Wie Rentner und Familien bei der Krankenkasse sparen können

Von: Patricia Huber

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden im kommenden Jahr erhöht. © Claudia Nass/Imago

Die gesetzlichen Beiträge zur Krankenversicherung werden erhöht. Eine Telefonaktion beantwortet die wichtigsten Fragen unserer Leser.

München – Im kommenden Jahr werden die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung angehoben. Das bedeutet für viele Versicherte eine weitere finanzielle Belastung. Lässt sich am Beitrag sparen? Kann man in eine andere Kasse wechseln? Welche Lösungen gibt es bei Privatversicherten? Können auch Rentner sparen? Bei einer Telefonaktion antworteten Peter Klipp von der Stiftung Warentest, Lukas Dragowski vom Verband der Privaten Krankenversicherung und Walter Kett von der AOK Bayern auf die Fragen unserer Leser. Hier unsere Zusammenfassung:

Ich habe gehört, dass die Minijobgrenze im Oktober auf 520 Euro angehoben wurde. Bin ich dann nicht mehr familienversichert?

Doch, denn hier gibt es eine Ausnahme. Sie bleiben weiterhin familienversichert, auch wenn die monatliche Grenze für Ihr Einkommen 2022 bei 470 Euro im Monat liegt.



Wo liegt die Grenze für die Familienversicherung im nächsten Jahr?

Die Grenze für die Familienversicherung wird 2023 bei 485 Euro monatlich liegen.



Ich war im Berufsleben freiwillig versichert und erhielt die Auskunft, dass ich die Neun-Zehntel-Regelung erfülle und als Rentner pflichtversichert werde. Können Sie mir erklären, was die Neun-Zehntel-Regelung ist?

Die Neun-Zehntel-Regelung bezieht sich auf die gesetzlichen Vorversicherungszeiten. Das bedeutet, wer mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens in einer gesetzlichen Kasse versichert war, wird als Rentner pflichtversichert. Es spielt keine Rolle, ob es eine Pflichtversicherung, eine freiwillige oder eine Familienversicherung war. Kommt man nicht auf diese neun Zehntel, wird man freiwillig versichert.



Ich bin freiwillig versichert und Rentner. Mein Bekannter erzählte, dass man über die Kinder vielleicht in die Pflichtversicherung der Rentner KVdR aufgenommen werden kann. Wie funktioniert das?

Wenden Sie sich noch einmal an Ihre Krankenkasse und lassen Sie das nachprüfen. Fügen Sie die Geburtsurkunde der Kinder bei. Bei Neurentnern wird das inzwischen automatisch mit geprüft. Die Regelung besagt, dass Ihnen pro Kind drei Versicherungsjahre gutgeschrieben werden. Es ist gleich, ob es sich um das eigene Kind, ein Stiefkind oder Pflegekind handelt. Nachlesen können Sie das unter Paragraf 5 Absatz 2 des SGB V. Durch die gutgeschriebene Vorversicherungszeit erfüllen Sie unter Umständen die Neun-Zehntel-Regel, nur dann können Sie wechseln und erfüllen dann die Voraussetzung für die Pflichtversicherung der KVdR.



Steht schon fest, wie hoch der Zusatzbeitrag meiner gesetzlichen Kasse sein wird, und wie erfahre ich davon?

Nein, das steht noch nicht fest. Die meisten Kassen legen das im Dezember fest. Derzeit geht man von einer durchschnittlichen Erhöhung von 0,3 Prozent aus. Aber den konkreten Satz legt jede Kasse selbst fest. In der Regel werden die Versicherten schriftlich per Brief darüber informiert.



Kann ich dann kündigen und zu einer anderen Kasse wechseln?

Das ist möglich, denn Sie haben ein Sonderkündigungsrecht, wenn der Zusatzbeitrag erstmalig erhoben wird oder steigt. Der Kündigungszeitraum beträgt zwei Monate zum Monatsende. Wenn Sie bis Ende Dezember bei Ihrer derzeitigen Krankenkasse kündigen, sind Sie ab 1. März Mitglied bei der neuen Krankenkasse. Sie müssen allerdings bei der Ausnahme beachten: Bei Wahltarifen mit Mindestbindungsfristen müssen deren Bindungsfristen eingehalten werden. Noch ein Rat: Informieren Sie sich vor einem Wechsel nicht nur über die Höhe des Beitrages, sondern auch über weitere Dinge, die Ihnen wichtig sind wie Service und Erreichbarkeit.



Steht schon fest, wie hoch der Freibetrag für die Betriebsrente im kommenden Jahr sein wird?

