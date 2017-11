Karstadt-Eigentümer Benko bietet drei Milliarden Euro für Kaufhof

Der österreichische Immobilien-Milliardär René Benko will die Warenhauskette Galeria Kaufhof übernehmen.

Der österreichische Immobilien-Milliardär René Benko startet einem Bericht zufolge einen erneuten Versuch, die Warenhauskette Galeria Kaufhof zu übernehmen.

München - Benko biete drei Milliarden Euro für den Konzern, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Benkos Signa Holding hatte demnach vor gut einem Monat eine Kapitalerhöhung von einer Milliarde Euro vorgenommen und damit die Finanzierung der Übernahme geregelt.

Der Metro-Konzern hatte Kaufhof im Sommer 2015 für 2,8 Milliarden Euro an das kanadische Handelsunternehmen Hudson's Bay verkauft. Vorausgegangen war eine Bieterschlacht mit Benko. Der Österreicher ist bereits Inhaber des Karstadt-Konzerns.

Der Freistaat Bayern hat auch schon die Alte Akademie in München auf 65 Jahre im Erbbaurecht an die Signa Holding von Benko vergeben.

Die kanadische Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company (HBC) mit Sitz in Toronto bestätigte am Mittwoch laut dpa, dass am selben Tag ein „unvollständiges, nicht-bindendes und unaufgefordertes Angebot“ von der Signa Holding GmbH eingegangen sei. Das Angebot enthalte keine Anhaltspunkte für die Finanzierung, teilte HBC außerdem mit. Signa war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

HBC bestätigte lediglich, dass sich das Angebot auf das deutsche Geschäft sowie auf andere Immobilienwerte beziehe. Das Angebot werde nun sorgfältig geprüft.

Gerüchte um Karstadt und Kaufhof

Gerüchte um ein mögliches Zusammengehen von Karstadt und Kaufhof gibt es seit Jahren. Unter anderem die Signa-Holding des österreichischen Investors und Karstadt-Eigentümers René Benko hat sich in den vergangenen Jahren für eine „Deutsche Warenhaus AG“ stark gemacht. Vor rund zwei Jahren unterlag Signa im Bieterrennen um den milliardenschweren Kaufhof-Erwerb aber gegen den kanadischen Handelskonzern.

