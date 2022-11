Grundsteuer-Erklärung ausfüllen: Das müssen Eigentümer beachten

Von: Lisa Mayerhofer

Ab 2025 gilt die neue Grundsteuer-Berechnung – doch die Zeit drängt: Eigentümer in Deutschland müssen die Erklärung für die Grundsteuer bis zum 31. Januar abgeben. Eine Übersicht.

Berlin – Die Grundsteuer-Erklärung steht bei vielen Eigentümern noch auf der To-do-Liste. Sie haben nach einer Fristverlängerung jetzt bis Ende Januar 2023 Zeit, ihre Erklärung abzugeben. Eine Übersicht zeigt, was Besitzer von Grundstücken, Wohnungen und Häusern dabei beachten sollten.

Warum muss ich eine Grundsteuer-Erklärung abgeben?

Die Grundsteuer muss neu berechnet werden. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, denn zuletzt kalkulierten die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten: von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland. Die Grundsteuer ist für die Kommunen in Deutschland eine der wichtigsten Einkommensquellen.

Die Eigentümer sind jetzt gefordert, Daten ihrer Grundstücke, Wohnungen oder Häuser in Form einer einmaligen Erklärung bei den Finanzämtern einzureichen. Auf deren Grundlage findet eine Neuberechnung der Grundsteuer statt – dabei müssen fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Ab 2025 soll dann die neue Grundsteuer gelten.

Bis wann muss ich die Grundsteuer-Erklärung abgegeben haben?

Deadline für die Abgabe der Grundsteuer-Erklärung ist der 31. Januar 2023. Ursprünglich sollte die Frist Ende Oktober auslaufen. Doch nachdem bis in den Herbst nur wenige Grundsteuer-Erklärungen bei den Behörden eingetrudelt waren, haben die Länderfinanzminister den Eigentümern einen weiteren Aufschub gegeben. Kritik daran kam von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT). „Drei Monate Fristverlängerung reichen nicht“, sagte ihre Vorsitzende Gitta Connemann. Viele Bürgerinnen und Bürger seien überfordert oder unsicher.

Was ist, wenn ich die Frist verpasse?

Das sollten Eigentümer möglichst vermeiden – denn ihnen können Strafen durch das Finanzamt drohen, wie etwa ein Verspätungszuschlag. Der Zuschlag beträgt je angefangenen versäumten Monat 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, bzw. mindestens 25 Euro. Nachreichen müssen Eigentümer die Grundsteuer-Erklärung weiterhin trotzdem.

Ein Spielzeughaus und die Nachbildung von Euro-Geldscheinen liegen auf einem Abgabenbescheid für die Entrichtung der Grundsteuer. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wie kann ich die Grundsteuer-Erklärung einreichen?

Die Grundsteuer-Erklärung kann digital über die Steuersoftware „Elster“ oder ein Portal des Finanzministeriums (für Privatpersonen mit einfachen Eigentumsverhältnissen) hochgeladen werden. Wer sich noch neu für Elster registrieren muss, sollte beachten, dass die Freischaltung seines Accounts etwa eine Woche in Anspruch nehmen kann, da das Finanzamt erst Aktivierungsdaten zuschicken muss. Die Abgabe auf Papier ist laut Handelsblatt im Regelfall aber nicht mehr möglich. Ausnahme: Bayern.

Welche Unterlagen brauche ich für die Grundsteuer-Erklärung?

Das Bundesfinanzministerium hat auf seiner Website eine Übersicht der Daten und Unterlagen vorbereitet, welche Eigentümer beim Ausfüllen der Formulare zur Hand haben sollten:

Grundstücksfläche

Grundbuchnummer (falls zur Hand), Gemarkung, Flur, Flurstück

Für Eigentumswohnungen: Miteigentumsanteil am Grundstück

Steuernummer/Aktenzeichen des Grundstücks (auf dem Aufforderungsschreiben zur Feststellungserklärung oder im letzten Grundsteuerbescheid zu finden)

Bodenrichtwert

Genaues Baujahr des Gebäudes (ab einem Baujahr von 1949)

Wohnfläche

Anzahl der Garagenstellplätze

Kontaktdaten der Eigentümer und deren Anteile am Eigentum

Wichtig: Je nach Bundesland kommen unterschiedliche Modelle zur Berechnung der Grundsteuer zur Anwendung – deshalb werden teilweise unterschiedliche Angaben angefordert. Immerhin: Eigentümer müssen bei der Abgabe der Grundsteuererklärung keine zusätzlichen Unterlagen zu ihren Angaben einreichen.

Was passiert nach der Abgabe der Erklärung?

Dann sind die Finanzämter dran. Sie müssen die Faktoren für die Grundsteuer neu berechnen. Insgesamt erhalten Eigentümer, die ihre Grundsteuererklärung abgegeben haben, drei Grundsteuermessbescheide. Im ersten Brief befinden sich zwei davon: der Grundsteuerwertbescheid mit dem Grundsteuerwert und der Grundsteuermessbescheid mit dem Grundsteuermessbetrag. Erst im dritten Brief, der wahrscheinlich erst 2024 verschickt wird, erhalten die Betroffen den tatsächlichen Grundsteuerbescheid und erfahren dann, wie viel Grundsteuer sie ab 2025 zahlen müssen.

Wie soll ich auf die Schreiben des Finanzamts reagieren?

Eigentümer sollten laut Experten die Werte in den ersten beiden Bescheiden genau prüfen und kontrollieren, ob die Angaben richtig sind. „Wer Fehler entdeckt, kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch beim Finanzamt einlegen“, sagt Claudia Kalina-Kerschbaum von der Bundessteuerberaterkammer gegenüber dem Nachrichtenportal chip.de. Spätere Reklamationen seien ausgeschlossen.

Wie viel Grundsteuer muss ich dann ab 2025 bezahlen?

Das ist noch völlig unklar. Denn die Höhe der Grundsteuer hängt entscheidend von den sogenannten Hebesätzen der Gemeinden ab. Die Kommunen legen die Hebesätze für 2025 aber erst fest, wenn die neuen Grundsteuerwerte feststehen. Experten gehen jedoch davon aus, dass Eigentümer in den neuen Bundesländern mit deutlich höheren Kosten rechnen müssen. (dpa/lm)