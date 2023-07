„Das ist Betrug am Bürger!“: Rentner wütend - Steuer frisst Renten-Plus

Von: Daniela Pohl

Teilen

Ab welchem Betrag Rentner Steuern zahlen müssen, hängt von ihrem Rentenfreibetrag ab. (Symbolbild) © Imago

Zum 1. Juli gab es für Ruheständler eine saftige Erhöhung. Für viele Rentner bedeutet das aber auch, dass sie dann mehr Steuern zahlen müssen.

München – Eigentlich könnte Peter Müller (Name geändert) sich freuen – er bekommt seit 1. Juli gut 100 Euro mehr Rente. Eigentlich. Denn der Münchner fühlt sich vom Staat betrogen: „Das, was ich mehr kriege, wird mir später wieder genommen. Das ist Betrug am Bürger!“, so der 78-Jährige.

Wenn die Rente steigt, müssen viele Rentner mehr Steuern zahlen

Um was geht es? Peter Müller ist einer von Zigtausenden Rentnern, die Steuern auf ihre Alterseinkünfte zahlen müssen, weil sie über dem steuerlichen Grundfreibetrag (2023 sind das 10.908 Euro pro Jahr) liegen. Dass Rentner Steuern zahlen, ist politisch gewollt: Bis 2040 sollen die Renten zu 100 Prozent besteuert werden – momentan sind wir in einer Übergangsfrist, in der die Abgaben Zug um Zug wachsen. Dafür wurden Aufwendungen zur Altersvorsorge seit 2005 mehr und mehr steuerfrei. Seit 2023 sind sie voll absetzbar.

Müller hat 50 Jahre gearbeitet. Er ist 2010 in die Rente eingetreten und muss deshalb diese zu 60 Prozent versteuern. Zum Vergleich: Wer 2023 in Rente geht, muss 83 Prozent versteuern. Der sogenannte Rentenfreibetrag beträgt 17 Prozent. Müllers Rente ist relativ gut – 2590 Euro bekommt er im Monat, dazu kommen noch Gelder aus privater Vorsorge. Er kommt locker über den Freibetrag von 10.908 Euro und ist damit steuerpflichtig. Die Crux: Der Rentenfreibetrag, der individuell berechnet wird und nicht versteuert werden muss, bleibt das ganze Leben lang gleich. Die Folge: Wenn die Rente steigt, muss Müller auch mehr Steuern zahlen, weil der Rentenfreibetrag nicht mitwächst. „Das ist ein Unding!“, ärgert sich der ehemalige Angestellte.

Vor allem Empfänger von überschaubaren Renten könnten durch die Rentenerhöhung vom Staat zur Kasse gebeten werden. Das sagt Tobias Gerauer, Steuerberater und im Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern. „Wenn man gerade so am Grundfreibetrag kratzt, rutscht man in die Besteuerung hinein.“ So geht es bundesweit 109.000 Rentnern, die nach der Rentenerhöhung vom 1. Juli von 4,39 Prozent in Westdeutschland (5,86 in Ostdeutschland) erstmals über die Freibetragsgrenze von 10 908 Euro kommen.

Das Renten-Plus in Zahlen

Rente aktuell Das gibt’s mehr 500 Euro + 21,95 Euro 900 Euro + 39,51 Euro 1300 Euro + 57,07 Euro 1700 Euro + 74,63 Euro 2000 Euro + 87,80 Euro

Rente und Steuern: Rechenbeispiel

Der Experte rechnet vor, wie ein (fiktiver) Rentner, der bislang keine Steuern gezahlt hat, plötzlich zum Steuerzahler im Alter werden kann: „Wer 2022 in Rente ging, kann 2023 eine Jahresbruttorente in Höhe von 16.205 haben, beziehungsweise im zweiten Halbjahr monatlich 1510 Euro, ohne dass Steuern befürchtet werden müssen.“ Der Rentner im Beispiel muss 18 Prozent seiner Jahresrente nicht versteuern (das ist der Rentenfreibetrag bei Eintritt in die Rente 2022). Nach der Rentenerhöhung vom 1. Juli bekommt der Beispiel-Rentner 4,39 Prozent mehr Rente. „Es ergäbe sich eine Jahresbruttorente von 16.916 Euro – darauf würden dann 91 Euro Steuern fällig werden.“

Zurück zu Peter Müller. Er soll 672 Euro nachzahlen. „Das ist ungefähr der Betrag, den ich durch die Rentenerhöhung und den Heizkostenzuschuss bekomme. Was habe ich gewonnen–nichts! Das ist für mich eine reine Rentenkürzung. Ganz zu Schweigen vom Inflationsausgleich–auch da bleiben wir Rentner auf der Strecke!“ Um von der hohen Nachzahlung runterzukommen, könnte Müller bestimmte Aufwendungen von der Steuer absetzen. Das will er jetzt prüfen.

Was Sie im Ruhestand absetzen können Rentner können diverse Aufwendungen von der Steuer absetzen: Ausgaben für die Gesundheit (Zahnersatz, Krankenhaus- und Pflegeheimaufenthalte oder Kosten für Medikamente) können als „außergewöhnliche Belastungen“ abgezogen werden, sofern sie die zumutbare Eigenbelastung übersteigen. „Diese ist abhängig vom Einkommen und von der Familiensituation“, sagt Gerauer. Zu den außergewöhnlichen Belastungen zählt auch der Hinterbliebenen-Pauschbetrag (370 Euro im Jahr). Auch Sonderausgaben wie Beiträge zur Kranken-/Pflegeversicherung, zur privaten Haftpflichtversicherung und Spenden können abgesetzt werden. Ebenso Handwerkerrechnungen und haushaltsnahe Dienstleistungen, so die Haushaltshilfe. Absetzbar auch: Werbungskosten – Werbungskostenpauschale: 102 Euro im Jahr. „Grundsätzlich ist ein Rentner zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn er mit seinem Gesamtbetrag der Einkünfte den jährlichen Grundfreibetrag übersteigt.“ Dass er Steuern zahlen muss, ist noch nicht gesagt. Wichtig ist, die Summe aller zu versteuernder Einkünfte anzuschauen. Nach Abzug von Freibeträgen und Ausgaben kommt man auf das zu versteuernde Einkommen. Der Alterseinkünfte-Rechner des Finanzamts bietet eine erste Orientierung

Autor: D. Pohl