Ja, der Freibetrag wird bei 169,75 Euro liegen. Bis zu diesem Betrag müssen Sie keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Erst ab 169,76 Euro werden 14,6 Prozent plus Zusatzbeitrag fällig. Allerdings gilt der Freibetrag tatsächlich nur für die Krankenversicherung. Für die Berechnung der Beiträge für die Pflegeversicherung wird die gesamte Betriebsrente herangezogen.



Ich suche eine Krankenhauszusatzversicherung. Wo finde ich Vergleiche?

Sie können beispielsweise auf die Internetseite der Stiftung Warentest gehen und sich den letzten Vergleichstest dazu anschauen.

Ich bin privat versichert und habe gehört, dass ich einen Beitragszuschuss für meine Krankenversicherung erhalte. Wie hoch ist er und wie bekomme ich ihn?

Sie können von der gesetzlichen Rentenversicherung einen Beitragszuschuss in Höhe von 7,95 Prozent Ihrer Altersrente erhalten. Er ersetzt den Arbeitgeberzuschuss aus dem Arbeitsleben. Diesen Zuschuss müssen Sie jedoch bei Ihrem Rentenversicherungsträger beantragen. Am besten ist es, diesen Zuschuss gleich zusammen mit der Rente zu beantragen.

Bei mir wird kein Freibetrag auf die Betriebsrente beachtet. Kann ich das Geld zurückfordern? Ich bin freiwillig versichert.

Sie können leider nichts zurückfordern. Der Freibetrag bei der Betriebsrente gilt ausschließlich für Pflichtversicherte. Freiwillig Versicherte zahlen Krankenkassenbeiträge auf ihre gesamte Betriebsrente. Sie ist Teil der gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die bei freiwillig Versicherten als Basis zur Berechnung der Beiträge herangezogen wird.



Ich bin privat versicherter Rentner und mein Beitrag ist inzwischen sehr hoch. Ein Bekannter ist in einer anderen Versicherung und zahlt viel weniger. Kann ich dorthin wechseln?

Die Versicherungsgesellschaft zu wechseln, ist in Ihrem Alter nicht empfehlenswert. In der Regel verlieren Sie Ihre Alterungsrückstellungen, die Sie über Jahre angespart haben. Eine neue Gesellschaft bedeutet zudem einen neuen Vertrag. Dafür sind Gesundheitsfragen zu beantworten. Bei Älteren sind oft schon Vorerkrankungen vorhanden, auf die Risikozuschläge zu zahlen sind oder die gar zum Ausschluss von Leistungen führen können.



Ich gehe demnächst in Rente. Reduziert sich dadurch der Beitrag meiner Privatversicherung?

Es fallen einige Bestandteile weg. So entfällt mit dem 60. Lebensjahr der zehnprozentige gesetzliche Aufschlag zur Stabilisierung der Beiträge im Alter. So bald Sie in Rente gehen, entfällt auch das Krankentagegeld, das Sie nicht mehr benötigen. Sprechen Sie gegebenenfalls Ihre Versicherung darauf an, wie Sie Beitrag sparen können.



Ich bin selbstständig und privat versichert und habe ein Angebot für eine Festanstellung. Da ich noch keine 55 Jahre alt bin, kann ich doch in die Gesetzliche wechseln, oder?

Das ist möglich. Sie müssen jedoch beachten, dass Sie Ihre Selbstständigkeit tatsächlich aufgeben oder zumindest daraus nicht mehr Ihren Haupterwerb beziehen dürfen. Außerdem müssen Sie wieder versicherungspflichtig werden und dürfen derzeit beispielsweise nicht mehr als 5362,50 Euro monatlich verdienen.



Ich habe eigentlich eine gute Rente, aber durch die derzeitige Situation wird ja alles so viel teurer. Da möchte ich auch wissen, ob ich meinen Beitrag für die Krankenversicherung reduzieren kann.

Am besten, Sie machen einen Termin mit Ihrem Berater und gehen die Möglichkeiten durch. Sie können beispielsweise innerhalb Ihrer Gesellschaft in einen günstigeren Tarif wechseln. Das steht Ihnen laut Versicherungsvertragsgesetz, Paragraf 204, zu. Prüfen Sie, ob Sie auf bestimmte Leistungen verzichten können oder ob es etwas bringt, den Selbstbehalt zu erhöhen. Beachten Sie aber, dass eine Rückkehr in den höherwertigen Tarif in der Regel nicht ohne Gesundheitsprüfung möglich ist. Das ist besonders bei laufenden Behandlungen und bestehenden Krankheitsdiagnosen zu berücksichtigen. Sparen können Sie mit einer Jahresrate, statt in monatlichen Raten zu zahlen. Zudem steht Ihnen auch ein Wechsel in den Standardtarif offen, wenn Sie bereits vor 2009 privat versichert waren. Dort erhalten Sie in etwa die Leistungen der gesetzlichen Kassen.



