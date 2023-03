Kanadier wollen Mangan in der Tiefsee abbauen - Umweltschützer schlagen Alarm: Ökosystem in Gefahr

Von: Dennis Fischer

Manganknollen: Sie enthalten große Mengen an Kupfer, Kobalt oder Nickel. Das kanadische Unternehmen TMC will die Tennisball-großen Klumpen aus der Tiefsee fördern. © Caroline Seidel/dpa

Ein kanadisches Unternehmen will Rohstoffe tief unter der Meeresoberfläche abbauen und für die Elektromobilität nutzen. Doch Wissenschaftler sind in Sorge.

Frankfurt/Main - Das kanadische Unternehmen The Metals Company (TMC) will bis zu 6.000 Meter unter der Meeresoberfläche nach Rohstoffen suchen. Das berichtet die FAZ. Das sei ein hochriskantes Unterfangen für Ökosysteme in den Ozeanen, mahnten Wissenschaftler und Umweltschützer. Rund ein Dutzend Staaten, darunter Deutschland, forderten deshalb, so lange auf Tiefsee-Bergbau zu verzichten, bis die ökologischen Auswirkungen erforscht und Umweltrisiken ausgeschlossen werden könnten. Denn es könnte Hunderttausende Jahre dauern, bis sich das Ökosystem wieder erholt.



Abbauanträge von Unternehmen sollten vorläufig nicht unterstützt und nicht von der internationalen Meeresbodenbehörde genehmigt werden, deren Exekutivgremium derzeit tage. Selbst große Konzerne wie BMW, Volvo, Samsung und Google zeigten sich besorgt und hätten im Frühjahr 2021 einen Aufruf für ein Moratorium für Tiefseebergbau veröffentlicht.

Mangan-Förderung für Elektroautos

Der Konzern will in der Tiefsee Rohstoffschätze in Form von Manganknollen heben. „Die kartoffel- bis salatgroßen Klumpen enthalten außer Mangan ebenfalls bedeutende Mengen an Kupfer, Kobalt und Nickel, also wichtige Ressourcen für die Stahl- und Elektroindustrie“, schreibt die FAZ weiter. In den Meeresgebieten, an denen TMC Lizenzen hält, lagerten nach den Erkundungsergebnissen des Unternehmens so viele Manganknollen, dass sich damit der Rohstoffbedarf für die Produktion von 280 Millionen Elektrofahrzeugen decken ließe – ungefähr die Anzahl aller Pkw, die aktuell auf amerikanischen Straßen unterwegs sind.

Mangan-Förderung: Mini-Inselstaat Nauru unterstützt Vorhaben

Das Unternehmen braucht für die Abbaupläne die Unterstützung eines Mitgliedstaates des UN-Seerechtsübereinkommens, hieß es weiter. Partner des Vorhabens ist der Inselstaat Nauru. Er forderte die Meeresbodenbehörde im Frühjahr 2021 auf, die Ausarbeitung aller relevanten Vorschriften abzuschließen, die benötigt werden, um einen Arbeitsplan für den Abbau der Manganknollen zu genehmigen. Damit löste die kleinste Republik der Erde mit ihren knapp 12.000 Einwohnern die sogenannte Zwei-Jahres-Klausel aus: Gibt es nach zwei Jahren – bis Juli 2023 – kein Regelwerk für den kommerziellen Tiefseebergbau, müssten Abbauvorhaben vorläufig auf Grundlage der bisherigen Regularien genehmigt werden – das heißt, ohne dass der Schutz der Meeresumwelt gewährleistet wäre.

Mangan-Förderung: Wissenschaftler warnen

„Einige Fragen werden wir nach zehn oder 20 Jahren immer noch nicht beantworten können“, sagte Matthias Haeckel vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel laut Bericht kürzlich auf einer Diskussionsveranstaltung. Die vorhandenen Erkenntnisse mahnten jedenfalls zu großer Vorsicht. Beim Einsammeln von Manganknollen werde die belebte Zone des Meeresbodens abgetragen. Dabei würden Sedimente aufgewirbelt, die dann große Flächen in der Umgebung bedecken. Abertausenden verschiedener Arten von Lebewesen drohe die Zerstörung, 90 Prozent von ihnen seien noch nicht einmal bekannt, warnte die Meeresbiologin Sabine Göllner vom Königlich-Niederländischen Institut für Meeresforschung, Texel, in der Diskussionsrunde.

„Der sauberste Weg zur Elektromobilität führt über den Tiefseebergbau.“, heißt es laut Bericht von TMC. Das Klima werde dadurch im Durchschnitt um 90 Prozent weniger belastet als beim Landbergbau. Auch müssten für den Abbau der Manganknollen im Meer keine Regenwälder zerstört werden. TMC versichert: „Wir werden den batteriebetriebenen Wechsel zu sauberer Energie und Elektrofahrzeugen mit der leichtesten planetarischen Berührung ermöglichen.“