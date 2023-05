Heizungstausch: Welche Anlage jetzt raus muss und was Hauseigentümer wissen sollten

Unabhängig von Habecks Heiz-Plänen müssen im nächsten Jahr etliche Heizungen getauscht werden. Was Hauseigentümer dazu wissen sollten.

München – Unabhängig davon, wann und in welcher Form das geplante Heizungsgesetz in Kraft tritt – schon jetzt stehen tausende Immobilienbesitzer vor der Frage, wie sie in Zukunft ihre Häuser und Wohnungen warmhalten sollen. Denn im nächsten Jahr müssen hunderttausende Öl- und Gasheizungen aus Altersgründen ausgetauscht werden. Rund vier Millionen Öl- und Gasheizungen werden dann 30 Jahre alt. Zwar hat gut die Hälfte davon vergleichsweise effiziente Niedertemperaturkessel und darf deshalb weiterlaufen und weitere 860.000 Öl- und 630.000 Gasheizungen müssen erst bei einem Eigentümerwechsel raus – für rund eine halbe Million Kessel ist aber Schluss.

Und nun? Das Verbraucherportal Finanztip hat einen Fahrplan erstellt, wie man vorgehen sollte. Die wichtigsten Tipps im Überblick:

Heizungstausch: Wann muss die fossile Heizung raus?

Keine Panik – denn erst 2045 muss jede fossile Heizung ausgetauscht sein. Wenn die Heizung noch funktioniert, muss man sie nächstes Jahr also noch nicht durch ein klimafreundlicheres Gerät ersetzen, egal wie alt sie ist. Es sei denn, es handelt sich um einen alten Konstanttemperaturkessel. Man kann die Heizung auch noch reparieren lassen. Nur wenn das nicht mehr geht, muss man sie drei Jahre später gegen eine klimafreundliche Heizung austauschen. Dafür soll es aber hohe Zuschüsse geben: 30 bis 50 Prozent sind drin. Alternativ kann man die Kosten auch von der Steuer absetzen.

Im kommenden Jahr müssen zahlreiche Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden. (Symbolfoto) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Schnell noch Öl- oder Gasheizung kaufen: Warum das keine gute Idee ist

Kein Schnellkauf: Viele denken jetzt daran, noch schnell eine neue Gas- oder Ölheizung zu kaufen, weil die bis 2045 hält und man sich die viel teurere Wärmepumpe spart. Finanztip hält das für keine gute Idee. Denn die hohen Preise für Wärmepumpen werden sinken, weil die Hersteller ihre Produktion ausbauen werden. Und außerdem steigt der CO2 -Preis immer weiter. Das heißt: Die jährlichen Kosten in einem Einfamilienhaus mit durchschnittlichem Verbrauch steigen bei einer Öl- oder Gasheizung um mehrere Hundert Euro. Strom könnte dagegen deutlich günstiger werden, da die Stromsteuer gesenkt werden soll – mit einer Wärmepumpe würde man davon profitieren.

Bestandsaufnahme: Bevor man eine Entscheidung trifft, so Finanztip, sollte man seine Situation genau analysieren: Welche Rücklagen sind da? In welchem Zustand sind Heizung und Immobilie?

Energieberatung kann bei Heizungsentscheidung helfen

Beratung: Viele Lösungen sind denkbar. Manchmal ist tatsächlich (noch) der Einbau einer neuen Gasheizung sinnvoll, manchmal kann eine Wärmepumpe auch im Altbau gut genutzt werden. Deshalb sollte man sich vor einer Entscheidung beraten lassen. Eine gute und günstige erste Anlaufstelle ist die Energieberatung der Verbraucherzentrale oder ein qualifizierter Energieeffizienzexperte (findet man zum Beispiel in der Liste der Deutschen Energieagentur).

Mit der Familie sprechen: Insbesondere für ältere Menschen ist der teure Wechsel auf eine klimafreundliche Heizung oft schwer zu stemmen. Wer über 80 ist, darf deshalb in jedem Fall weiter eine neue und günstigere Gasheizung einbauen. Aber: Stellen Sie sich vor, Oma hat gerade einen neuen Gaskessel einbauen lassen, stirbt unerwartet und man erbt das Haus. Dann zahlt man als Familie praktisch doppelt. Denn das neue Gesetz sieht vor, dass man ab 2024 spätestens zwei Jahre nach einem Eigentümerwechsel eine klimafreundliche Heizung einbauen muss! Vielleicht handelt man deshalb gleich gemeinsam – und nutzt noch Omas Förderung, denn über 80-Jährige bekommen eine deutlich höhere Unterstützung.