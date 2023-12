Hermès-Erbe will seinen Gärtner adoptieren – und ihm Milliarden vermachen

Von: Lars-Eric Nievelstein

Der Erbe einer französischen Luxusmarke will seinem Gärtner Milliarden vererben. Das Geld ist bereits einer Stiftung versprochen. Eine Adoption soll diese Hürde beseitigen.

Martigny – Rund 11,7 Milliarden US-Dollar schwer, Nachkomme des Luxusmarkengründers Thierry Hermès und Besitzer von etwa fünf Prozent der Hermès-Anteile: So fasst das Forbes-Magazin Nicolas Puech zusammen. Der 80-jährige Milliardär macht derzeit Schlagzeilen, weil er offenbar vorhat, seinem ehemaligen Gärtner ein Milliardenunternehmen zu vermachen. Laut der Tribune de Genève greift er dabei zu einer ungewöhnlichen Methode. Er will den Gärtner adoptieren.

Sitz der Marke Hermès Paris Gründungsjahr 1837 Umsatz von Hermès im dritten Quartal 2023 3,4 Milliarden Euro

Anwaltsteam prüft Adoption

Zu diesem Zweck hat Puech ein Anwaltsteam engagiert, das seinen Nachlass neu ordnen und die Adoption einleiten soll. In der Schweiz, wo der in Frankreich geborene Puech lebt, ist die Erwachsenenadoption zwar erlaubt, allerdings liegen gewisse Auflagen auf dieser Praxis. Als einen der Gründe, die eine solche Adoption zulassen, listet die Schweizerische Eidgenossenschaft „die dauernde Pflegebedürftigkeit“ des Gärtners auf. Der Hermès-Erbe muss dabei der zu Pflegende gewesen sein.

Die Luxusmarke Hermès stellt unter anderem Gürtel, Accessoires und Armschmuck her. © Gilles Targat via www.imago-images.de

Ein anderer Grund wären „schwerwiegende Gründe“, bei denen es auf den jeweiligen Einzelfall ankommt. Hier muss die zu adoptierende Person jedoch ein Jahr lang im Haus von Nicolas Puech gewohnt haben. Ob die Adoption unter diesen Auflagen rechtens ist, steht zurzeit noch nicht fest.

Familienersatz für den Milliarden-Erben

Wie Schweizer Medien berichteten, handelt es sich bei dem möglichen Erben um einen 51-jährigen Marokkaner. Dieser sei – gemeinsam mit seiner spanischen Frau und zwei Kindern – offenbar zu einer Art Familienersatz für Puech geworden. Aktuell soll die kleine Familie in einer Luxus-Villa am Genfer See leben. Außerdem soll bereits Geld geflossen sein: Der Milliardär habe seinem ehemaligen Gärtner 1,5 Millionen Euro für den Kauf einer Villa in Marrakesch (Marokko) zur Verfügung gestellt.

Erbvertrag mit der Foundation Isocrates

Die zweite größere Hürde für eine solche Adoption ist in diesem speziellen Fall ein Erbvertrag, den Puech mit der von ihm gegründeten Stiftung Isocrates Foundation geschlossen hat. Die auf die Bekämpfung von Fehlinformationen ausgerichtete Stiftung müsste einer Änderung dieses Vertrags zustimmen, damit die notwendigen Mittel frei würden. „Aufgrund der (...) vorliegenden Informationen erscheint der Wunsch, den Erbvertrag sofort und einseitig aufzulösen, unbegründet und nichtig“, zitiert der Tagesanzeiger den Stiftungsdirektor.

An dieser Stelle kommt der Erbe ins Spiel: Erbberechtigte Kinder hätten Anspruch auf einen Teil des Vermögens. Die zuständigen Behörden müssen nun klären, ob und inwiefern der ehemalige Gärtner diese Rolle einnehmen kann.

Hermès und die schleichende Übernahme

Puech hatte bereits in der Vergangenheit Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als er sich einst weigerte, eigene Unternehmensanteile in eine Familienholding einzubringen. Das Ziel hinter der Holding ist es, die „Kultur von Hermès dauerhaft zu sichern“. Zu diesem Zweck hält sie eine Mehrheit der Unternehmensaktien.

LVMH hatte damals eine große Zahl Aktien von Hermès erworben, viele davon stammten angeblich aus dem Besitz Puechs. Die Hermès-Erben hatten dies als Übernahmeversuch betrachtet. In den Medien war dieser Konflikt auch als „Handtaschenkrieg“ bekannt geworden.