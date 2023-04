Inflation frisst Rentenerhöhung auf - Jetzt fordern Gewerkschaften Sonderzahlung

Von: Dennis Fischer

Teilen

Die Rentenerhöhung bleibt hinter der Inflationsentwicklung zurück. © Monika Skolimowska/dpa

Jüngst hat die Bundesregierung eine Rentenerhöhung beschlossen. Doch die hohe Inflation kann sie nicht ausgleichen. Gewerkschaften und Sozialverbände sind unzufrieden.

Berlin - Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine Erhöhung der Renten beschlossen, doch die Inflation kann sie nicht ausgleichen, wie Gewerkschaften und Sozialverbände kritisieren. Zum 1. Juli steigen die Renten im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Auch werden die Renten in Ost und West einander angeglichen. Die Rentenerhöhung fällt deshalb so stark aus, weil der Arbeitsmarkt in guter Verfassung ist und die Löhne steigen. Im Osten waren die Löhne zuletzt sogar noch stärker gestiegen als im Westen, weshalb dort auch die Rentenerhöhung stärker ausfällt, wie die Berliner Morgenpost berichtet.

Angleichung der Renten in Ost und West

Mit dem jüngsten Beschluss sorgt die Regierung ab 1. Juli für einen einheitlichen Rentenpunkt - 33 Jahre nach der Deutschen Einheit. Ein Rentenpunkt hat dann einen Wert von 37,60 Euro. Arbeitnehmer erhalten einen Rentenpunkt gutgeschrieben, wenn sie in einem Jahr genau so viel verdienen wie der Durchschnitt der Beschäftigten. Weicht der Lohn nach oben oder unten ab, gibt es entsprechend mehr oder weniger als einen Rentenpunkt. Die Höhe der Rente bemisst sich an der Summe der Rentenpunkte, die ein Beschäftigter im Laufe seines Berufslebens gesammelt hat.

Die Rentenerhöhung fällt aber niedriger aus als der Inflationsanstieg. So rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von sechs Prozent. 2022 erreichte die Inflationsrate in Deutschland den Rekordwert von 7,9 Prozent, während die Renten im Westen um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent stiegen.

Rente und Inflation: Regierung spricht von „Momentaufnahme“

Laut Bundesregierung, die von einer „Momentaufnahme“ spricht, hat sich das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, mit Blick auf die Einkommensentwicklung der Rentner bewährt, hieß es im März in einer Mitteilung des Sozialministeriums von Minister Hubertus Heil (SPD). „Betrachtet man die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts im Jahresdurchschnitt in den letzten zehn Jahren seit 2012, so beträgt der Anstieg im Westen insgesamt 26 Prozent, im Osten sogar 40 Prozent.“ Im gleichen Zeitraum seien die Preise aber nur um 20 Prozent gestiegen.

Den Gewerkschaften reicht dies jedoch nicht. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel forderte eine Sonderzahlung für Rentner. Ähnlich äußerte sich die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier. Sie sagte der Berliner Morgenpost: „Gut, dass die Rentenanpassung trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage positiv ausgefallen ist. Aber: sie gleicht die aktuelle Inflation nicht aus! Wir bleiben deshalb dabei – in Krisenzeiten ist ein Inflationsgeld nötig, von dem auch die Rentnerinnen und Rentner profitieren, um einen finanziellen Ausgleich zur Kostenexplosion zu erhalten.“

Lohnentwicklung als Grundlage gutes Mittel

Engelmeier ergänzte: „Für den SoVD ist es richtig und wichtig, die Lohnentwicklung als Grundlage für die Rentenanpassung beizubehalten und nicht die Inflation. Denn auf lange Sicht ist die Anpassung an die Lohnentwicklung für die Anpassung der Renten günstiger. Wir fordern darum weiter, dass sich die Renten genauso wie die Löhne entwickeln.“ Dafür sei es aber unbedingt nötig, dass das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisiert wird. „Sinnvoller wäre es aber, das Rentenniveau nicht nur zu stabilisieren, sondern auf 53 Prozent anzuheben. Nur das beugt effektiv der Altersarmut vor.“ Denn laut einer Umfrage befürchten viele Rentner Einbußen im Alter.