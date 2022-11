Joboffensive bei Konen: Münchner Modehaus will 100 neue Stellen schaffen – Traditionsmarke verschwindet

Von: Thomas Schmidtutz

Das Münchner Modehaus Konen möchte 100 neue Stellen schaffen. © IMAGO/Alexander Pohl

Das Münchner Modehaus Konen steht nach der Übernahme durch Breuninger vor großen Veränderungen. Die Schwaben wollen das Personal deutlich aufstocken - und Shopping zum Erlebnis machen.

München – Das Münchner Modehaus Konen will sein Personal nach der Übernahme durch die Stuttgarter Breuninger-Gruppe deutlich aufstocken. „Wir wollen bis zu 100 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen“, sagte Breuninger-Chef Holger Blecker am Donnerstagvormittag gegenüber Merkur.de. Gesucht würde Verstärkung für zahlreiche Bereiche, darunter für Premium-Designermarken und Beauty, erklärte Blecker.

Breuninger hatte das traditionsreiche Kaufhaus in der Sendlinger Straße vor gut einem Jahr übernommen und sämtliche, rund 300 Mitarbeiter weiterbeschäftigt. Seither laufe die Integration der IT-Systeme und die Integration der Teams, sagte Blecker.

Nun starte man in „die sichtbare Integration“. Dazu will das Unternehmen den Standort mit seinen 12.500 Quadratmeter in einen Breuninger Flagship-Store aufrüsten. Insgesamt werde man dafür „mehrere Millionen Euro“ investieren, kündigte Blecker gegenüber Merkur.de an. Der Umbau laufe bereits seit wenigen Wochen und soll bis 2023 abgeschlossen sein. Dann wird auch die Marke Konen vollständig verschwunden sein und durch Breuninger ersetzt.

Breuninger: Unternehmen will Service-Angebot stärken – Mehr Premium-Marken

Neben dem neuen Markenauftritt und der weiteren Stärkung des Markenportfolios wollen die Schwaben auch ihr Service-Angebot ausbauen. So soll es ab dem kommenden Jahr auch Personal-Shopping geben. Dann können Kunden vor dem Breuninger-Besuch ihre Größen, sowie die bevorzugten Marken und Preiskategorien angeben und einen Termin vereinbaren. Ein Verkaufsmitarbeiter stellt dann eine entsprechende, personalisierte Auswahl bereit. Damit sparen Kunden beim Shopping Zeit - und Nerven. Außerdem ist auch eine Bar vorgesehen.

Breuninger ist zuletzt stark gewachsen. Im vergangenen Jahr knackte die Gruppe mit ihren insgesamt rund 6500 Mitarbeitern und 13 Standorten erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz. Bis 2025 peilt das Branchen-Schwergewicht den Umsatz auf zwei Milliarden Euro verdoppeln.