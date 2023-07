Krankenhaus-Reform: Lauterbach-Plan trifft auf massive Kritik

Finanzierung

Nach monatelangem Ringen stehen endlich die Eckpunkte für die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Doch noch bleiben wichtige Fragen offen, kritisieren Ärzte und Krankenversicherungen.

Berlin – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer „Revolution“, als er die Krankenhausreform am Montag (10. Juli) vorstellte. Denn Bund und Ländern haben sich endlich auf die Eckpunkte der Reform geeinigt. Doch es gibt auch massive Kritik an Lauterbachs Plänen – viele Punkte bleiben noch unklar.

Krankenhausreform soll Deutschlands Kliniken retten

Die Reform soll Deutschlands Kliniken vor dem finanziellen Ruin retten und die Qualität der Versorgung verbessern. Der Plan: Die Finanzierung der Krankenhäuser soll durch eine Abkehr vom System der Bezahlung nach behandelten Fällen neu geregelt und durch eine stärkere medizinische Spezialisierung die Qualität erhöht werden.

Vor allem die kleineren Krankenhäuser sollen künftig weniger Leistungen anbieten und sich auf jene Eingriffe beschränken, die sie gut beherrschen. Künftig sollten 60 Prozent der Kosten von Kliniken über Vorhaltepauschalen gedeckt werden, sagte Lauterbach. Über den Sommer soll ein konkreter Gesetzentwurf ausgearbeitet werden, der zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll.

Verbände fordern klare Zusagen zu Finanzspritzen

Gewerkschaften und Verbände fordern nun klare Zusagen unter anderem zu Finanzspritzen für Kliniken – und äußern dabei scharfe Kritik. Eine solche Transformation könne ohne erhebliche Investitionen nicht gelingen, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, der Rheinischen Post. „Wer glaubt, man könne die vorhandenen Mittel einfach umverteilen und an wenigen Stellen Zuschläge gewähren und dann würde es schon passen, ist gelinde gesagt naiv.“

Schon die Zusammenlegung von Abteilungen sei nicht zum Nulltarif zu haben, wenn Umbauten nötig würden und Personal eingestellt werden müsse. Dies gelte erst recht für Fusionen. Selbst die Abwicklung eines Krankenhausstandortes setze eine Finanzierung voraus. Längere Wege zu einzelnen Standorten müssten dann die Rettungsdienste überbrücken, gab Johna zu bedenken. Hier fehle es an technischer Ausstattung und Personal, kritisierte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft. Dieser Aspekt sei bisher völlig unberücksichtigt.

Krankenhausreform: Viele Fragen bleiben offen

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) bemängelte, die Finanzwirkung der Eckpunkte bleibe unklar. „Der Bund hat keine konkreten finanziellen Zusagen gemacht und die Länder verpflichten sich weiterhin nicht, die Investitionskosten zu finanzieren. Dies darf nicht zu Lasten der Beitragszahlenden gehen“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis aus dem Verbandsvorstand.

Auch für die Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa sind noch viele Fragen offen, wie sie am Dienstag in Berlin erklärte. So bleibe unklar, ob die dezentrale Aus- und Weiterbildung des medizinischen und pflegerischen Fachpersonals in der sich abzeichnenden neuen Krankenhauslandschaft ausreichend gesichert sei. Mitarbeitende seien verunsichert und fürchteten etwa um ihren wohnortnahen Arbeitsplatz.

Dadurch könnten auch dringend benötigte Fachkräfte abwandern, befürchtet die Caritas-Präsidentin. Eine Reform „im Blindflug mit Insolvenzen von Häusern, die für die Versorgungssicherheit unbedingt gebraucht werden, darf sich Deutschland nicht leisten“, so Welskop-Deffaa.

Bayerns Gesundheitsminister hält Krankenhausreform für „unzureichend“

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die beschlossenen Eckpunkte der Bundesregierung zur Krankenhausreform als unzureichend kritisiert. Eine Krankenhausreform sei sehr wichtig, „aber der Bund war in zentralen Punkten nicht zum Einlenken bereit“, sagte Holetschek laut einer Mitteilung seines Ministeriums nach dem Treffen der Gesundheitsminister in Berlin am Montagabend. Er könne Lauterbach deshalb so nicht zustimmen.

Holetschek geht es dabei vor allem darum, dass die Planungshoheit der Länder gewahrt bleiben solle. Die Länder sollen demnach weiter gestalten können, welche Krankenhausversorgung „regional am sinnvollsten“ sei. In diesem Punkt seien die Aussagen des Bundes noch zu vage, so Holetschek und forderte für die weiteren Beratungen, dass Lauterbach Transparenz darüber schaffen müsse, was diese Reform bedeute.

