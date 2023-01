Höhere Steuern auf Immobilien: Sechs Spar-Tipps für Ihr Erbe

Immobilienbesitzer sollten sich frühzeitig um die Regelung des Erbes kümmern. Ein Steuerexperte erklärt, wie Erben eine Menge Steuern sparen können.

München – Es war ein Schock für viele Immobilienbesitzer, als im Herbst letzten Jahres die Nachricht bekannt wurde, dass das Vererben von Immobilien ab 2023 wohl höher besteuert wird. Zwar wird nicht die Erbschaftssteuer selbst angehoben, aber die Maßstäbe, nach denen zu vererbende Immobilien bewertet werden, ändern sich. Und das führt dazu, dass bis zu 100 Prozent mehr Erbschaftsteuer fällig werden kann.

Neue Steuerregelungen: 2023 wird es oft teurer, Immobilien zu erben

Einige Immobilienbesitzer haben aufgrund der Meldungen noch schnell im alten Jahr Immobilien überschrieben. Ob das klug war, wird sich zeigen. Überstürzt sollte man solch wichtige Entscheidungen nicht treffen. Denn vor einer Überschreibung sollten viele Fragen noch abgeklärt werden: Was passiert mit den aktuellen Bewohnern des Hauses im Pflegefall? Was ist, wenn es Streit in der Familie gibt? Was geschieht bei Trennung und Scheidung? Patentlösungen gibt es dafür nicht: Denn jede Familie, jeder Fall liegt anders.

Deshalb braucht ein Entscheidungsprozess Zeit und oft auch guten Rat. Im besten Fall von einem Experten wie Paul Grötsch, Fachanwalt für Erbrecht und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht e.V. Er meint: Die aktuellen Veränderungen im Erbrecht sind ein guter Anlass, sich einmal ausführlich mit dem Thema Vererben zu beschäftigen: „Denn auch in Zukunft kann es ja Veränderungen geben, die sich negativ auf eine Erbschaft auswirken.“ Außerdem gelte es zu bedenken, dass es fraglich sei, ob die Freibeträge in gleicher Weise erhöht würden, wie sich die Inflation entwickle. Grötsch: „Die letzte Änderung bei den Freibeträgen gab es 2009.“

Immobilien erben: Steuerexperte gibt Tipps

Der Experte geht übrigens nicht davon aus, dass die höhere Erbschaftsteuer gleich zu einem Haus-Verkauf führen muss: „Wenn man etwas erbt, muss man im schlimmsten Fall 30 Prozent Steuer zahlen, hat also immer noch 70 Prozent Eigenkapital – damit lässt sich ein Haus meist finanzieren. Natürlich muss man die Kosten dafür aufbringen, aber das ist in den meisten Fällen möglich.“ Grötsch empfiehlt auch, bei der Nachlassregelung das Augenmerk nicht nur auf die Steuer, sondern auch auf die Umstände zu legen: Aus seiner Erfahrung ist die Steuerbeste Lösung nicht immer auch die sinnvollste Lösung. Denn wenn sie Streit verursache, könne das finanziell weit größeren Schaden anrichten.

Für die den Münchner Merkur fasst der Experte die wichtigsten Regeln beim Vererben zusammen:

1. Beraten lassen

Das Erbrecht ist kompliziert und tückisch. Überall lauern Tellerminen: zivilrechtlich und steuerlich. 90 Prozent der letztwilligen Verfügungen sind unklar, unvernünftig oder gar unwirksam. Daher unbedingt von einem Spezialisten beraten lassen! Zuständig sind in erster Linie die Fachanwälte für Erbrecht. Wer Angst vor den Beratungskosten hat, sollte sie abfragen, so Grötsch. „Erzählen Sie, worum es geht. Danach sollten Sie in jeder guten Erbrechtskanzlei Auskunft darüber bekommen, was eine Erstberatung, in der abgeklärt wird, welche Probleme da sind, kostet.“ Die Kosten für die eigentliche Beratung hängen dann im Regelfall von der Höhe des Vermögens und dem Aufwand ab. Grötschs Tipp: Vereinbaren Sie eine Pauschale.

