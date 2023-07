Kaufen oder mieten? Wo Immobilien besonders günstig sind – und wo besonders teuer

München Spitzenreiter

Eine eigene Immobilie zu besitzen, das wünschen sich viele Menschen. Doch in welchem Ort kann man Schnäppchen ergattern? Und wo ist es teurer? Eine Übersicht.

München – Mieten oder kaufen? Diese Frage dürften sich derzeit viele Menschen stellen. Denn während die Immobilienpreise für Wohnungen und Häuser derzeit abstürzen, werden die Mieten besonders in Großstädten und Ballungsräumen immer höher. Doch wo in Deutschland kann man noch echte Schnäppchen ergattern?

Immobilienpreise: München bleibt Spitzenreiter

Das zeigen nun Daten der Stiftung Warentest. Im Rahmen der Immobilienpreisabfrage erfragt die Stiftung Warentest die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, sowie die Wohnungsmieten für alle 400 kreisfreien Städte und Landkreise.

+ Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, sollte sich bei der Ortswahl genau erkundigen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Betrachtet man die Ergebnisse der Untersuchung, sind die Unterschiede groß. Während in München der Quadratmeter für eine Eigentumswohnung im Schnitt 16.270 Euro kostet, so sind es in Suhl in Thüringen lediglich 2055 Euro. Eine 60 Quadratmeter große Wohnung würde in München also rund 976.200 Euro kosten und in Suhl lediglich 123.300 Euro.

Eine Tabelle zeigt die günstigsten Städte in der Übersicht:

Und das sind die teuersten Städte Deutschlands:

Mietpreise: Besonders günstig in Rheinland-Pfalz

Auch bei den Mieten ist München Spitzenreiter: 39,80 Euro zahlt man in der bayerischen Landeshauptstadt im Schnitt für den Quadratmeter. Zum Vergleich: Am günstigsten lebt es sich im rheinland-pfälzischen Pirmasens. Dort kostet der Quadratmeter lediglich 7,80 Euro.

Ob sich dann Mieten oder Kaufen mehr lohnt, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Durch die gestiegenen Zinsen ist die Finanzierung eines Wohnungs- oder Hauskaufs inzwischen bei weitem nicht mehr so attraktiv, wie zu Nullzins-Zeiten. Außerdem: Trotz der zuletzt gesunkenen Preise sind Immobilien im Jahresvergleich immer noch deutlich teurer als noch vor fünf Jahren. Wie eine Analyse von Immowelt zeigt, kosten Eigentumswohnungen derzeit in der Spitze fast 64 Prozent mehr als 2018. (ph)

Rubriklistenbild: © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild