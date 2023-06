Habecks Heizungsgesetz: Was auf Hauseigentümer und Mieter jetzt zukommt

Von: Patricia Huber

Teilen

SPD, Grüne und FDP haben sich nach zähem Ringen um das Heizungsgesetz geeinigt. Was künftig gilt.

Berlin – Nach langem Hin und Her hat sich die Ampel-Koalition jetzt endlich beim Heizungsgesetz geeinigt. Es war ein Dauerstreitthema zwischen Grünen, FDP und SPD, der die Stimmung in der Ampel-Koalition stark belastet hatte. Nun ist der Kompromiss da – mit einigen Änderungen zu den ursprünglichen Plänen. Was jetzt auf Mieter und Vermieter zukommt:

Habecks Heizungsgesetz: Entwarnung für Fernwärme-Kunden

Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Das sollte das Ende von Gas- und Ölheizungen einläuten. Es folgte ein Aufschrei der Empörung über einen „Heizhammer“. Vor allem die FDP forderte Nachbesserungen und wehrte sich gegen einen Zwang zum Austausch und einen Fokus auf die Wärmepumpe.

Der Kompromiss sieht nun vor: Das Gebäudeenergiegesetz und ein sogenanntes Wärmeplanungsgesetz sollen aneinander gekoppelt werden und beide zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Wer an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, muss sich keine Gedanken mehr über den Einbau etwa einer Wärmepumpe mehr machen.

Gasheizungen weiter erlaubt – unter einer Voraussetzung

Die Eckpunkte der Koalition sehen vor, dass eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung bis spätestens 2028 eingeführt werden soll. Daraus sollen sich wichtige Aspekte ableiten: Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen im Bestand beim Heizungsaustausch die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes noch nicht gelten. Ab Anfang 2024 sollen weiter Gasheizungen eingebaut werden dürfen – wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind. Das soll auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gelten.

In Neubaugebieten sollen die Regelungen des Heizungsgesetzes aber bereits ab Januar 2024 gelten, es soll also nur eine Heizung mit einem Anteil von 65 Prozent Ökostrom eingebaut werden dürfen.

Nach langen Diskussionen konnten sich Grüne, FDP und SPD auf ein neues Heizungsgesetz einigen. © IMAGO / Political-Moments

Holzheizung darf bleiben

Es solle keine Eingriffe in Eigentumsrechte geben, hieß es weiter. Außerdem solle es keinerlei Einschränkungen etwa für Holz- und Pelettheizungen geben, weder im Bestand noch im Neubau.

Nach Habecks Heizungsgesetz: SPD fordert Schutz für Mieter

Mehr Mieterschutz war ein zentrales Anliegen vor allem der SPD. Im Eckpunkte-Papier heißt es nun: „Mieter sollen nicht über Gebühr belastet werden.“ Vermieter sollten aber Anreize haben, in moderne Heizungssysteme zu investieren – das war der FDP wichtig. In den Verhandlungen drehte sich der Streit vor allem um die Modernisierungsumlage – damit kann der Vermieter Investitionskosten für eine neue Heizung auf den Mieter umlegen, sprich: Die Miete erhöht sich.

Nach der Einigung soll nun gelten: Falls der Vermieter in eine klimafreundliche Heizung investiert und Förderangebote nutzt, soll er Anspruch auf eine „weitere Modernisierungsumlage“ erhalten, wenn die Mieter von der Förderung finanziell profitieren.

Staatliche Förderung für Heizungen: Details noch offen

Die Bundesregierung hat bereits Pläne für eine staatliche Förderung vorgelegt. Im Papier der Koalitionsspitzen nun heißt es, die Förderung werde aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert – einem Sondertopf – und solle „möglichst passgenau“ die einzelnen Bedürfnislagen und soziale Härten bis in die Mitte der Gesellschaft berücksichtigen. Aber: Die Details, etwa zur genauen Höhe der staatlichen Förderung, sind weiter offen. (ph/dpa)