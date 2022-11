Grundsteuer: Obstwiese wird zur Kostenfalle

Von: Patricia Huber

Mit der Grundsteuerreform könnten auf einige Besitzer auch höhere Kosten zukommen. So auch bei einem Eigentümer aus Niederbayern – ihn erwartete ein Kostenschock.

München – Bis zum 31. Januar 2023 müssen Grundeigentümer die neue Grundsteuererklärung abgeben. Doch schon jetzt ist die Angst vor dem Ergebnis groß. Viele Besitzer fürchten, mit der neuen Berechnung deutlich mehr bezahlen zu müssen. Und mit Sicherheit werden einige Besitzer tiefer in die Tasche greifen müssen. So auch der 70-jährige Richard Huber aus Niederbayern.

Grundsteuer: Eigentümer soll künftig mehr als das zwölffache bezahlen

Er hatte bereits mit der neuen Grundsteuererklärung zu kämpfen, sagte er focus.de. Huber hätte sich bereits im August „durch Elster gequält“ und jetzt den neuen Grundsteuerbescheid erhalten. Doch dann der Schock: Künftig soll er 2549,69 Euro an Grundsteuer pro Jahr bezahlen. Zum Vergleich: Bislang lag die Steuer bei 198 Euro. Jetzt soll Huber also mehr als das Zwölffache des alten Werts bezahlen.

Hubers Fall ist speziell. Denn nur wenige besitzen wohl so viel Grund wie er. Das Grundstück ist 16.000 Quadratmeter groß. Darauf befindet sich eine renovierungsbedürftige Wohnung mit 105 Quadratmetern und 100 Quadratmeter Bürofläche für seine Versicherungsagentur. Bei der restlichen Fläche handelt es sich um eine Streuobstwiese und einen Acker. Bis 1968 haben seine Eltern dort noch Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben – heute nennt er es ein „Naturparadies für Insekten und Vögel“. Doch genau dieses Paradies könnte nach dem Grundsteuerbescheid jetzt zur Kostenfalle werden.

Grundsteuererklärung: Wichtige Unterscheidung kann viel Geld kosten

Auf Nachfrage habe das Finanzamt erklärt, dass der Bescheid seine Richtigkeit habe, sofern die angegebenen Flächen stimmten. Doch es könnte trotzdem ein Fehler vorliegen, wie eine focus.de-Nachfrage beim Landesamt für Steuer zeigt. „Der extreme Anstieg des Grundsteuermessbetrags […] könnte allenfalls darauf beruhen, dass der Steuerpflichtige selbst die Streuobstwiese bei der Grundsteuer B und nicht wie bisher bei der Grundsteuer A erklärt hat“, heißt es von der zuständigen Stelle.

Bedeutet also: Wenn Huber die Fläche für Obstwiese bei der Grundsteuer B angegeben hat, führt das zu einer deutlich höheren Steuer. Denn alle in A, für „agrarisch“, angeführten Flächen, sind in der Regel günstiger. Das erklärt auch das Landesamt für Steuern: „Eine Fläche, die zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehörte, verbleibt grundsätzlich in dieser Zuordnung, bis der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft ertragsteuerlich aufgegeben wird oder die Fläche für andere Zwecke genutzt wird. Die Streuobstwiese eines Nebenerwerbslandwirts verbleibt auch in Grundsteuer A.“ Richard Huber wird jedenfalls Einspruch einlegen und „mal sehen, was passiert“, machte er gegenüber dem Online-Portal klar. (ph)