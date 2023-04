Grundsteuer-Bescheide kommen nicht an – in diesen Bundesländern ist Geduld gefragt

Von: Amy Walker

Ende Januar mussten die meisten Eigentümer in Deutschland ihre Grundsteuererklärung abgegeben haben. In Bayern endet die Frist diese Woche. Jetzt heißt es warten – aber wie lange noch?

Berlin – Seit Monaten warten die meisten deutschen Hausbesitzer auf Rückmeldung vom Finanzamt. Wer noch im Sommer oder Herbst 2022 seine Grundsteuererklärung abgeben hat, hat vielleicht schon den Grundsteuer-Bescheid erhalten. Das dürfte aber auf die wenigsten zutreffen – die meisten Eigentümer warten noch. Wie lange es noch dauern könnte, erfahren Sie hier.

Offene Fragen oder Probleme mit der Grundsteuererklärung ziehen den Prozess in die Länge

Die meisten Eigentümer haben erst gegen Ende 2022 bis zum Fristende am 31. Januar 2023 ihre Grundsteuererklärungen abgegeben. Lediglich in Bayern haben Grundstücksbesitzer noch etwas Zeit: Dort endet die Frist erst Ende April, also in dieser Woche.

Warum einige Menschen also schon ihre Grundsteuer-Bescheide erhalten haben, und andere nicht, liegt zum Teil einfach am Abgabetermin. Wer vor der Einreichungswelle gegen Ende des Jahres abgegeben hat, könnte schon den Bescheid in den Händen liegen haben. Wer im Dezember oder Januar erst dazu gekommen ist, liegt vermutlich noch auf dem Stapel beim Amt.

Die Grundsteuerbescheide lassen fast überall noch auf sich warten. © Christin Klose/dpa-tmn

Eine andere Möglichkeit, warum es sich noch zieht, liefert eine ganz andere Erklärung: Es gibt Probleme mit der Grundsteuererklärung. Wenn das Finanzamt noch Informationen braucht, um Unstimmigkeiten auszuräumen, erhält der Eigentümer erstmal einen Sonderbrief, der die Informationen anfordert. Erst nachdem die offenen Fragen geklärt wurden und Informationen nachgereicht wurden, kommt der Bescheid. In diesen Fällen kann es also besonders lange dauern.

Bundesländer im Vergleich: Nur zwei Länder haben schon die Hälfte geschafft

Wie Focus Online jedoch berichtet, gibt es auch größere Unterschiede bei den Finanzämtern. In manchen Bundesländern ist man, so das Portal, schon mit über der Hälfte der Bescheide durch. In anderen Ländern ist man hingegen gerade mal bei einem Viertel der Grundsteuererklärungen durch. Grund für die Diskrepanzen sind vermutlich die Personalsituationen, da in einigen Finanzämtern akuter Personalmangel herrscht.

In folgenden Bundesländern wurden schon mehr als 50 Prozent der eingereichten Grundsteuererklärungen bearbeitet:

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

In folgenden Bundesländern wurden schon mehr als 30 Prozent der eingereichten Grundsteuererklärungen bearbeitet:

Bayern

Brandenburg

Hamburg

Niedersachsen

Saarland

Thüringen

Interessant ist an der Stelle, dass in Bayern noch nicht einmal die Frist verstrichen ist – je nach Auffassung ist man dort also „schon“ mit einem Drittel der Bescheide durch oder „erst“ mit einem so kleinen Anteil fertig geworden.

In den restlichen Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein ist man, so Focus Online, mit rund 25 Prozent der Grundsteuererklärungen fertig. Wer aus diesen Ländern kommt, muss sich vermutlich noch etwas länger gedulden.