2. Das Testament

Der letzte Wille kann durch privatschriftliches oder notarielles Testament oder durch notariellen Erbvertrag zur Geltung gebracht werden. Vorsicht: Der Erbvertrag bindet. Mancher hat dessen Abschluss schon bereut. In der Regel lieber nur ein Testament errichten, welches man jederzeit wieder ändern kann. Wichtig: „Das ausgefallenste Testament nützt nichts, wenn es nach dem Tod des Erblassers nicht gefunden wird“, warnt Grötsch. Sein Tipp: „Hinterlegen Sie Ihr Testament beim Nachlassgericht.“ Das kostet 75 Euro. Die Aufnahme des Testaments im Nachlassregister kostet pro Person 18 Euro. Im Todesfall ruft dort das Nachlassgericht (zu dem der Wohnort des Toten gehört) das oder die Testamente ab. Wichtig ist auch, dass man eine Kopie des Originals zu Hause aufbewahrt – möglichst mit dem deutlichen Hinweis „Kopie“ und einem Verweis auf das Nachlassgericht, wo es hinterlegt wurde.

3. Wer sollte unbedingt ein Testament machen?

Grötsch: „Grundsätzlich jeder, der Kinder hat. Denn wenn man als junger Mensch stirbt, erben die Kinder gleich neben dem Ehegatten mit. Und das kann kompliziert werden. Wenn es beispielsweise Immobilien gibt, braucht man dann gleich gerichtliche Genehmigungen oder einen Ergänzungspfleger, wenn man darüber verfügen will. Das lässt sich vermeiden, wenn man im Testament sicherstellt, dass der länger lebende Elternteil frei verfügen kann – unabhängig von Dritten. Das muss aber nicht heißen, dass die Kinder nichts kriegen. Dann kann man zum Beispiel durch die Bestellung eines Testamentsvollstreckers die damit verbundenen Schwierigkeiten vermeiden.“

4. Eigene Regelungen regelmäßig überprüfen

Teilweise sind Testamente gemacht worden, als die (Immobilien- oder Gold-)Werte noch nicht so hoch waren. Wurde das Testament zum Beispiel 1995 errichtet, hätten sich viele darüber noch wenige Gedanken gemacht, so Grötsch. Das Problem sei dann aber oft, dass man glaube, alles geregelt zu haben, und vergisst, dass das Testament vielleicht aktualisiert und angepasst werden sollte. Grötsch empfiehlt, das Testament alle drei bis fünf Jahre oder bei wirtschaftlichen Änderungen zu prüfen. Ändert man etwas, sollte man entweder ein ganz neues Testament oder (zum Beispiel, wenn es nur um Kleinigkeiten geht) nur ein Änderungstestament ans Nachlassgericht schicken.

Eventuell kann es auch sinnvoll sein, das alte Testament wieder abzuholen. Denn wenn zum Beispiel im ersten Testament ein Freund bedacht wird, der dann im zweiten nichts mehr bekommt, dann erfährt dieser bei einer Abänderung trotzdem, dass er mal erben sollte, weil er als Genannter das Testament zugesandt bekommt.

5. Der häufigste Fehler

Grötsch: „Das ist der, gar kein Testament zu machen.“ Denn ohne Testament gilt die gesetzliche Erbfolge, häufig mit unangenehmen Überraschungen. So beerben sich zum Beispiel kinderlose Ehepartner nicht gegenseitig allein, sondern der Überlebende erbt zusammen zum Beispiel mit seinem Schwiegervater oder Schwager. Gesetzliche Erbfolge bedeutet häufig auch Bildung einer Erbengemeinschaft, ein Konfliktherd ersten Ranges. Ein kluges Testament hilft Frieden zu stiften, so beispielsweise durch Teilungsanordnung, Vermächtnis, Vorausvermächtnis oder sogenannten Nießbrauchsvermächtnis.

6. Auf was sollte man noch achten?

Ehegatten können zusammen in einem sog. gemeinschaftlichen Testament über ihr Vermögen letztwillig verfügen. Ein ganz wichtiger Punkt wird jedoch oft übersehen: Darf der Überlebende die gemeinsam getroffenen Regelungen für seinen Erbfall wieder ändern? Eine schwierige Entscheidung, weil es um die Zukunft geht, die man nicht kennt. Die Eheleute müssen wissen, ob sie sich gegenseitig Verfügungsfreiheit einräumen oder die Regelung lieber festklopfen, das heißt, den Überlebenden binden wollen. Grötsch: „Das ist vor allem bei Jüngeren wichtig, die ja, wenn der Partner zum Beispiel bei einem Unfall ums Leben kam, noch 30 oder 40 Jahre leben, und die das Erbe dann gerne ganz anders gestalten würden, aber es nicht können.“ Ältere können aber durch ein gemeinsames Testament auch geschützt sein, zum Beispiel vor Änderungswünschen von Erbschleichern.“