplätze und Tiefflugstrecken „zusätzliche Abstandsradien reklamiert“ würden, die „fachlich nicht begründet“ seien. „Sowohl die Windindustrie in Deutschland wie auch die Bundeswehr leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Sicherheit in Deutschland“, betont Heidebroek. „Dies gilt es anzuerkennen! Zwischen dem Ausbau der Windenergie an Land und den Belangen der Bundeswehr muss es einen Ausgleich geben.“