Dank Tarifeinigung: Pensionären winkt satte Extrazahlung

Von: Patricia Huber

Schon seit vergangenem Jahr können Arbeitgeber eine steuerfreie Inflationsprämie von 3000 Euro auszahlen. Bald könnten sich auch Pensionäre darüber freuen.

München – Mit dem dritten Entlastungspaket hat die Bundesregierung die Inflationsprämie eingeführt. Diese ermöglichte es Arbeitgebern, 3000 Euro steuerfrei an ihre Mitarbeiter auszuzahlen. Die Regelung gilt seit 26. Oktober 2022 und bis zum 31. Dezember 2024. Jetzt dürften sich bald sogar noch etliche Arbeitnehmer über das Extra-Geld freuen.

3000 Euro Prämie auch für Pensionäre

Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wurde auch die Inflationsprämie ausgehandelt. Nun wird im Innenministerium an der Umsetzung gearbeitet. Das bedeutet: Auch Beamte, Richter, Soldaten, Kabinettsmitglieder und sogar Pensionäre würden die 3000 Euro erhalten. Dies berichtete die Bild am Sonntag, der der Gesetzesentwurf laut eigenen Angaben vorliegt.

„Der Referentenentwurf, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet, sieht eine Übertragung der Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vom 22. April 2023 auf Beamte, Richter, Soldaten und auch die Versorgungsempfänger des Bundes vor. Dieser erste fachliche Entwurf ist noch nicht politisch beraten worden“, so eine Sprecherin des Innenministeriums gegenüber RTL.

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst sieht vor, die Sonderzahlung in mehreren Stufen auszuzahlen. Demnach dürften sich die betroffenen Gruppen im Juni dieses Jahres über 1240 Euro freuen. Die weiteren Anteile würden dann in 220 Euro-Schritten zwischen Juli 2023 und Februar 2024 ausgezahlt.

Inflationsprämie für Minister sorgt für Aufregung

Besonders die Zahlung der Prämie an Kabinettsmitglieder sorgte für Kritik. „Viele Arbeitnehmer mit kleinen Einkommen müssen wegen Inflation und hohen Energiepreisen an allen Ecken und Enden sparen, haben aber keine Inflationsprämie bekommen“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja dazu der Bild-Zeitung. „Umso fassungsloser macht es, dass die Ampel jetzt ausgerechnet Ministern mit sechsstelligen Jahreseinkommen eine solche Prämie aus Steuergeldern bezahlen will.“ Czaja sprach von einer „Ampel-Selbstbedienungsmentalität“, die in der aktuellen Lage ein „fatales Signal“ sei.

„Dass Minister neben ihren satten Gehältern nun auch noch einen Inflationsausgleich bekommen sollen, zeigt, wie sinnfrei und mit welchem Gießkannenprinzip öffentliche Gelder in der Teuerungskrise verteilt werden“, sagte auch Linken-Parteichef Martin Schirdewan dem Berliner Tagesspiegel. „Es wäre eine Frage des Anstands und des Respekts vor den Menschen, die tatsächlich gerade unter den hohen Kosten leiden, auf diesen Ausgleich zu verzichten oder zu spenden“, mahnte der Linken-Politiker. Schirdewan wies darauf hin, dass Letzteres etwa Europaabgeordnete der Linken gemacht hätten. (ph/AFP)