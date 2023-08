Insolvenz: Traditionsfilialen von Schlemmermeyer in München müssen schließen

Die Schlemmermeyer-Filiale am Münchner Viktualienmarkt: Auch für sie ist das Ende gekommen. © Sven Hoppe / dpa

Seit seiner Gründung 1975 betrieben die Feinkostspezialisten von Schlemmermeyer Stände am Viktualienmarkt. Doch damit ist jetzt, nach dem Pleitegang der Marke, Schluss.

München - Anfang Juli gab es noch Hoffnung, aber jetzt ist es fix: Auch die beiden Münchner Schlemmermeyer-Filialen am Viktualienmarkt müssen schließen. Nach Auskunft des Insolvenzverwalters Michael Jaffé hat sich kein Interessent gefunden, der bereit ist, die Geschäfte zu übernehmen. Der Ausverkauf läuft bereits. Den Mitarbeitern wurde zum 31. August gekündigt. Dann bleiben die Türen zu. Zumindest bis die Stadt München, die die Stände bereits ausgeschrieben hat, neue Nutzer ausgewählt hat.

Die Bewerber dürften Schlange stehen. Denn die Lage ist Extraklasse und arbeitet bis zuletzt „nachhaltig profitabel“, wie der Insolvenzverwalter noch im Juli mitteilte. Schlemmermeyer, gegründet 1975, betrieb neben der ältesten Filiale in München noch ein Dutzend weiterer Läden, die über die ganze Republik verteilt waren. Für sie war bereits Ende Juli Schluss, neben München dürfte zuletzt nur noch die Filiale in Augsburg auf eine Fortführung gehofft haben. Doch der gute Klang und die große Bekanntheit der Marke Schlemmermeyer, zogen offensichtlich bei Kaufinteressenten nicht so, wie sich das der Insolvenzverwalter gewünscht hätte.

Aus für Schlemmermeyer: Die Gründe für die Insolvenz

Die Gründe für das Ende des Traditionsgeschäftes sind vielfältig. Die Corona-Krise hatte das Unternehmen noch gut überstanden. Nicht einmal Kurzarbeit musste man damals anmelden. Für viele der insgesamt 130 Mitarbeiter kam es deshalb überraschend, als die GmbH & Co. KG Ende Mai dann Insolvenz anmeldete.

Nach Angaben der Geschäftsleitung ist ein Grund für die Pleite die Inflation und die daraus resultierende Kaufzurückhaltung. Dazu sei dann noch der Personalmangel gekommen, der dazu führte, dass man Filialen zeitweise sogar schließen musste. Zuletzt erzielte das Unternehmen so noch einen Umsatz von rund sieben Millionen Euro. Die Münchner Mitarbeiter dürften nicht lange auf der Straße stehen. Gut geschulte Fachkräfte werden händeringend gesucht. (wdp)