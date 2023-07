Habecks Heizungsgesetz: Weiter Kritik am Entwurf – Ampel verweigert Überarbeitung

Per richterlichen Beschluss wurde die Absegnung des Heizungsgesetzes im Bundestag verschoben. Doch auch wenn jetzt mehr Zeit für Änderungen da wäre: Die Ampel verweigert die Überarbeitung.

Berlin – Die Opposition im Bundestag konnte erwirken, dass mehr Zeit für die Bearbeitung des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gewonnen wird. Statt vor der Sommerpause im Eilverfahren wird das sogenannte Heizungsgesetz nun erst im September beschlossen. Damit hätte die Ampel-Koalition genug Zeit, um die noch immer kritisierten Schwächen am Gesetz auszubessern. Daran ist die Regierung jedoch wenig interessiert.

Größter Kritikpunkt: Fehlende Sicherheit beim Thema Förderung

Kritisiert werden unter anderem die Vorgaben für Kommunen und Unternehmen. So beklagt die Energiewirtschaft, dass für die Umstellung der Gasnetze auf klimaneutralen Wasserstoff noch immer die Hürden zu hoch seien. Zudem wird kritisiert, dass das GEG verabschiedet werden soll, bevor das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung vorliegt – was aber elementarer Bestandteil des Heizungsgesetzes sein soll. Aus Sicht der Kritiker sollten beiden Gesetze gemeinsam verabschiedet werden.

Am stärksten bemängelt wird aber die geplante Förderung für den Heizungsumtausch. Und die betrifft viele Bürgerinnen und Bürger, weshalb von allen Seiten mehr Klarheit gefordert wird. Das Wirtschaftsministerium will bis Ende August das fertige Förderkonzept vorstellen.

Heizungsförderung: Kritik kommt von allen Seiten

„Es kann einfach nicht sein, dass ein Gesetz, das solch tiefgreifende Veränderungen für alle Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt und extrem hohe Investitionen auch für die Unternehmen bedeutet, ohne ein fein abgestimmtes, wirtschaftlich und sozial gerechtes Förderkonzept verabschiedet werden soll“, kritisiert der Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, im Handelsblatt.

Das, was bisher bekannt sei, würde vor allem Vermieter benachteiligen, so der GdW weiter. Eigentümer mehrerer Wohnungen sollen nur maximal 30 Prozent Förderung bekommen – je mehr Wohnungen, desto kleiner wird der Fördersatz. „Jeder Euro Förderung entlastet am Ende die Mieter infolge der Weitergabepflicht um genau diesen Betrag“, sagte GdW-Präsident Gedaschko. Auch die Kommunen wissen nicht, ob und inwiefern sie von einer möglichen Förderung profitieren können.

Auch die Heizungsbranche kritisiert die noch immer fehlende Klarheit beim Thema Förderung. Durch die Verunsicherung warten viele Menschen doch lieber mit dem Austausch ihrer Heizung ab, was zu Umsatzeinbrüchen in der Branche führt. Der Bundesverband Deutsche Heizungsindustrie (BDH) kritisiert die „politisch verursachte und seit Monaten anhaltende Hängepartie“. Der Markt sei in den vergangenen drei Jahren um 30 Prozent gewachsen, der Absatz von erneuerbaren Heizsystemen sogar um 300 Prozent. Durch die langanhaltenden politischen Diskussionen wird dieser Trend gebrochen.

„Die Heizungsbauerbetriebe sind seit Monaten mit einer wachsenden Verunsicherung ihrer Kunden konfrontiert. Eine rechtssichere Beratung über Modernisierungsoptionen im Heizungskeller bleibt mit der von der Ampelkoalition zu verantwortenden Hängepartie in Sachen GEG weiter nicht möglich“, sagt auch Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Heizung, Sanitär und Klima, Helmut Bramann.

FDP: Aktueller Entwurf ist „hervorragend“

Die Ampel-Koalition weiß um diese Kritik – verweigert aber jegliche Überarbeitung. FDP-Politiker Daniel Föst sagte beispielsweise dem Handelsblatt: „Das Gesetz wurde vollständig überarbeitet und wird daher auch nicht mehr infrage gestellt.“ Fraktionschef Christian Dürr (FDP) nannte den aktuellen Entwurf „hervorragend“. „Ich finde, das ist nicht nur ein guter Kompromiss, sondern so muss man ein modernes Heizungsgesetz machen“, sagte er dem Deutschlandfunk. Damit steht wohl fest: Das Gesetz wird nicht mehr angefasst.