Ich bin fast 80 und im Basistarif mit 450 Euro versichert. Ich habe einen Behandlungsausweis erhalten, den ich immer zum Arzt mitnehme. Es kommen aber Rechnungen nach GOÄ Regelhöchstsätzen, die Basistarifgrenzen werden ignoriert. Ich zahle drauf. Was kann ich tun?

Bestehen Sie auf die Rechnungserstellung nach dem Basistarif. Bezahlen Sie keine Rechnung, wenn diese nicht korrekt ist. Der Behandlungsausweis ist von den Ärzten zu akzeptieren. Die Rechnungen müssen korrigiert werden. Wenden Sie sich zunächst an die Ärzte und an Ihre Versicherung. Auch der Ombudsmann, zu finden unter www.pkv-ombudsmann.de, kann eingeschaltet werden.



Ich bin freiwillig versichert und möchte wissen, wie hoch das gesetzlich festgelegte Mindesteinkommen 2023 sein wird, auf das ich Beiträge zahlen muss. Kann ich da überhaupt sparen?

2023 wird die neue Mindestbezugsgröße für freiwillig Versicherte auf 1131,67 Euro angehoben. Das ist eine Erhöhung um etwa 35 Euro gegenüber diesem Jahr, auf die Sie zusätzlich Beiträge zahlen müssen. Sparen können Sie eventuell, indem Sie sich eine Kasse mit niedrigerem Zusatzbeitrag suchen. Aber die neuen Zusatzbeiträge wird es erst im Dezember geben.



Ich bin privat versichert und 58 Jahre alt. Kann ich in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln?

Leider nein, die Altersgrenze liegt bei 55 Jahren. Bitte gehen Sie auf Ihren Versicherer zu und lassen Sie sich alternative Vorschläge unterbreiten wie Tarifwechsel, Leistungsverzicht oder Selbstbehaltserhöhung. Als zweite Option können Sie sich unter www.bvvb.de einen unabhängigen Berater suchen, der Sie gegen ein Honorar berät. Beachten Sie auch, dass eine private Krankenversicherung im Rentenalter nicht zwangsläufig teurer ist als eine gesetzliche Versicherung. Wer immer gut verdient hat, eine gute gesetzliche Rente bezieht, zusätzlich eine Betriebsrente und eventuelle Mieteinnahmen hat, zahlt oftmals den Höchstbeitrag auch im Rentenalter als gesetzlich Versicherter.

Worin besteht der Unterschied zwischen der freiwilligen und der Pflichtversicherung in einer gesetzlichen Kasse?

Als freiwilliges Mitglied bezahlen Sie Ihren Beitrag aus allen Einkommensarten. Auch aus Miete und Kapitalerträgen. Sie tragen den Beitrag allein. Sind Sie Rentnerin, gibt es von der gesetzlichen Rentenversicherung oft einen Beitragszuschuss. Die Pflegeversicherung muss ebenfalls alleine getragen werden. Als Pflichtversicherte zahlen Sie Beiträge für die gesetzliche Rente, Betriebsrenten über dem Freibetrag und Erwerbseinkünfte.



Ich bin Beamtin im Ruhestand. Warum zahle ich als gesetzlich Versicherte so einen hohen Beitrag?

Das ist vom Gesetzgeber so vorgegeben. Aus den Versorgungsbezügen der Beamtenversorgung ist der Beitrag in voller Höhe zu entrichten. Ein Beitragszuschuss ist hier nicht möglich.



Die Ärzte rechnen trotz meines Hinweises auf den 2,3-fachen Regelhöchstsatz höher ab. Was kann ich tun?

Lassen Sie sich vor einer Behandlung die Kosten unbedingt schriftlich geben und vereinbaren Sie die maximale Erstattung vom 2,3-fachen Satz. Wenn Sie keine schriftliche Kosteninformation bekommen haben, können Sie die Bezahlung verweigern. Vergleichen Sie nach der Behandlung den Rechnungsbetrag mit dem schriftlichen Kostenvoranschlag. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie mit dem Arzt sprechen und um eine Erklärung bitten. Hilft das nicht weiter, bietet sich eine Rechnungsprüfung bei der Landesärztekammer an. Abweichungen sollten Sie nur bis zu 20 Prozent tolerieren und zwar nur, wenn besondere Schwierigkeiten oder ein erhöhter Zeitaufwand im Vorfeld nicht erkennbar waren.



Muss ich mich unbedingt krankenversichern?

In Deutschland gilt eine Versicherungspflicht nach Paragraf 5 SGB V. Es gibt keine Möglichkeit, nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse oder privaten Krankenversicherung zu sein. Bestimmte Berufsgruppen wie selbstständige Künstler/Publizisten sind beispielsweise in speziellen Versorgungskassen versichert.