Heizkosten sparen: Was Heimwerker einfach selbst tun können

Von: Matthias Schneider

Mit einer energetischen Sanierung lassen sich Heizkosten sparen. © Kai Remmers/dpa-tmn/Archiv

Die Heizkosten steigen immer weiter. Ein Energieberater erklärt, was Heimwerker tun können, damit sie effizienter heizen können.

München - Eine energetische Sanierung ist teuer. Doch Mieter und Eigentümer können auch mit einfachen Mitteln Energie und damit bares Geld sparen*. Energieberater Norbert Endres von der Verbraucherzentrale Bayern sagt, wie’s geht.

Fenster & Türen:

Eine der einfachsten Maßnahmen setzt an den Eingängen zur Wohnung an: „Im Schnitt gehen 15 Prozent der Wärme durch Lüftung und Zugluft verloren“, so Endres. Besonders anfällig sind Holzrahmen. „Man kann jedoch leicht mit Falzdichtungen zwischen Flügel und Blendrahmen Abhilfe schaffen.“ Die klebbaren Dichtungsbänder gibt’s in jedem Baumarkt. Und zwar entweder aus Schaumstoff, Silikon oder Hohlgummiprofil:

„Schaumstoff ist günstig, aber nicht so beständig. Mit Hohlgummi gewinnt man Flexibilität bei der Dicke und zur professionellen Nachrüstung gibt es Dichtungen. Jede Dichtung muss aber genau angepasst werden, weil Türen und Fenster sonst nicht mehr schließen.

Sein Tipp: Knetmasse in den Rahmen legen, Fenster schließen. „An dem gequetschten Stück kann man den Spalt abmessen“, so Endres.

Heizkörpernischen:

Besonders im Altbau sind wuchtige Heizkörper in Mauernischen ein gewohnter Anblick - für Endres sind das „Baumängel“. Denn die Wandstärke fehlt zur Isolierung: „Das geht so weit, dass im Winter der Schnee davor wegschmelzen kann.“

Warme Rohre:

Eine Lösung ist Heizkörpernischen-Dämmstoff: Schaumstoffmatten, die mit Aluminium beschichtet sind. Ein Millimeter Schaumstoff ersetzt etwa zehn Zentimeter Feldziegelmauerwerk. Wichtig ist das gründliche Anbringen: „Im Grunde funktioniert jede Kleberform, nur Tapetenkleister ist ungeeignet, weil er Schimmel Nährboden bietet.“ Dann muss die Folie in der gesamten Nische angebracht werden, bis sie bündig mit den Kanten schließt.

„Viele Warmwasser- und Heizungsrohre sind im unbeheizten Bereich nach wie vor ungedämmt“, sagt Endres. Dabei geben sie in kalten Kellern besonders viel Wärme ab: „Pro Meter nach gedämmtem Rohr kann man bis zu vier Euro Heizkosten im Jahr sparen.“

Rollladenkästen:

Sie sind ein oft unterschätztes Einfallstor für kalte Luft. Man kann den Kasten aber von innen öffnen und ihn mit Dämmmaterial (z. B. Wohnmobildämmstoff) auskleiden. Die Gurtdurchführungen lassen sich mit speziellen Gummistopfen oder Bürsten abdichten.

Heizkörper nutzen:

Grundsätzlich gilt es, alle Heizkörper (+Fußbodenheizung) zu nutzen, „weil die Wärmeabgabe nicht nur über die Temperatur, sondern auch über die Oberfläche funktioniert“. Muss ein einzelner Heizkörper mehr Raumvolumen beheizen als vorgesehen, benötigt er überproportional viel Energie „und das erhöht die Heizkosten*“, sagt Endres.

